Rafa Nadal y una pesadilla que no se termina: ahora anunció que no estará en el Abierto de Roma

Para Rafael Nadal, la pesadilla parece no acabar nunca. El tenista español, actual número 14 del mundo, tampoco podrá jugar el torneo ATP Masters 1000 de Roma, pese a notar “mejoría” en los últimos días, debido a su lesión en la pierna izquierda y seguirá centrado en su recuperación de cara a poder estar en Roland Garros, el ‘Grand Slam’ de polvo de ladrillo del que es ‘rey’ absoluto. El manacorí dio a conocer la situación a través de sus redes sociales con un escueto comunicado: ”Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos saben cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos”, escribió.

Además, agregó: “A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando. Un abrazo a todos”.

Rafael Nadal reacciona durante el partido de segunda ronda del Abierto de Australia que perdió ante Mackenzie McDonald, en Melbourne, Australia, el 18 de enero de 2023. (AP Foto/Dita Alangkara)

Nadal no compite desde que perdió en la segunda ronda de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald (18 de enero), un partido en el que sufrió una “lesión grado 2 en el psoas ilíaco” de la pierna izquierda. A mediados de abril, el español había publicado en su cuenta de Instagram unas fotos en las que estaba entrenándose en las instalaciones de su academia en Manacor con la leyenda “seguimos trabajando”. El diagnóstico médico inicial sobre la lesión de Nadal apuntaba a una recuperación de “6 a 8 semanas”, que ya se convirtieron en 15.

El español de 36 años y 22 veces campeón individual de Grand Slam, se está perdiendo todos los torneos de la temporada de polvo de ladrillo, que sirven de antesala para el gran certamen que mejor le sienta: Roland Garros. “Han sido unas semanas y unos meses difíciles (...) En principio, tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce. La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron. (...) La lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir”, había dicho hace algunos días.

Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos. pic.twitter.com/attH8MQWU4 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 5, 2023

Al hablar de una mejoría se puede abrir la chance de que juegue en el ATP de Ginebra o Lyon, la semana previa a París, pero lo que queda claro es que de poder participar de Roland Garros, el español lo hará sin el ritmo de competencia que se necesita para un torneo de tales características.

Hace dos semanas había encendido la alarma alguien que lo conoce muy bien, su tío Toni Nadal. “Rafa no va a llegar con una buena preparación (a Roland Garros), no nos tenemos que engañar, porque evidentemente, desde el 18 de enero que no juega partidos”, dijo quien fue una de las figuras más cercanas en el comienzo de su carrera. “En un Grand Slam depende bastante del sorteo. Si tienes la suerte de tener un sorteo accesible en la primeras rondas, después... bueno. Rafael en la segunda semana ya es un favorito; en la primera, últimamente a lo mejor no lo es, ya no lo era el año pasado en Australia (finalmente ganó el título), pero a partir de la segunda semana dices: ‘Bueno, ya podemos contar con él’. Y espero que pase lo mismo en Roland Garros”, agregó el exentrenador de Rafa.

