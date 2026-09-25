Por dónde pasan la Laver Cup 2026: TV y streaming del torneo entre Team Europa y Resto del Mundo

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El certamen que reúne a algunos de los mejores tenistas del planeta divididos en dos equipos se disputa este fin de semana en Londres, Inglaterra
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La edición 2026 de la Laver Cup se llevará a cabo entre este 25 y el 27 de septiembre en el centro de convenciones The O2 Arena en Londres, Inglaterra, con el tradicional enfrentamiento entre los equipos de Europa y Resto del Mundo. El certamen no lo disputará el N°1 del ranking ATP, el italiano Jannik Sinner, como así tampoco el 4°, el estadounidense Ben Shelton, ambos ausentes por lesión. Todos los partidos se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+ y también por TV en ESPN 2.
Sin los tenistas mencionados, el plantel europeo de Yannick Noah tendrá al alemán Alexander Zverev, los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Jódar, el italiano Flavio Cobolli, el checo Jakub Mensik y el noruego Casper Ruud. El otro plantel lo conforman el argentino Francisco Cerúndolo, los estadounidenses Taylor Fritz, Learner Tien y Brandon Nakashima, el australiano Álex De Miñaur y el kazajo Alexander Bublik. El capitán es otra leyenda del tenis, el estadounidense Andre Agassi.
- Hay actividad este viernes, sábado y el domingo, con partidos de singles y dobles. Se suma un punto por cada victoria el primer día de competencia, dos el segundo y tres el tercero.
Cómo ver online la Laver Cup 2026
En la Argentina, los derechos de transmisión de la Laver Cup los tiene ESPN, por lo que entre el viernes y domingo los partidos se podrán ver a través de la señal ESPN 2. Los duelos también estarán disponibles online en el plan premium de la plataforma Disney+; mientras que los clientes de Flow, DGO y Telecentro Play pueden sintonizar el canal deportivo a través de dichas plataformas digitales (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- ESPN 2.
- Disney+ Premium.
Orden de juego de la Laver Cup 2026
Viernes 25 de septiembre
Sesión diurna – A partir de las 9
- Partido 1: Casper Ruud (Team Europa) vs. Francisco Cerúndolo (Resto del Mundo)
- Partido 2: Jakub Mensik (Team Europa) vs. Brandon Nakashima (Resto del Mundo)
Sesión nocturna - A partir de las 15
- Partido 3: Rafael Jódar (Team Europa) vs. Aleksandr Bublik (Resto del Mundo)
- Partido 4: Carlos Alcaraz y Jakub Mensik (Team Europa) vs. Taylor Fritz y Aleksandr Bublik (Resto del Mundo)
*Los encuentros de la primera jornada otorgarán un punto por victoria.
Sábado 26 de septiembre
Sesión diurna – A partir de las 9
- Partido 5: Individual
- Partido 6: Individual
Sesión nocturna - A partir de las 15
- Partido 7: Individual
- Partido 8: Dobles
*Los cuatro partidos del sábado repartirán dos puntos por victoria.
Domingo 27 de septiembre
Sesión final - A partir de las 8
- Partido 9: Dobles
- Partido 10: Individual en caso de ser necesario
- Partido 11: Individual en caso de ser necesario
- Partido 12: Individual en caso de ser necesario
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