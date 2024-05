Rafael Nadal quedó eliminado del Masters 1000 de Roma, a dos semanas del inicio de Roland Garros

Escuchar

En Roma, la ciudad anfitriona del español Rafael Nadal durante 19 ediciones en el Masters 1000 de la capital italiana que conquistó diez veces, este sábado el rey del polvo de ladrillo vivió la ovación más amarga de su trayectoria. Molesto por la derrota por 6-3 y 6-1 en una hora y 33 minutos ante el polaco Hubert Hurckaz, una torre de 1,96m y 27 años, y a dos semanas del inicio de Roland Garros, el exnúmero 1 del mundo dejó la cancha cabizbajo en pocos segundos, mientras todos los que estaban en el estadio aplaudían de pie.

Precedido de una victoria trabajosa en el debut en un partido de casi tres horas, esta vez su resistencia estuvo tan lejos de lo conocido. Como la última derecha, que se fue del rectángulo de juego con su ilusión de dar pelea. Salió ovacionado, desde que tomó sus raquetas y ropa en la silla hasta que se perdió por el túnel camino a los vestuarios, casi sin detenerse. Fue apenas un giro con una mano alzada para agradecer los aplausos, un par suyos hacia la gente y una toalla que voló hacia un sector y fue el último regalo a sus fanáticos en Roma.

Aunque ya no se siente como en sus grandes épocas, esperaba una mejor respuesta ante el séptimo preclasificado, por sus ganas de avanzar en el certamen y su proyección hacia su Grand Slam favorito que se viene. Pero no solamente perdió, sino que se fue decepcionado. Sintió un duro golpe de realidad en sus aspiraciones de poder competir al máximo nivel en su anunciada temporada de despedida. Y para el Abierto francés del que es amo y señor necesitará mucho más para verse competitivo.

Nadal recibió el apoyo incondicional durante los entrenamientos y los partidos, pero su paso por el torneo duró muy poco. El tenista que más veces disputó Roma y que acumula la mayor cantidad de triunfos (70) allí no tuvo espíritu siquiera para dar unos autógrafos ni para aceptar que se pasara un video homenaje que la organización había preparado como sorpresa. Según revela la agencia EFE, la idea fue que esas imágenes las viera en el centro del campo junto a los que asistieron, pero rechazó la propuesta, irritado por la derrota.

Rafael Nadal felicita al polaco Hubert Hurkacz luego de su eliminación en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma.

“Estoy muy orgulloso del partido, jugar contra Rafa es especial, y más en esta superficie que ha dominado en los últimos 20 años. Es una inspiración, llena los estadios. Estoy muy feliz de poder haber jugado contra él”, señaló Hurckaz, su verdugo, como el australiano Alex de Miñaur en la segunda ronda de Barcelona o el checo Jiri Lehecka en los octavos de Madrid. Frustrado, en sus tres más cercanas eliminaciones no se llevó ni un set el manacorí.

Acaso, Nadal tendrá que pensar si se ve capaz de afrontar Roland Garros desde la última semana de este mes. El Grand Slam que conquistó en 14 ocasiones lo espera con partidos a cinco sets y un balance poco productivo este año, con 7 triunfos y 4 derrotas. París, la meta de su teórico adiós, ya aparece en el horizonte y Rafa, próximo a cumplir 38 años, no llega como deseaba. Sus gestos en la cancha ya no son los mismos positivos de siempre.

“La Ciudad Eterna nunca olvidará. GRACIAS”, publicó en sus redes el Foro Itálico, en una frase acompañada de una imagen de Nadal en su esplendor, como casi siempre lo vieron. Poco después, compartió también un video del español retirándose del estadio por un puente que pasaba por encima de cientos de aficionados que lo filmaban, le sacaban fotos, le gritaban, lo aplaudían, le agradecían y le hacían sentir que no están preparados para su adiós. Rafa sonrió y saludó una y otra vez, ya con el malestar con su rendimiento haciendo procesión por dentro.

Antes, no se mostró cómodo en el partido, sin lograr un buen servicio ante un Hurkacz, 9 del mundo, que no le dio respiro. Es más, el español tuvo cinco posibilidades de quebrarlo y no consiguió quedarse con ningún juego de esos. Apenas sumó cuatro games en el duelo. Y, sabe, Roland Garros le pedirá mucho más.

Etcheverry ganó y espera a Hurkacz

El próximo rival de Hurkacz será un argentino, Tomás Martín Etcheverry, que está preclasificado 25 en el torneo y ganó su partido más temprano por 6-3 y 7-5 al brasileño Thiago Seyboth Wild. Lo mejor del triunfo del platense, de 24 años, fue la reacción en el segundo set, donde perdía 5-1 y logró seis games seguidos para cerrar el duelo.

Por estar preclasificado, Etcheverry debutó directamente en esta etapa y dejó buena impresión de cara a la segunda semana del certamen y el encuentro ante, nada menos, que el vencedor de Nadal.

