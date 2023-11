escuchar

Rafael Nadal no disputa un partido oficial en el circuito ATP desde enero de 2023, cuando perdió en la segunda ronda del Abierto de Australia. Desde ese momento quedó relegado de los primeros puestos del ranking mundial y no pudo defender sus títulos a lo largo del año. La razón fue una lesión en la cadera que lo tuvo a mal traer durante la última temporada.

Sin embargo, en las últimas horas se conocieron declaraciones de Nadal en donde habló por primera vez frente a las cámaras sobre los resultados de su recuperación. No solo aseguró que su intención es volver a jugar, sino que uno de sus objetivos, aunque lejanos, sería buscar una medalla en los Juegos Olímpicos de Francia 2024.

“ Si queréis algo nuevo que no os haya dicho hasta ahora, pues sinceramente creo que sí que volveré a jugar ”, dijo el astro del tenis español que consiguió más de 20 Grand Slams en su carrera, luego de un acto realizado en la Clínica de Tenis Teknon dirigida por su médico Ángel Ruiz Cotorro, según recogió el diario local Marca.

15/11/2023 El tenista Rafa Nadal atiende a los medios tras visitar la Clínica Tenis Teknon, en Barcelona DEPORTES EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

“No estoy preparado para decir si será en un sitio o en otro, pero estoy feliz de cómo van evolucionando las cosas. Hace unas semanas no estaba en disposición de decir si podía volver, pero los pasos adelante han sido positivos. Confío en las próximas semanas y poder decir entonces algo más concreto”, agregó Rafa al respecto.

De esta manera, quien supo ser número 1 del mundo, y que ahora se encuentra debajo del puesto 600 en el ranking ATP, indicó que nunca pierde la ilusión de volver a batirse en duelo en un cancha de tenis. “La ilusión de jugar no la he perdido nunca y ahora parece que las cosas van por buen camino. Cuando sepa cuando vuelvo seré el primero en decirlo”.

En las últimas semanas habían trascendido imágenes de Nadal entrenando con raquetas, y ahora confirmó que efectivamente su recuperación está en buen camino: “Estoy entrenando y estoy feliz. Es una buena época de mi vida. Esto es un paso adelante sin ninguna duda, y es mucho”.

Rafael Nadal, en su regreso a los entrenamientos con miras al Australian Open

Sin embargo, y pese a su intención de intentar competir al máximo nivel y llegar con chances de coronarse en el oro olímpico junto a su compatriota Carlos Alcaraz, Nadal explicó que es consciente de lo difícil que será retomar el nivel competitivo.

“Llevo un año sin jugar y para mí el éxito personal, que suele ser más potente que el éxito general, es mantener la ilusión de volver a jugar. Intuyo que será difícil recuperar un nivel muy alto de tenis, pero si no tuviera la ilusión de volver a ser competitivo no habría hecho el trabajo que he realizado estos meses, el esfuerzo que supone tras una carrera muy larga, que los años pesan”, detalló.

A su vez, fue lapidario sobre el récord que alcanzó el serbio Novak Djokovic como el máximo ganador de Grand Slams (24), aventajando por 2 a Rafa que quedó con 22: “ No voy a ganar más Grand Slams que Djokovic, pero sí me voy a dar la oportunidad de volver a disfrutar ”.

El último partido de Nadal

La última presentación de Nadal fue el 18 de enero de este año en suelo australiano durante el Australian Open de Melbourne. Allí perdió en sets corridos contra el estadounidense Mackenzie McDonald, de 28 años, y actual N°41 del ranking. Fue 6-4, 6-4 y 7-5 en esa ocasión.

Rafael Nadal reacciona durante el partido de segunda ronda del Abierto de Australia que perdió ante Mackenzie McDonald, en Melbourne, Australia, el 18 de enero de 2023. (AP Foto/Dita Alangkara)

Se trató de un partido deslucido de parte de Nadal que duró dos horas y 32 minutos, en donde el nacido en Estados Unidos mostró superioridad ante un Nadal que se lesionó en el octavo juego del segundo set.

Desde ese entonces, el español se sometió a diferentes tratamientos, como una resonancia magnética, por una lesión de grado 2 en el Psoas Iliaco de su pierna izquierda que le costó mucho trabajo recuperar.

