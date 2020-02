Open de Córdoba: tiene 14 años y es el sparring argentino más buscado

Nicolás Eli necesitaba ayuda para viajar y ahora sueña con el Grand Slam junior Crédito: Córdoba Open

Agustín Monguillot SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de febrero de 2020 • 23:59

CÓRDOBA.- En el Córdoba Open hay un chico de 14 años que se mueve como si fuera un jugador más. Tiene la misma rutina de los profesionales: se hospeda en el hotel oficial, va a la sala de jugadores y se entrena con la misma intensidad. Sus colegas lo miran, entre curiosos y desafiantes. Podrá pasar desapercibido entre el público que vaya al Mario Alberto Kempes, pero Nicolás Eli ya es una de las sensaciones puertas adentro del torneo. ¿Qué hace? Es el más solicitado para hacer de sparring.

"Me lo tomo tranquilo, pero me pongo a pensar que estoy caminando entre los mejores del mundo y ahí caigo", le dice a LA NACION, sentado en una mesa de la sala de jugadores. Eli es uno de los juniors con mayor proyección del tenis argentino. Fue número 1 nacional en las categorías Sub 12 y 14 y ahora empezó a insertarse en el circuito junior ITF. El potencial de su tenis corrió de boca en boca y, en cuestión de días, ya practicó con 12 jugadores que vinieron a participar del certamen entre el cuadro principal y la clasificación.

El rol del sparring es asistir a los tenistas tanto en los entrenamientos diarios como en los pre-calentamientos previos a sus partidos. Algo simple para el tenista promedio. Una experiencia invaluable para alguien de la edad de Eli. No sólo porque se familiariza con la rutina del circuito, sino porque mide su tenis con profesionales ya curtidos. Esto valora su entrenador, Andrés Chalcoff: "Es media hora a máxima intensidad y no tienen intenciones de perder el tiempo. Los chicos se permiten recreos durante el entrenamiento, mientras que el profesional sigue y sigue hasta tratar de sentir de que es el mejor de la cancha".

No es la primera experiencia de Eli en el Córdoba Open. Durante la primera edición fue sparring del cordobés Pedro Cachín, que lo invitó a una práctica y terminó quedándose toda la semana. "Nos encanta tenerlo. Habla muy bien de él que viene todo el día para entrenar y estar a disposición del evento. Sabemos que es un gran talento, es el gran futuro del tenis argentino y creemos que esta experiencia lo va ayudar mucho en su carrera", destaca Mariano Ink, el director del torneo cordobés, que lo invitó a sumarse como sparring.

Carlos Taberner fue una de las sorpresas del Córdoba Open. El español pasó la etapa clasificatoria y se dio el gusto de ganarle a su compatriota Fernando Verdasco, quien llegó a ser número 7 del ranking mundial. Es uno de los tantos que se entrenó con Eli. "Lo vi con mucha soltura en los golpes. No lo vi competir, pero me da la sensación de que es bastante agresivo. Es muy importante en esas edades que busque el punto y no se dedique a meter la bola y correr. Para él debe ser una experiencia super positiva. El simple hecho de ver qué hacen los profesionales, cómo encaran los partidos, cómo hacen el calentamiento y su mentalidad, con lo joven que es, será un aprendizaje brutal. Yo no pude vivir la experiencia de un torneo ATP hasta los 18 años", lo describió el español, número 198 del escalafón mundial, y quien cayó en segunda rueda con el eslovaco Andrej Martin.

"Es raro porque el año pasado vine y no peloteé ni con cinco jugadores. Ahora me invitan más, son más largos los días pero la intensidad, los peloteos y el ritmo de bola me los estoy bancando", cuenta. Con verlo intercambiar golpes un rato con Corentin Moutet alcanza para ver que tiene una potencia por encima de la media de los jugadores de su edad. Se está yendo de la cancha principal y se le acerca el coach de Laslo Djere, el serbio que ocupa el puesto 39 de la ATP y es el cuarto preclasificado del torneo. Les pregunta si puede pelotear en media hora. "Así es la única forma de llegar", dice Chalcoff, que lo entrena desde los 7 años.

La precoz carrera de Eli está marcada no sólo por su enorme potencial, sino por las dificultades económicas que tiene que sortear para costearla. Criado en una familia de clase trabajadora, siempre tuvo que ingeniárselas para mantener su sueño de ser tenista profesional. Los buenos resultados en un par de viajes al exterior le abrieron las puertas. Eli firmó un contrato de representación con la agencia deportiva StarWing, que asiste al suizo Stan Wawrinka (ocupa el puesto 13 del ranking) y al ruso Karen Khachanov (17mo). Esa empresa le generó un contrato de patrocinio con Nike. Incluso, su entorno consiguió que una aerolínea etíope le pagara los pasajes para una gira por Francia.

Estos detalles, revelados en una nota de LA NACION, despertaron una ola de solidaridad. Cientos de personas le escribieron al jugador y a su entrenador para ver cómo podían colaborar. Un ejemplo: una familia argentina que vive en París los contactó para hospedarlos y se hizo amiga de ellos. Otro dato importante es que hace tres meses que consiguió obra social a través del Enard, que lo tiene dentro de su programa de desarrollo para los Juegos de la Juventud Dakar 2022.

"Hoy tenemos más recursos y podemos planificar para tres o cuatro torneos, pero no podemos armar una planificación tan avanzada. Ahora la mentalidad está en jugar con los más grandes. Nico ya empezó a incursionar en el circuito ITF y la idea es que se dedique íntegro este año con miras a que en 2021 pueda jugar los Grand Slam Junior". Eli figura en el puesto 485 del ranking ITF, que tiene jugadores de hasta 18 años. Cuatro años de diferencia es mucha ventaja y Eli es el quinto mejor ubicado entre los de la categoría 2005.

"Quiero sacar la mayor cantidad de puntos posibles y lo más rápido que se pueda para llegar a jugar los Grand Slam junior", dice Nicolás. Hace un rato que volvió de entrenar con Djere. Está contento porque lo desafiaron a jugar unos puntos por primera vez desde que llegó. "Le gané 6-4", cuenta.

Londero vs. Cachín y Schwartzman con Munar

Tres argentinos verán acción esta tarde. Desde las 19 horas, habrá duelo de compatriotas entre Juan Ignacio Londero (8°), el campeón defensor del torneo, y Pedro Cachín. A continuación, Diego Schwartzman debuta como máximo favorito del torneo ante el español Jaume Munar. Guido Pella, segundo preclasificado, jugaba anoche con el francés Corentin Moutet, que lo derrotó en el último Roland Garros. El ganador de ese partido se medirá con el eslovaco Andrej Martin, que superó en el primer turno al español Carlos Taberner por 6-3 y 7-6 (7). En la misma parte del cuadro, Pablo Cuevas (6°) revirtió su partido ante el italiano Gianluca Mager y le ganó por 6-7 (5), 7-6 (2) y 6-1. Su rival salía del cruce entre Christian Garin (Chile, 3°) y el húngaro Attila Balazs, que cerraban la jornada del miércoles.