Wimbledon deja pequeñas y grandes historias en cada jornada. Este jueves, en el partido frente a Rafael Nadal en la cancha central, Nick Kyrgios rescató un ace tras sacar de abajo. Utilizó ese recurso -reglamentario, pero considerado casi una ofensa en el tenis- con el objetivo de asegurarse el game y acortar distancias (3-5). Sin embargo, ese primer parcial quedó para Nadal.

Al N° 2 del mundo no le gustó nada esa actitud de su rival, de acuerdo con su lenguaje corporal, y ya había tenido un antecedente extratenístico con el australiano este mismo año. En el ATP 500 de Acapulco, Kyrgios también le sacó de abajo y durante el partido festejó algunos puntos de manera desmedida.

Luego, en la conferencia de prensa tras aquella derrota en febrero pasado, Nadal se despachó: "No creo que él intente sacar de quicio a nadie, hace su show. Tiene un talento descomunal y hoy le ha salido bien y ha ganado, pero cuando uno se dedica a hacer este show, al final, con talento para ganar torneos grandes y estar en primeras posiciones, está donde está por algo".

El mallorquín había recalcado que el australiano es "muy peligroso", pero que en su carrera "le ha faltado continuidad". "Y por algún motivo será. No creo que sea un mal chico, es un buen chico, pero le falta un poco de respeto para el público, el rival y para sí mismo. Hoy hay que felicitarlo y le deseo lo mejor", subrayó.

Roger Federer pasó sin problemas

Antes del choque entre Nadal y Kyrgios, Roger Federer avanzó a la tercera rueda tras vencer por 6-1, 7-6 (7-3) y 6-2 al británico Jay Clarke, 169° del mundo. El suizo, segundo preclasificado, no tenía en principio nada que temer en este partido frente a un jugador invitado por los organizadores. Y el primer set confirmó esa impresión: el suizo lo ganó en 28 minutos.

Si bien Clarke intentó exigirlo luego al llevarlo al tie-break, el ganador de ocho títulos en el césped londinense respondió perfectamente al desafío y recuperó el envión en el tercer y último set. Así, continúa en carrera el gran preferido de la mayoría del público, una leyenda en el All England.

La Duquesa, siempre con Serena

Meghan Markle, la duquesa de Sussex, disfrutó desde las tribunas con el triunfo de su amiga Serena Williams (11°), que se recuperó de un primer set en contra y venció a la eslovaca Kaja Juvan por 2-6, 6-2 y 6-4 en una hora y 34 minutos.

¿En dónde nació la amistad entre ellas? Se conocieron en 2014 durante un partido benéfico de fútbol americano. Desde entonces su relación es tan estrecha, que la tenista y su marido, Alexis Ohanian, estuvieron presentes en la boda real del año en mayo de 2018. Además, la norteamericano acudió a la baby shower organizada por sus amigas en febrero en Nueva York.

Meghan, la duquesa de Sussex, espectadora de honor del partido entre Serena Williams y la eslovaca Kaja Juvan Fuente: Reuters

La emoción de Evans y su duro pasado

Dan Evans tuvo un día tan feliz como emocionante: el inglés, que había cumplido una sanción de un año tras un doping por cocaína, derrotó por 6-3, 6-2 y 7-6 al georgiano Nikoloz Basilashvili, preclasificado N° 18. Así, el oriundo de Birmingham consiguió avanzar a la tercer rueda.

"La cocaína es una droga muy dura y no sólo en el deporte, es terrible también en la vida. Arruina vidas. Es lo peor que he hecho en la vida. He decepcionado a mucha gente y no sólo eso, he traído mala prensa al tenis", había mencionado hace un tiempo, para agregar: "Sé lo que quiero de la vida ahora. Es difícil cuando sos más joven, pensé que me estaba perdiendo si no salía de fiesta. Ahora sé que realmente no me estoy perdiendo y prefiero pasar la noche con mi novia".