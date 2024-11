Rafael Nadal, en vivo: cómo ver online el partido por las Finales de Copa Davis 2024

Rafael Nadal se lleva todas las miradas en el inicio de los Finals de la Copa Davis 2024 que se desarrollan en Málaga. Y no es para menos. Es que, el máximo emblema tenístico de ese país y uno de los tres más grandes de todos los tiempos anunció su retiro una vez que concluya la actuación de la Roja en este certamen, por lo cual, si bien él aclaró que no está allí para despedirse sino para ayudar a su equipo, nadie se lo quiere perder. Este martes abre la serie vs. Países Bajos protagonizando el primer single, ante Botic van de Zandschulp, desde las 13.15.

Luego de la aparición del segundo máximo ganador de Grand Sams (tiene 22, Novak Djokovic 24), saltará a la cancha Carlos Alcaraz para enfrentar a Tallon Griekspoor. Posteriormente, el último partido del día será el dobles. Para esa especialidad la Roja anunció al especialista Marcel Granollers junto a Alcaraz, mientras que los neerlandeses nominaron a Wesley Koolhof y van de Zandschulp. En la previa se especulaba con que Nadal forme parte del punto entre parejas, debido a lo poco que venía jugando en el circuito, pero el capitán David Ferrer, quien fue también contemporáneo del ‘Matador’ se jugó un pleno apostando por la leyenda de 38 años.

El equipo que que obtenga al menos dos victorias avanzará a las semifinales vs. el ganador de Alemania y Canadá, que se enfrentan este miércoles. Los encuentros se transmiten en vivo a través de TyC Sports 2 y DSports, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

El equipo de España para las Finals de la Copa Davis, con Rafael Nadal jugando por última vez Getty Images/ITF - Getty Images Europe

Nadal, de 38 años, dejó en claro en la antesala de los cuartos de final que integra el plantel para competir y que no piensa en su retiro ni en lo que se generó alrededor de su último campeonato: “No puedo predecir lo qué pasará. Si estoy en la cancha, espero que no afecten las emociones porque no estoy aquí para retirarme, sino para competir y ayudar al equipo. Luego, por supuesto, es mi última semana en el circuito profesional, pero estamos en una competición por equipos”.

Aún así, también habló sobre su alejamiento de las canchas: “Es algo que llevo pensando durante bastante tiempo. He tenido algunos altibajos durante la temporada, pero siempre intenté darme una oportunidad más. Sé que será un gran cambio en mi vida, pero eso sucederá después de esta semana. La vida sigue y todos los jugadores pasan por este proceso de su retirada. Soy uno más que va a hacer un cambio en su vida. Disfrutar del deporte de otra forma”.

España acumula seis títulos de Copa Davis y en cinco de ellos estuvo Nadal: 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019. Con él, buscará, de local en Málaga, la séptima corona para alcanzar a Suecia y descontarle a los máximos ganadores, Estados Unidos con 32, Australia con 38 y Gran Bretaña y Francia con 10 cada uno.

El epílogo de ‘Rafa’ en el tenis, está sujeto a los resultados que consiga su equipo. Ante Países Bajos puede ser la última batalla o su carrera se podrá extender hasta las semifinales del viernes vs. Alemania o Canadá. En el caso de que el conjunto español acceda a la definición, Nadal será profesional hasta el domingo 24 de noviembre. Su carrera comenzó en 2001 y acumula 1080 triunfos contra 227 derrotas con 92 títulos.

Carlos Alcaraz, el presente del tenis español, comparte los últimos días en cancha de la leyenda JORGE GUERRERO - AFP

LA NACION