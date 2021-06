Ranking ATP: Diego Schwartzman salió del Top 10, Podoroska mejoró y Del Potro se desplomó tras dos años sin jugar

El argentino Diego Schwartzman dejó hoy su lugar en el Top 10 del ranking mundial después de habitarlo durante 32 semanas consecutivas, un retroceso que se produjo tras haber resignado puntos durante su reciente participación en Roland Garros.

El Peque Schwartzman, con 3105 puntos, bajó del 10° puesto, que ahora ocupa el español Roberto Bautista Agut (3170), al 11°, ya que este año defendía en París las semifinales de la edición 2020 y quedó eliminado en los cuartos de final ante Rafael Nadal (de este modo cedió 360 unidades).

El argentino había ingresado entre los diez primeros el 12 de octubre del año pasado cuando saltó del duodécimo al octavo puesto, después de llegar a ser uno de los mejores cuatro del Abierto de Francia.

Diego Schwartzman cayó en los cuartos de final de Roland Garros ante el español Rafael Nadal y salió el Top 10. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

“Más allá de que me voy al 11º, en estos meses Bautista hizo muchos méritos. Es un jugador que me encanta verlo, hizo mucho para volver ahí. Pero creo que va a ser una lucha de varios meses de alternar el 10º y el 11º entre los dos, sobre todo porque él defiende mucho ahora en pasto, va a ser un ida y vuelta intenso. Lo bueno es que volví a jugar bien, a sentirme en condición de ganar muchos partidos y eso me da confianza para todo lo que sigue”, explicó Schwartzman antes de abandonar París.

Lo positivo para el argentino es que no tiene muchos puntos que defender en lo inmediato, al menos hasta el US Open (desde el 30 de agosto), donde tendrá que revalidar los cuartos de final que alcanzó en 2019. Por los cambios dispuestos en el ranking por la pandemia, se toman en cuenta los 19 mejores resultados logrados en los últimos dos años, y los 20 mejores para los ocho que jugaron el Masters -como Schwartzman-, que entra como certamen adicional y no revalida puntos. Otro cambio es que los torneos disputados del 4 de marzo al 5 de agosto de 2019 que no se jugaron en 2020 mantendrán el 50 % de los puntos ganados, mientras que aquellos disputados en cualquier fecha de 2020 sí se descontarán de la clasificación, por eso el Peque debía defender ahora lo que había sumado en octubre pasado en París.

Federico Delbonis, que llegó a la cuarta ronda de Roland Garros, volvió al Top 50 del ranking. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

El ranking actualizado muestra otros movimientos vinculados a los tenistas argentinos. Federico Delbonis subió tres posiciones y se coloca 48°, siendo la segunda mejor raqueta nacional de la ATP. El azuleño, que en el Abierto francés llegó hasta los 8vos de final (perdió con el español Alejandro Davidovich Fokina), no era Top 50 desde la semana del 6 de marzo de 2017 (49°). El zurdo fue 33° en mayo de 2016.

Guido Pella bajó una posición, al 62°. Federico Coria perdió nueve lugares y salió del Top 100 (103°). Juan Ignacio Londero, que ya había dejado de ser uno de los mejores cien del ranking, perdió 25 lugares (hasta el 127°).

A los 31 años, Facundo Bagnis regresó al Top 100, sitio que no ocupaba desde mayo de 2017. Julian Finney - Getty Images Europe

Un hecho destacado es el ascenso y regreso al Top 100 de Facundo Bagnis. El jugador de 31 años y nacido en Armstrong, Santa Fe, subió ocho lugares hasta el 96°. No era Top 100 desde la semana del 15 de mayo de 2017. Su mejor ranking fue 55° en noviembre de 2016.

Otros movimientos en el ranking ATP: Francisco Cerúndolo 116° (+1), Juan Manuel Cerúndolo 142° (+5), Sebastián Báez 158° (+27), Andrea Collarini 199° (+4), Marco Trungeliti 202 (+35), Renzo Olivo 203 (+5) y Tomás Etcheverry 204° (+16). Juan Martín del Potro, asimismo, perdió muchos puntos esta semana y cayó 328 lugares hasta el 593° (vale recordar que el tandilense no compite desde el 19 de junio de 2019, en el torneo de Queen’s).

En el circuito femenino y pese a caer en la primera ronda de Roland Garros, cuando defendía las semifinales de 2020, la rosarina Nadia Podoroska subió dos posiciones y quedó como número 40 de la WTA, lo que representa su mejor ranking histórico.

Pese a caer en la primera ronda de Roland Garros, la argentina Nadia Podoroska subió dos posiciones en el ranking, hasta el 40°. Christophe Ena - AP

La deroense María Lourdes Carlé, además, que ganó un torneo ITF de 25.000 en Santo Domingo, alcanzó su mejor posición histórica: 322°, tras subir 65 escalones.

Djokovic, con más distancia

El Top Ten de la ATP lo sigue liderando, lógicamente, el serbio Novak Djokovic, campeón de Roland Garros, con 12.113 puntos, 1970 unidades más que el número 2, el ruso Daniil Medvedev.

El español Rafael Nadal continúa como número 3. El único movimiento del Top 10 se produce con el ascenso del griego Stefanos Tsitsipas, finalista del Abierto de Francia: subió al 4°, su mejor posición histórica, y el austríaco Dominic Thiem retrocedió al 5°.

Los otros integrantes del Top 10: el alemán Alexander Zverev (6°), el ruso Andrey Rublev (7°), el suizo Roger Federer (8°), el italiano Matteo Berrettini (9°) y Bautista Agut (10°).

No hubo cambios entre las diez mejores de la WTA. La australiana Asheigh Barty sigue siendo la número 1. La checa Barbora Krejcikova, sorpresiva campeona de Roland Garros, subió 18 lugares hasta el 15°.

LA NACION