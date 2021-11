Rafa Nadal contra Djokovic, sin nombrarlo: “No vacunarse me parece una postura un poco egoísta”

El tenis es uno de los deportes profesionales más reacios a la vacunación contra el Covid-19. Con el serbio Novak Djokovic, el número 1 del mundo, poniendo en duda su participación en el Abierto de Australia 2022 si la inoculación fuera un requisito obligatorio para ingresar en el país de Oceanía, el arte de las raquetas presenta un porcentaje menor de jugadores vacunados con respecto a otras actividades del mismo rango. Claro que también hay tenistas que están a favor de la vacunación y, en ese caso, no entienden por qué sus colegas toman la decisión opuesta con miras a la normal realización del circuito.

Uno de ellos es Rafael Nadal, una leyenda. El español, actual número 6 del ranking mundial, no está de acuerdo con aquellos colegas que evitan vacunarse contra el coronavirus. “Entiendo que hay gente que no se quiera vacunar, pero me parece una postura un poco egoísta. Hemos sufrido mucho” , sentenció el ganador de 20 trofeos de Grand Slam, en el evento MARCA Sport Weekend.

El serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal, en posiciones opuestas tanto en el tenis como fuera del court. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Sin nombrarlo, Nadal se mostró -una vez más- en la vereda opuesta de Djokovic, uno de los grandes rivales de su carrera (el otro es el suizo Roger Federer, claro). Las diferencias entre el mallorquín y Nole quedaron en evidencia dentro del court, pero también fuera de él. “No sabemos al cien por cien los efectos de las vacunas, pero sí nos tenemos que fiar de los médicos, lo que sí sabemos es el efecto del virus si no estamos vacunamos. Parece que somos a día de hoy el país [en España] al que menos afecta el virus y creo que es porque tenemos una gran parte de la población vacunada”, amplió el ex número 1 del mundo, en el mismo evento patrocinado por el diario español.

El ruso Daniil Medvedev (2° del mundo), el alemán Alexander Zverev (3°) y el ruso Andrey Rublev (5°) fueron otros jugadores Top que se mostraron reticentes, por distintos motivos, a vacunarse contra el Covid-19. “Me parece increíble que la sociedad te juzgue en función de una vacuna y no quiero participar en una guerra que están fomentando los medios. Por eso, no voy a revelar si me he vacunado o no”, aseveró Djokovic, que en abril de 2020 se expresó de forma categórica (“Me opongo a la vacunación y no me gustaría que nadie me obligase a hacerlo para poder viajar”, dijo).

El ruso Daniil Medvedev, vigente campeón del US Open. Garrett Ellwood/USTA - USTAC

“Al virus no le importa tu ranking ni cuántos grandes hayas ganado. Es completamente irrelevante. Necesitas estar vacunado para protegerte a ti mismo y a los demás (…) No creo que un tenista que no se haya vacunado vaya a obtener un visado para entrar al país, y si lo obtuviera, probablemente tendría que completar una cuarentena de dos semanas”, manifestó, el mes pasado, Daniel Andrews, el jefe del gobierno del estado de Victoria, cuya capital es Melbourne, la sede del primer grande de la temporada.

El optimismo de Gaudenzi, presidente de la ATP

El italiano Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, se refirió al tema, en un reportaje con el diario L’Equipe, de Francia: “Sabemos desde hace unos días que ya no podemos ir a Australia si no estamos vacunados. Aún puede evolucionar, pero este es su torneo, si deciden organizarlo con esta regla, no se puede hacer nada. El problema surgirá para los jugadores que no se vacunarán. La buena noticia es que (la Federación) Tennis Australia nos ha asegurado que este año si estás en contacto pero tu prueba es negativa, estás libre. La vacunación ha cambiado eso”.

El italiano Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP.