“Propaganda del Kremlin”. Polémica en Gran Bretaña: tras la prohibición de Wimbledon, Emma Raducanu contrató a un entrenador ruso

En septiembre de 2021, la vida de la tenista británica Emma Raducanu (actual 10° del mundo) cambió para siempre. La jugadora de 19 años rompió todas las estadísticas: se consagró campeona del US Open desde el puesto 150º del ranking a las primeras posiciones, desde la qualy a la consagración sin ceder sets, obteniendo nuevos contratos publicitarios, portadas de revistas, encumbrándose como una celebridad... Sin embargo, su juego -prácticamente- no volvió a destacarse. Además, entre los múltiples cambios que afrontó, quedó bajo la lupa por el reemplazo continuo de entrenadores. Ahora, a pocas semanas de la defensa del título en Nueva York, comenzó otra etapa con un nuevo coach. Claro que la decisión no pasó inadvertida por distintos matices y ya generó ruido en el tour.

Emma Raducanu abrazando el trofeo de campeona del Abierto de Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2021.

Raducanu, que en el último certamen de Wimbledon quedó rápidamente eliminada en la segunda ronda, comenzó a trabajar con el ruso Dmitry Tursunov , que fue 20° del ranking ATP en 2006, ganó siete títulos individuales y fue coach -entre otras jugadoras- de la estonia Anett Kontaveit (actual 2°) y de la bielorrusa Aryna Sabalenka (6°). El vínculo entre Raducanu y Tursunov generó cierta polémica en el Reino Unido ya que en el último Grand Slam británico se le prohibió el ingreso a los jugadores de Rusia y Belarús como castigo por la invasión bélica a Ucrania. Sectores políticos británicos reaccionaron y rechazaron que una de las figuras del deporte de Gran Bretaña trabaje con un coach ruso.

Desde que se consagró en Flushing Meadows 2021, cada movimiento de Raducanu es observado -por el público, los medios, los críticos- con una atención casi asfixiante, lo cual también ha afectado e influido negativamente en el juego de la tenista. Chris Bryant, un parlamentario laborista, le dijo al diario Telegraph que “el Kremlin utilizará este vínculo” entre Raducanu y Tursunov (nacido en Moscú, en 1982) como “propaganda rusa, propaganda de Putin”.

El ruso Dmitry Tursunov, flamante coach de la británica Emma Raducanu.

Enterados de esta opinión del funcionario británico, en un programa de la TV estatal rusa reaccionaron y ridiculizaron: “¿Sabes qué terribles titulares publicaron hoy los periódicos británicos? Que la favorita del público, la tenista Raducanu, quien fue su atleta del año el año pasado, se ha conseguido, piénsalo, ¡un entrenador ruso! ¿Entiendes el alcance de su paranoia y la absoluta rusofobia en Occidente?”.

Debate por Emma Raducanu, en un programa de la televisión rusa.

El 9 de julio pasado, a pesar de los esfuerzos de Wimbledon para prohibir que los jugadores de Rusia y Belarús compitan en el All England, una decisión que dio lugar a importantes multas por parte de la ATP y la WTA (no se repartieron puntos para el ranking), la competencia individual femenina del certamen terminó con la victoria de una jugadora nacida en Rusia pero que representa la bandera de Kazakhstán: Elena Rybakina. Varios funcionarios rusos se rieron del “destino”. Uno de ellos, Shamil Tarpischev, el histórico presidente de la Federación de Tenis de Rusia, que afirmó, con una gran carga de ironía: “Bien hecho Rybakina. Hemos ganado el torneo de Wimbledon”.

El vínculo entre Raducanu y Tursunov no pasó desapercibido sólo por una cuestión de nacionalidades. Hace algunos meses, cuando el entrenador ruso fue consultado por la actualidad de la jugadora británica, respondió: “Ha entrado en un espiral de despidos de toda la gente que la ha llevado a la elite. Si me llamara ahora para trabajar con ella temblaría de miedo porque sentiría que puede despedirme en cualquier momento” . Pese a esas declaraciones, hoy están en el mismo equipo.

Desde su título en el US Open 2021, Emma Raducanu se convirtió en una celebridad: aquí, con la duquesa de Cambridge, en Londres. Jeremy Selwyn - Pool Evening Standard

Lo concreto es que si se observa hacia atrás, tomando como punto de partida el US Open 2021, se puede ver que Raducanu soportó una primera temporada completa en el circuito muy estresante. Al mismo tiempo en el que se convirtió en un boom comercial y mediático, sus respuestas dentro del court fueron por otro camino. Desde entonces padeció lesiones, jugó pocos partidos (11 victorias, 15 derrotas) y nunca volvió a lucir. El 29 de agosto próximo, en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, se levantará el telón del último Grand Slam. Raducanu llegará como campeona defensora, con toda la presión que ello representa. Todos los ojos estarán enfocados en su performance.