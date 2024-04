Rafael Nadal, mortificado por las lesiones, se bajó del Masters 1000 de Montecarlo, uno de sus torneos fetiche: “Mi cuerpo no me deja”

Escuchar

El cuerpo continúa mortificando a Rafael Nadal. Con sólo tres partidos oficiales en la temporada (a comienzos de enero, en Brisbane), el tenista español anunció que tampoco podrá competir desde el domingo en el Masters 1000 de Montecarlo, uno de los certámenes más simbólicos de su rica carrera, que obtuvo en once oportunidades, entre 2005 y 2018.

“Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo”, escribió en sus redes sociales el ganador de 22 títulos individuales de Grand Slam.

El último partido oficial de Nadal: el 5 de enero cayó en los cuartos de final de Brisbane con el australiano Jordan Thompson PATRICK HAMILTON - AFP

Y añadió, para congoja del mundo del tenis: “No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren. Un abrazo fuerte a todos y ¡gracias por el cariño y apoyo siempre!”.

Nadal no juega en partido oficial desde el 5 de enero pasado, cuando perdió en los cuartos de final del ATP 250 de Brisbane, Australia (ante el local Jordan Thompson), donde reaparecía en el circuito después de un año de ausencia. Su maltrecho estado físico lo obligó a renunciar este año al Abierto de Australia, al torneo de Doha y al Masters 1000 de Indian Wells, antes de esta baja para Montecarlo. El 3 de marzo jugó una exhibición para Netflix en Las Vegas, en la que perdió con Carlos Alcaraz.

Nadal se bajó de Montecarlo, el prestigioso torneo que ganó once veces AP

En los últimos dos años, las lesiones marcaron a fuego la carrera del español, hasta el punto de colocarlo en las puertas del retiro. El Matador cumplirá 38 años en junio próximo y su paciencia, claramente, se está agotando. La temporada pasada, tras sufrir una severa lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, pasó uno de los mayores períodos de inactividad desde que debutó en el tour en 2004, con 17 años: 349 días. Ahora, las molestias de cadera lo tienen a mal traer.

Está claro que Nadal seguirá entrenándose para intentar llegar en buena forma a alguno de los torneos de la gira europea sobre polvo de ladrillo (Barcelona, Madrid y Roma), especialmente a Roland Garros y a los Juegos Olímpicos, que este año se disputan en París (en el predio del Abierto de Francia, precisamente). Pero la incertidumbre aumenta cada día...

Las lesiones perturbaron a Nadal durante toda su carrera, pero en los últimos dos años, prácticamente, no le permitieron competir PATRICK HAMILTON - AFP

Nadal consiguió 14 veces el trofeo del Abierto francés y en los Juegos Olímpicos ganó dos medallas doradas para España. La primera, en Pekín 2008, cuando se impuso en la final al chileno Fernando González por 6-3, 7-6 y 6-3. Ocho años después hizo lo propio en Río 2016, pero en dobles, con su amigo Marc López. Fue 6-2, 3-6 y 6-4 ante los rumanos Horia Tecau y Florin Mergea.

