Por dónde pasan la Laver Cup 2026: TV y streaming del torneo entre Team Europa y Resto del Mundo

La edición 2026 de la Laver Cup se llevará a cabo entre este 25 y el 27 de septiembre en el centro de convenciones The O2 Arena en Londres, Inglaterra, con el tradicional enfrentamiento entre los equipos de Europa y Resto del Mundo. El certamen no lo disputará el N°1 del ranking ATP, el italiano Jannik Sinner, como así tampoco el 4°, el estadounidense Ben Shelton, ambos ausentes por lesión. Todos los partidos se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+ y también por TV en ESPN 2.

Sin los tenistas mencionados, el plantel europeo de Yannick Noah tendrá al alemán Alexander Zverev, los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Jódar, el italiano Flavio Cobolli, el checo Jakub Mensik y el noruego Casper Ruud. El otro plantel lo conforman el argentino Francisco Cerúndolo, los estadounidenses Taylor Fritz, Learner Tien y Brandon Nakashima, el australiano Álex De Miñaur y el kazajo Alexander Bublik. El capitán es otra leyenda del tenis, el estadounidense Andre Agassi.

Francisco Cerúndolo es el único argentino que participará de la Laver Cup 2026 Jeff Chiu - AP

Hay actividad este viernes, sábado y el domingo, con partidos de singles y dobles. Se suma un punto por cada victoria el primer día de competencia, dos el segundo y tres el tercero.

Cómo ver online la Laver Cup 2026

En la Argentina, los derechos de transmisión de la Laver Cup los tiene ESPN, por lo que entre el viernes y domingo los partidos se podrán ver a través de la señal ESPN 2. Los duelos también estarán disponibles online en el plan premium de la plataforma Disney+; mientras que los clientes de Flow, DGO y Telecentro Play pueden sintonizar el canal deportivo a través de dichas plataformas digitales (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

ESPN 2.

Disney+ Premium.

Orden de juego de la Laver Cup 2026

Viernes 25 de septiembre

Sesión diurna – A partir de las 9

Partido 1: Casper Ruud (Team Europa) vs. Francisco Cerúndolo (Resto del Mundo)

Partido 2: Jakub Mensik (Team Europa) vs. Brandon Nakashima (Resto del Mundo)

Sesión nocturna - A partir de las 15

Partido 3: Rafael Jódar (Team Europa) vs. Aleksandr Bublik (Resto del Mundo)

Partido 4: Carlos Alcaraz y Jakub Mensik (Team Europa) vs. Taylor Fritz y Aleksandr Bublik (Resto del Mundo)

*Los encuentros de la primera jornada otorgarán un punto por victoria.

La Laver Cup 2026 se disputa en el The O2 de Londres, Inglaterra, la primera ciudad en repetir sede del certamen Adam Davy - PA

Sábado 26 de septiembre

Sesión diurna – A partir de las 9

Partido 5: Individual

Partido 6: Individual

Sesión nocturna - A partir de las 15

Partido 7: Individual

Partido 8: Dobles

*Los cuatro partidos del sábado repartirán dos puntos por victoria.

Domingo 27 de septiembre

Sesión final - A partir de las 8