Con sólo 20 años, la tenista estadounidense Coco Gauff es dueña de una carrera extraordinaria. Actual número 3 del ranking individual de la WTA, ostenta siete títulos ganados (entre ellos, el Abierto de los Estados Unidos 2023) y alcanzó la cima en dobles (en 2022). Es una de las grandes referencias del circuito y, obviamente, una de las favoritas a ganar el WTA 1000 de Miami, que se desarrolla desde hace unos días en el Hard Rock Stadium, un complejo de Miami Gardens, al norte de la ciudad.

Tras superar con mucha comodidad a la rosarina Nadia Podoroska (6-1 y 6-2) en la segunda ronda del Miami Open, Gauff se medirá hoy con la francesa Oceane Dodin (84°) en la tercera rueda. Más allá de eso, luego de su éxito ante Podoroska, la norteamericana se refirió a los argentinos que integran los distintos equipos de los jugadores extranjeros. El disparador de la consulta que recibió Gauff fue por su kinesióloga, la salteña María Vago .

La exitosa estadounidense Coco Gauff, con su kinesióloga argentina, la salteña María Vago Instagram María Vago

“Sí, empecé con ella a los 16, creo, y tenemos una gran relación. Es una persona increíble, buena en su trabajo. Para mí es importante tener gente en mi equipo con la que me lleve bien”, expresó Gauff en rueda de prensa, según ESPN. Hasta hace un tiempo, la tenista norteamericana tuvo como entrenador al argentino Diego Moyano, que está radicado en EE.UU. desde hace muchos años.

Gauff fue más allá y se refirió a esa suerte de Legión de entrenadores, preparadores físicos y kinesiólogos que trabaja con tenistas de distintos puntos geográficos. “Dentro del tour, llamamos a los argentinos ‘la mafia’. No sé si alguna vez te has fijado en los equipos de apoyo de los jugadores, pero yo diría que muchos jugadores tienen al menos un argentino en el equipo de apoyo, ya sea un entrenador, un fisioterapeuta o un preparador físico. He llegado a conocer muy bien la forma de ser de los argentinos”, comentó Gauff.

Coco Gauff y su kinesióloga argentina, María Vago Instagram María Vago

El apunte de la estadounidense sobre la cantidad de argentinos que trabajan en el tour es 100% real. Rápidamente se pueden encontrar representantes de nuestro país en los equipos, por ejemplo, del británico Cameron Norrie (el coach Facundo Lugones y el preparador físico Julián Romero), de la rusa Veronika Kudermetova (Franco Davin), del chileno Nicolás Jarry (Juan Ignacio Chela), del estadounidense Frances Tiafoe (Moyano), del peruano Juan Pablo Varillas (Diego Junqueira), del alemán Daniel Altmaier (Luli Mancini), del brasileño Felipe Meligeni (Francisco Yunis), entre otros. Durante muchos años, por ejemplo, Ulises Badio fue el inseparable fisioterapeuta de Novak Djokovic.

El británico Cameron Norrie con su entrenador argentino, Facundo Lugones CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fue muy curioso y simpático cuando hace unos días, en Indian Wells, el estadounidense Tommy Paul (14°) utilizó una frase de un integrante de su equipo para elogiar el nivel del italiano Jannik Sinner. “Mi preparador físico me enseñó un término que usan en Argentina. Cuando alguien juega increíble, dicen que ‘está jugando desnudo’ y Jannik está absolutamente desnudo en este momento”, expresó Paul. ¿Quién es su PF? El argentino Franco Herrero. El fisioterapeuta de Paul también es de nuestro país: Sebastián Cozzarín. Y su segundo entrenador, Hugo Armando, nació en EE.UU., pero es de familia argentina.

Franco Davín, el entrenador argentino más codiciado del tour Daniel Jayo

Que el circuito de tenis esté lleno de argentinos en las funciones de entrenador, preparador físico y kinesiólogo no es una casualidad. Los profesionales del deporte de las raquetas en nuestro país suelen ser apasionados, aplicados y con un gran apetito por progresar, sobre todo, en países con economías más estables. Los entrenadores argentinos de tenis, históricamente, son muy valiosos.

El vínculo argentino con Tommy Paul

Sabalenka: traumática semana y despedida

Una semana traumática para Aryna Sabalenka , la número dos del mundo, llegó a su fin con una derrota en su segundo desafío del Miami Open. La bielorrusa compitió en este torneo de categoría WTA 1000 bajo el impacto de la muerte -el lunes pasado- de su expareja Konstantin Koltsov: la policía local atribuyó el fallecimiento de este exjugador de hockey sobre hielo, de 42 años, a un “aparente suicidio” al haber saltado desde el balcón de una habitación de hotel de Miami.

Sabalenka, que vistió un atuendo oscuro en sus dos partidos de Miami, se despidió en un duelo de la tercera ronda frente a la ucraniana Anhelina Kalinina, número 36 del ranking, por 6-4, 1-6 y 6-1. Tras mantener bajo control las emociones durante sus dos partidos en Miami, Sabalenka dejó salir su rabia tras la eliminación, estrellando violentamente la raqueta tres veces contra la cancha y marchándose sin estrechar la mano a su rival ucraniana (claro que el motivo es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania). El viernes pasado, la doble campeona del Abierto de Australia se había estrenado en Miami con un triunfo en dos sets frente a la española Paula Badosa, su mejor amiga en el circuito.

LA NACION