Novak Djokovic: la extraña “enfermedad” que sufrió y que le quita la energía en los courts de tenis

El serbio Novak Djokovic, líder del ranking, sigue sufriendo la temporada de tenis. Primero, por las limitaciones para desarrollarse en el circuito internacional debido a su decisión de no vacunarse contra el coronavirus. Luego, por su evidente falta de ritmo en los courts. Y, ahora, tras caer en la final del torneo ATP de su ciudad natal, Belgrado, por una “extraña enfermedad” que le quita la energía.

El ruso Andrey Rublev, número 8 del mundo, levantó su tercer título de la temporada este domingo tras superar a Djokovic por 6-2, 6-7 (4-7) y 6-0, bajo un gran ambiente del público en favor del balcánico. Pero luego de un gran esfuerzo para ganar el segundo set, Nole quedó exhausto, se mostró sin electricidad en las piernas y quedó casi al borde del retiro en diferentes oportunidades (utilizó toallas llenas de hielo en el cuello durante los descansos para mitigar su sofocación).

Djokovic cayó con el ruso Andrey Rublev en la final del ATP de Belgrado. Darko Vojinovic - AP

“Tengo que mirar los aspectos positivos. Jugué la final frente a mi público. Fue desafortunado que en el tercer set me quedé sin gasolina y no pude dar más pelea”, reconoció el campeón de 20 trofeos de Grand Slam. Claro que atrapó todavía más atención de su auditorio al confesar que la pérdida de su energía se debía a una enfermedad que padeció y que no se trata de Covid-19, aunque no quiso dar precisiones.

“Esto nunca me había pasado antes, tal vez al inicio de mi carrera. Lo de Montecarlo [cayó en su debut en el torneo] y lo de ahora puede tener algo que ver con la enfermedad que tuve. La recuperación está tardando más de lo que esperaba. No estaba tan cansado hasta el final del segundo set pero en el 5-4 del segundo set empezó todo. Gané el tie-break, pedí un tiempo médico, quería luchar en el tercer set pero sólo duré dos games, el resto no fue agradable de ver. Lo siento por que la gente viera algo así, pero no quería renunciar al partido”, aseveró Nole.

¿De qué se trata la enfermedad que padeció? “No tiene nada que ver con el coronavirus. No quiero dar detalles, no es necesario. Afectó severamente a mi cuerpo y a mi metabolismo durante varias semanas. No tuve tiempo suficiente para preparar el torneo de Montecarlo pero tenía muchas ganas de jugar allí. Pero tengo que mirar el lado positivo, sigo mejorando y he jugado partidos a tres sets con cosas positivas”, añadió el número 1, que en la actual temporada sólo tiene cinco victorias y tres derrotas.

Novak Djokovic contó haber tenido una "enfermedad" que le "afectó" el metabolismo. Darko Vojinovic - AP

Y amplió, aunque sin profundizar: “Es preocupante sentir esas sensaciones porque hace mucho que no juego. No veo otra razón para lo que pasó, porque sigo preparando igual los torneos. No tengo un problema con mi cuerpo, ya pasó y me afectó. Iré mejorando de una semana a otra”.

Djokovic le da mucha importancia a su cuerpo. La alimentación, por ejemplo, es un rubro en el que ha profundizado desde hace una década. Luego de notar que físicamente no se encontraba bien y que le costaba recuperarse de las lesiones más de lo esperado, se realizó estudios médicos y detectó que tenía intolerancia al gluten. Desde entonces modificó drásticamente su dieta y aseguró que su físico mejoró notablemente. Empezó por retirar el gluten y fue más allá: “Fue algo que me permitió deshacerme de las intolerancias y de todo, especialmente del gluten, los lácteos y el azúcar refinada. Los eliminé de mi dieta”, contó Nole.

Novak Djokovic, campeón de Roland Garros 2021, tiene como objetivo llegar en buenas condiciones a la edición de este año, desde el 22 de mayo.

El próximo desafío de Djokovic será en el Masters 1000 de Madrid, desde el 1 de mayo. El serbio, que ganó el Mutua Madrid Open en tres oportunidades (2011, 2016 y 2019), tendrá una nueva oportunidad para seguir sumando kilometraje en uno de los años más dificultosos de su carrera. Su gran objetivo es llegar en buenas condiciones a Roland Garros, desde el 22 de mayo, donde defiende el título.