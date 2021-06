Golden Slam: Novak Djokovic sigue en busca de la mayor hazaña después de conquistar Roland Garros por segunda vez

Con una actuación épica, Novak Djokovic alzó el domingo la Copa de los Mosqueteros, su segunda conquista en Roland Garros. Otra hazaña del número 1 del mundo, que revirtió una gran final tras estar dos sets abajo ante Stefanos Tsitsipas, y luego de dar el gran impacto al destronar en las semifinales a Rafael Nadal en cuatro sets. Mérito absoluto del serbio, que dio así un buen golpe en la mesa de los más grandes del tenis.

Con 34 años cumplidos hace poco -el 22 de mayo pasado-, Djokovic se regaló un triunfo importantísimo en la carrera por los laureles mayores. No sólo le impidió a Nadal alcanzar su 21er título grande, sino que festejó un título en el territorio más complejo para lograrlo. Así, con 19 Grand Slams en el bolsillo, pasó de un tercer puesto habitual a un segundo puesto en solitario que lo deja apenas a un paso de igualar en la cima a Nadal y a Roger Federer. Y en los próximos tres meses, se jugará la posibilidad de alcanzar por lo menos un logro histórico.

Novak Djokovic remontó dos sets de desventaja antes de derrotar a Stefanos Tsitsipas en la final de Roland Garros Michel Euler - AP

Tras obtener el Abierto de Australia -el noveno en Melbourne- y ahora Roland Garros, Djokovic sigue en carrera en la ruta hacia el Grand Slam; esto es, ganar los cuatro grandes -junto con Wimbledon y el US Open- en una misma temporada, un logro sólo obtenido por dos jugadores en el tour masculino a lo largo de la historia: Donald ‘Don’ Budge, en 1938, y Rod Laver, en 1962 y 1969; este último, el único en la era profesional (a partir de 1968).

Varios fueron los jugadores que intentaron emular esta hazaña después del gran Rocket, pero ninguno pudo conseguirlo. Los que estuvieron más cerca fueron Jimmy Connors (1974), Mats Wilander (1988), Roger Federer (2004, 2006 y 2007), Rafael Nadal (2010) y el propio Djokovic (2011 y 2015), todos ellos con tres títulos grandes en el mismo año. Incluso hace cinco años el serbio tuvo un arranque similar al de este año, con títulos en Australia y París, pero un inesperado tropiezo en la tercera rueda de Wimbledon le ahogó el sueño.

Y la otra hazaña en el horizonte es obtener el Golden Slam, tal como se conoce al logro de obtener los cuatro títulos grandes más el oro olímpico, todo en el mismo año. Sólo Steffi Graf consiguió este logro en 1988, con la medalla dorada en Seúl. Ningún jugador pudo lograrlo entre los varones, aunque sí hubo dos jugadores que conquistaron los cinco torneos mencionados en distintas temporadas: Andre Agassi y Rafael Nadal. Para Djokovic, el oro en los Juegos es una deuda singular en su palmarés. Obtuvo el bronce en Pekín 2008, cayó en el partido por el tercer puesto en Londres 2012 frente a Juan Martín del Potro, y en Río 2016, cuando llegaba como máximo favorito, perdió en el estreno nuevamente frente a Del Potro, en la gran sorpresa del certamen.

Novak Djokovic llegó a los 19 títulos grandes, y está a un paso de igualar a Roger Federer y a Rafael Nadal Thibault Camus - AP

Pero esta vez Djokovic llega con más experiencia, y se anima a soñar. Ya había anticipado en febrero pasado, después de ganar en Melbourne, que se enfocaría sobre todo en los grandes torneos. “Todo es posible, y creo que me puse en una buena posición para ir en busca del Golden Slam. Pero estaba también así en 2016 y todo terminó en Wimbledon. Este año sólo tenemos dos semanas entre esta final y el estreno en Wimbledon, lo que no es ideal, porque es un cambio de dos superficies muy distintas, y uno busca lograrlo lo más rápida y eficientemente posible. No tengo problemas en decir que iré por el título, gané allí en 2018 y 2019, las últimas dos veces que se jugó allí”, evaluó el serbio después de su festejo en el Bois de Boulogne.

El Big 3 del tenis, a pleno: Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer Matthew Stockman - Getty Images North America

El número 1 del mundo hizo referencia al calendario, y ésa asoma como la mayor complicación. En efecto, la acción en el All England empezará el 28 de este mes, en apenas dos semanas. La meta siguiente es el torneo olímpico, que se jugará entre el 24 y el 30 de julio, para lo cual habrá que viajar con varios días de antelación por el cambio de huso horario, y el tercera gran objetivo será el Abierto de los Estados Unidos, a jugarse desde el 30 de agosto. Si Djokovic llega a la final en el All England, tendrá dos semanas para trasladarse y aclimatarse a Tokio; luego sí, contará con un mes para prepararse con miras al último Grand Slam del año.

Puro esfuerzo: Djokovic consiguió un logro enorme en París y ahora mira al resto de la temporada con optimismo

“He conseguido algunas cosas que mucha gente pensaba que no sería posible que lograse. Nunca pensé que fuera una misión imposible alcanzar [a Federer y a Nadal]. No estoy aún a la par de ellos, pero sólo me falta uno. Y ellos todavía siguen jugando muy bien. Todos tenemos oportunidades en Wimbledon, también en los otros Slams. Tenemos cuatro por año, así que estamos compitiendo por logros inmensos y trofeos impresionantes. Yo voy a seguir en esa búsqueda, y a la vez, dejar mi propia huella”, destacó el serbio, que ganó 11 de sus últimas 13 finales de Grand Slam.

Marian Vajda, el entrenador que lo conoce desde hace muchos años, agregó: “Con Goran [Ivanisevic, el otro coach del serbio] pensamos que si él consigue ganar este año los cuatro ya podemos anunciar nuestro retiro como entrenadores (risas). Creo que es posible. Nole adora jugar en Wimbledon y el US Open. En lo personal, yo estaba más preocupado por la temporada de polvo de ladrillo porque en los últimos 10 años él había tenido grandes resultados, pero sólo había ganado una vez en París, y cada vez parecía hacerse más complicado. Mientras esté saludable, y en gran forma, como ahora, creo que tiene la capacidad para ganar el Grand Slam este año. Es un profesional absoluto, se pone mucha presión en los entrenamientos, busca mejorar cada parte de su juego, quiere ser cada vez mejor. Es algo que muchas veces no se ve, pero le facilita dar siempre lo mejor en los Grand Slams. Su prioridad son los torneos como Wimbledon, los Juegos Olímpicos y el US Open. Su calendario está preparado de acuerdo a esos torneos”. El objetivo es inmenso, y requerirá un esfuerzo titánico. Pero Djokovic sabe que ya dio dos pasos enormes en busca de un logro que puede dejarlo arriba de todos.