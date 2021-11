Pedro Juárez, el chico de 7 años que sorprendió con un golazo en Barcelona

Es argentino y juega en Barcelona. Tiene 7 años, pero se mueve entre chicos que lo superan en tamaño físico con mucha facilidad. Su gambeta es indescifrable. Y metió un gol después de eludir a cinco rivales que rápidamente se hizo viral. Cualquier comparación con Lionel Messi es pura coincidencia. Pedro Juárez, Pedrito, como lo llaman, nació en Salta en 2014, y vive en Catalunya junto con sus padres y un hermano. La historia de su familia fue relatada en una nota del diario El Tribuno.

¡Otra joyita para el Barcelona! Pedro Juárez metió un golazo que se convirtió en viral en los Pre-Benjamín de Barcelona. ¿El dato? El pequeño crack es argentino. pic.twitter.com/DPWxydmtUK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2021

Su papá, Gonzalo Juárez, se crió en Salta. Estudió en Buenos Aires y allí conoció a María Agustina Monti, con quien se casó. Tras vivir unos años en Salta, decidieron recorrer el mundo. “Acá tuvimos dos hijos, a Santiago, el mayor, y a Pedro, el más chico”, contó Gonzalo al preiódico salteño.

Viajaron luego a Silicon Valey, en California, donde vivieron hasta 2020, hasta que por razones laborales tuvieron que asentarse en Barcelona.

Pedro Juárez, estampa de futbolista para un chico que por ahora sólo quiere divertirse

En un club de barrio, el Atletic San Just, fue donde Pedro comenzó a mostrar su talento y rápidamente fue contactado por allegados a Barcelona.

Gonzalo sabe que su hijo será blanco de todo tipo de comparaciones. Quiere evitarlas, pero también sabe que eso no será sencillo. “Las comparaciones no me gustan, pero es fanático de Messi, duerme con la foto de Messi, con una pelota de Messi , y cuando llega al Barcelona estaba muy ilusionado porque iba a ver a Messi, fue una desilusión que se haya ido al PSG, sin embargo él sueña con conocerlo personalmente, Messi es todo para Pedro”, reconoce.

Pedro Juárez, el chico argentino que juega en Barcelona y metió un golazo que se hizo viral

Por la edad, por supuesto, no tiene contrato con el club. Su objetivo, por ahora, sólo es divertirse. Pero estar en La Masía no es para cualquiera. Gonzalo admite: “Si un chico no está a la altura de lo que buscan, lo dejan libre, tenga siete y diecisiete años”.

Pedro juega para el equipo de chicos entre 7 y 8 años, pero también en una liga con niños mayores, de 9. “Soy hincha de Boca”, dice Pedro, pero su papá aclara: “Desde que conoció a Messi ama a Barcelona. Fue su tío (Matías Gandulfo), que está en Salta, el que lo hizo hincha de Boca”.