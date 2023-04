Toni Nadal, una de las personas que mejor conoce a Rafael Nadal: “No va a llegar con una buena preparación a Roland Garros”

escuchar

No existe mayor simbiosis en el mundo del tenis que la formada entre Rafael Nadal y Roland Garros. El español, mayor dominador del polvo de ladrillo en la historia, ganó catorce veces el título en el Bois de Boulogne y, cada temporada, su presencia en París genera una revolución. Esta vez, cuando falta aproximadamente un mes para el comienzo del segundo Grand Slam (desde el 28 de mayo), su presencia en el torneo genera mucha incertidumbre ya que está sin competir desde el 18 de enero pasado (en Australia), por una lesión en el psoas iliaco de la pierna izquierda.

Si hay una persona que conoce a la perfección al exnúmero 1 del mundo y actual 14° es su tío y formador, Toni Nadal. Si bien en estas horas, mientras se disputa el Masters 1000 de Madrid, el entrenador consideró que “falta poco” para que su sobrino vuelva a competir, mostrándose optimista sobre su participación en Roland Garros, admitió que no llegará con la mejor preparación a Francia para ir en busca de una potencial decimoquinta Copa de los Mosqueteros.

Toni Nadal y su sobrino, Rafa, tras una de las conquistas de Roland Garros Reuters - Archivo

“Rafa no va a llegar con una buena preparación (a Roland Garros), no nos tenemos que engañar , porque evidentemente, desde el 18 de enero que no juega partidos”, afirmó Toni Nadal en declaraciones a la televisión pública española. Rafa se perdió los Masters 1000 estadounidenses (Indian Wells y Miami) y tampoco comenzó su temporada favorita, sobre polvo de ladrillo europeo, tras bajarse de Montecarlo, Barcelona y Madrid. ”Lleva bastante tiempo sin competir, aparte, antes de enero, tampoco compitió mucho, pero creo que Rafael toma forma pronto”, se ilusionó Toni.

“En un Grand Slam depende bastante del sorteo. Si tienes la suerte de tener un sorteo accesible en la primeras rondas, después... bueno. Rafael en la segunda semana ya es un favorito; en la primera, últimamente a lo mejor no lo es, ya no lo era el año pasado en Australia (finalmente ganó el título), pero a partir de la segunda semana dices: ‘Bueno, ya podemos contar con él’. Y espero que pase lo mismo en Roland Garros”, añadió el exentrenador del tenista mallorquín, que se encuentra en Madrid para asistir nuevamente al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime.

El primer diagnóstico sobre la lesión de Nadal indicó que tendría una recuperación de “seis a ocho semanas”, pero ya pasaron catorce semanas desde el anuncio oficial y el futuro genera incertidumbre. El español de 36 años y 22 veces campeón individual de Grand Slam, anhela ganar al menos un major más para “desempatar” en la marca que ostenta junto con el serbio Novak Djokovic.

Hace unos días, afligido y a través de sus redes sociales, Nadal explicó cuál es su actualidad al bajarse del torneo de Madrid. “Han sido unas semanas y unos meses difíciles (...) En principio, tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce. La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron”, comunicó.

Rafael Nadal se lesionó en enero pasado durante el Australian Open Dita Alangkara - AP

Y prosiguió: “Nos encontramos en una situación difícil. Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros. La lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir”.

Esta mañana, precisamente, Nadal publicó en sus redes sociales una foto en la que se lo ve entrenándose en un court de polvo de ladrillo en su academia de Mallorca. Se verá si reaparece en el Masters 1000 de Roma, desde el 10 de mayo, o si continúa ausente del tour.

