Una foto de Gastón Gaudio, ex tenista y actual capitán del equipo argentino de Copa Davis, circulando por el centro de Bariloche, generó polémica.

Una foto de Gastón Gaudio, ex tenista y actual capitán del equipo argentino de Copa Davis, circulando por el centro de Bariloche a bordo de una camioneta, revivió una polémica en la ciudad: la presencia de personajes conocidos y con muy buen pasar económico, pese a la cuarentena y a la preocupación que existe en la zona por los casos de coronavirus, según informó el diario Río Negro.

En el caso de Gaudio, según el mismo medio, su presencia fue advertida en las redes sociales por las fotos que él mismo subió disfrutando de la nieve. En el cerro Catedral aseguran que nadie que no sea residente y que no haya contratado el pase con anticipación pudo pasar por los molinetes de los medios de elevación.

El ex campeón de Roland Garros es accionista de la empresa que maneja el exclusivo complejo turístico Baguales, en la zona de Río Villegas, entre Bariloche y El Bolsón. Inclusive, la camioneta en la que apareció manejando en el centro de Bariloche tiene el logo de esa firma, que también pertenece al Sheik Tamin Bin Hamad al Thani (Emir de Qatar), cercano a Gaudio. Según el diario Río Negro, la foto fue tomada en la calle Mitre entre Villegas y Rolando, la cuadra que concentra la mayor oferta de chocolates de la ciudad. LA NACION intentó comunicarse con el extenista, sin éxito.

Gastón Gaudio y su novia, Helena Eyerza, en Bariloche, una imagen que causó el rechazo de mucha gente en la ciudad.

"No hay que ser muy perspicaz para advertir que a Bariloche llegó gente que no tiene domicilio en la ciudad. Y la foto del ex tenista Gastón Gaudio a bordo de su camioneta del complejo Baguales paseando por la calle Mitre no ayuda a disipar las sospechas", publicó el diario.

En julio pasado, el periodista Diego Brancatelli había acusado públicamente a Gaudio de viajar desde Buenos Aires hasta la ciudad de Bariloche en plena pandemia. El panelista de Intratables compartió imágenes del ex tenista junto con su novia, Helena Eyerza, en el sur argentino.

Gastón Gaudio, como capitán argentino de Copa Davis, durante la derrota 3-1 de marzo pasado ante Colombia, en Bogotá.

Meses atrás, cuando apenas había comenzado la cuarentena obligatoria en Argentina, el ex deportista protagonizó un confuso episodio junto a Sebastián Ortega por incumplir el aislamiento.

En marzo pasado, Gaudio estuvo en Bogotá, como capitán, durante la serie de Copa Davis entre la Argentina y Colombia, en la que los locales triunfaron 3-1. Con la derrota, el equipo nacional se perdió la chance de jugar las Finales de la Copa Davis, que estaban programadas para noviembre próximo pero finalmente se cancelaron por el coronavirus.