Abierto de Australia: Rafael Nadal cayó en la segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald

escuchar

El campeón vigente del Abierto de Australia, el español Rafael Nadal, cayó este miércoles en segunda ronda de ese torneo internacional que se desarrolla en Melbourne. Una inesperada lesión complicó sus chances de progresar en el primer Grand Slam del año.

Nadal, de 35 años fue derrotado por el estadounidense Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 6-4) en un partido en que terminó claramente lastimado. El resultado llamó la atención, dado que McDonald ocupa la posición número 65 del ranking internacional de la ATP.

El español se lesionó en el segundo set y terminó el partido prácticamente rengueando. Se trata de su eliminación más temprana en un Grand Slam desde 2016.

No estuvo claro de inmediato que era lo que incomodaba al español pero se levantó de forma torpe luego de un punto al final del segundo set.

Nadal, primer preclasificado en Melbourne, recibió la visita de un entrenador en el costado y luego abandonó la cancha para una pausa médica. En la grada, su mujer se secaba las lágrimas. Nadal volvió a la pista pero con evidentes problemas físicos.

Esfuerzo

De vuelta a la cancha donde se convirtió en el hombre con más Grand Slams de la historia, el español Rafael Nadal había iniciado el lunes con una trabajada victoria su defensa del título del Australian Open. En la jornada inaugural del primer Grand Slam del año, Nadal consiguió neutralizar en cuatro sets al talentoso británico Jack Draper (7-5, 2-6, 6-4, 6-1) y revertir su mala racha de seis derrotas en los últimos siete partidos.

“Necesitaba la victoria, eso es lo principal. No importa la manera. Lo más importante es la victoria ante un duro rival (...) uno de los más duros en primera ronda siendo cabeza de serie”, reflexionó posteriormente en rueda de prensa. Con un poderoso primer servicio y capacidad de responder a los largos peloteos de Nadal, el británico de 21 años demostró en la Rod Laver Arena los motivos que lo llevaron a escalar 200 puestos en la clasificación ATP en un año hasta el número 38.

El punto de la victoria de Rafael Nadal vs. Draper

“Cuando vienes de períodos largos de lesiones es mucho mejor empezar en torneos más pequeños que te permitan ganar partidos. Desgraciadamente, tras la paternidad, las lesiones y por lo que sea, mi vuelta a la competición ha sido en Masters 1000, pista cubierta, ahora en la United Cup jugando contra dos rivales ‘top’, ha sido todo muy difícil”, analizó el número dos del mundo. El de Manacor lamentó que en los primeros partidos del año, aunque tuviera “opciones de ganar”, no “han caído” de su lado. “Pero hoy sí. Cada vez estoy un poco más preparado”, destacó el ganador de 22 Grand Slams. “No me he enfadado en ningún momento, he tolerado los errores. Era importante perdonarme las cosas como fueran sucediendo, lo prioritario era ganar el partido y, sabiendo que las cosas no iban a ser perfectas, tenía que tener la humildad para aceptar que las cosas iban a ser difíciles”, agregó sobre su estreno, que no fue sencillo, con un encuentro que se prolongó durante casi cuatro horas.

Con información de AFP y AP

LA NACION