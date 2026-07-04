Serena Williams se bajó del dobles y su regreso a Wimbledon terminó antes de lo esperado

LONDRES, enviado especial.– El regreso completo de Serena Williams a Wimbledon chocó contra su rodiila. Después de su vuelta en singles con derrota, a los 44 años y gracias a un wild-card, la norteamericana también debía competir en el dobles femenino junto con su hermana Venus, en una primera ronda atractivo para el público latinoamericano: enfrente iban a estar la colombiana Camila Osorio y la argentina Solana Sierra. Pero el partido nunca llegó a jugarse. Serena anunció su retiro por una lesión en la rodilla y su paso por el All England fue demasiado breve en la primera semana.

La señal de incertidumbre había empezado antes del anuncio. El partido debía disputarse el viernes, pero la organización esperó un día más para ver si la exnúmero 1 del mundo podía recuperarse. Este sábado, sin embargo, el encuentro seguía sin cancha asignada, un detalle que en el Wimbledon de la organización impecable no pasa inadvertido. Finalmente, Serena confirmó que no estaba en condiciones físicas de jugar y se despidió del torneo antes de volver a compartir la cancha su hermana y gran socia en esta disciplina ya que ambas tienen varios Grand Slams en su vitrina.

“Estoy desconsolada por tener que retirarme del dobles. Volver a competir otra vez ha sido un regalo, y la oportunidad de jugar junto a Venus Williams una vez más significaba el mundo para mí”, escribió Serena en su cuenta personal de Instagram. Y agregó: “Hice todo lo que pude para estar lista, pero lamentablemente mi rodilla simplemente no está preparada para competir”.

La propia campeona de 23 majors en singles mostró en ese posteo cómo se iba del All England y también dio detalles de la gravedad del problema físico. “La foto de las jeringas muestra el líquido que drenaron de mi rodilla después de mi partido de singles… ¡uff!”, escribió. Luego completó: “La buena noticia es que mi rodilla no debería hincharse ni acumular tanto líquido otra vez. La mala noticia es que, por más que lo intenté, simplemente no pude dejarla lista para el dobles”.

Su regreso en singles ya había tenido un desenlace doloroso. Serena cayó en tres sets ante la australiana Maya Joint, fue ovacionada de pie por el público de la Catedral y después no se presentó a la conferencia de prensa obligatoria, una ausencia que abrió otra controversia en el torneo. Los organizadores no la multaron, una decisión que también llamó la atención en un Grand Slam acostumbrado a aplicar con rigor sus normas de prensa.

La australiana Maya Joint había vencido a Serena Williams en tres sets en el regreso de la norteamericana al césped del All England HENRY NICHOLLS - AFP

Serena, de todos modos, eligió despedirse con gratitud. “Estoy especialmente agradecida con el director del torneo, Jamie Baker, y con todo el equipo del torneo por darme todas las oportunidades para jugar aquí. Gracias a los fans por su increíble apoyo y por hacer que este regreso fuera tan significativo”, publicó. Y cerró con una frase que dejó abierta la puerta a otro capítulo: “Todo lo que puedo decir es: estén atentos a una ciudad cerca de ustedes”.

Wimbledon se quedó sin una de las imágenes que más expectativa generaba: Serena y Venus otra vez juntas sobre el césped. También Osorio y Sierra perdieron la posibilidad de enfrentar a una dupla legendaria.