Roger Federer, a los 40: un futuro dudoso, motivaciones y la sentencia que una década después se cumplió

Nunca hubo, probablemente, un sabor a fin de fiesta como el actual. Ni después de que lo atacara la mononucleosis. Ni tampoco cuando -inéditamente- se ausentó durante seis meses del circuito en 2016, por una lesión de rodilla, perdiéndose los Juegos Olímpicos de Río. El efecto melancólico nunca fue tan palpable como por estos días. Roger Federer, el hombre que revolucionó el tenis moderno y parecía no envejecer, este domingo cumple 40 años y su futuro es una incógnita: tras dos cirugías de rodilla derecha en 2020 regresó al tour en marzo pasado. Desde entonces jugó en cuenta gotas, se bajó de Tokio 2020, tampoco competirá en los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati, y su presencia en el US Open está en riesgo.

Sólo el suizo, su familia directa y los integrantes de su equipo conocen el escenario real. Hay hermetismo e inquietud; afuera del círculo rojo no hay certezas. “… el jugador con más victorias en el Western & Southern Open, con un récord de 47-10 y siete títulos, se retiró del torneo debido a una lesión en la rodilla”, se difundió el jueves pasado desde las redes sociales de Cincinnati, el certamen que el actual 9° del ranking jugó 17 veces. El US Open, último Grand Slam de la temporada, comenzará en 22 días, el 30 del mes actual. Roger sólo jugó trece partidos en el año (récord 9-4).

Algo anduvo mal en el cuerpo de Federer durante su última aparición en un court, en los cuartos de final de Wimbledon, el 7 de julio pasado. Su extraño tropiezo en el tie-break del segundo set (con el polaco Hubert Hurkacz 3-2 arriba), antes de impactar una volea sencilla que le hubiera permitido igualar y cambiar de lado con impulso, mostró que no se sentía cómodo con su juego de pies, una cualidad notable con la que siempre marcó la diferencia. En el tercer set, prácticamente, se rindió y perdió 6-0 (por primera vez en Wimbledon). Después de algunos días de reflexión y consultas con su médico Roland Biedert, se bajó de Tokio, pese a que la medalla de oro individual es el único trofeo grande que no tiene en su colección y a su contrato con un gigante textil japonés (Uniqlo).

Algo anduvo mal en el cuerpo de Federer durante su última aparición en un court, en Wimbledon: aquí, su extraño tropiezo ante Hurkacz, antes de impactar una volea sencilla que le hubiera permitido lograr impulso. AELTC/Ben Solomon

“El proceso de rehabilitación fue un gran desafío para mí. Todos los que se han sometido a múltiples cirugías saben de lo que estoy hablando. Las cosas ya no son fáciles y esa es a veces la mayor preocupación”, confesó Federer el 16 de junio, al caer en los 8vos de final de Halle con Felix Auger-Aliassime, un partido en el que se reprochó su actitud en el court. “Esto fue decepcionante”, confesó en una rueda de prensa a la que demoró en llegar mucho más de lo habitual (dos horas).

“Roger ha invertido mucho en el último año y medio para volver al nivel físico y jugar en el tour. Y siempre ha enfatizado que su enfoque era a largo plazo. Desde ese punto de vista, era de esperar que tuviera derrotas inusuales. Eso no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió es que Roger tuvo muchos problemas para aceptar esas derrotas. La caída contra Auger-Aliassime lo desvió por completo, y la forma en que no luchó contra Hurkacz en Wimbledon, dolió. Y eso habrá dejado su huella. Está claro: Roger no se contenta simplemente con jugar un poco. Quiere volver a ser competitivo, de lo contrario no lo hará por mucho tiempo” , sentencia, ante LA NACION, Simon Graf, periodista del diario suizo Tages-Anzeiger y biógrafo del ex número 1.

Federer reunió información en los partidos que jugó este año y se dio cuenta de que no está en condiciones de ganar grandes torneos, lo cual es frustrante para una leyenda como él. Pero así y todo sigue teniendo una fuerte motivación. Adora el tenis, disfruta de la competencia. Si siempre fue minucioso para armar su calendario, ahora seleccionará los torneos todavía con mayor precaución. Por ello muchos no se sorprendieron cuando el helvético se bajó de los próximos dos Masters 1000, donde hubiera castigado sus rodillas sobre el ardiente cemento norteamericano, sin ser torneos que le cambiaran la ecuación.

After 18 months of rehabbing and performing behind closed doors, playing on Centre Court to a passionate crowd makes it all worth it. Thank you 🚀🙌🏼 pic.twitter.com/7TjQbrxioR — Roger Federer (@rogerfederer) July 2, 2021

Graf, uno de los periodistas con mayor sensibilidad y lectura sobre las decisiones de Federer, aportó: “Tengo la sensación de que (Federer) se entregará al Abierto de Australia en 2022 para recuperar su forma. Las vacaciones de invierno son muy cortas. No solo es un desafío físico para él, sino también mental para volver a su máximo nivel y dejar a un lado todas sus dudas. Desde afuera, es difícil juzgar cómo le está yendo a la rodilla. Roger ha revelado muy poca información desde sus dos operaciones. Si eso le obstaculizara demasiado, se detendría más temprano que tarde. Pero cómo es realmente, solo Roger y su círculo cercano lo saben”.

Toni Nadal, formador y entrenador de Rafa, el mayor rival de la historia de Federer, en los últimos días dijo un deseo en voz alta: “Federer merece tener una gira de despedida. Esperemos que juegue los cuatro Grand Slams por última vez. Es uno de los mejores atletas de la historia”.

La cuarta edición de la Laver Cup, el torneo exhibición entre europeos y jugadores del “resto del mundo” que tiene a Federer y a su manager, Tony Godsick, como organizadores, se jugará en Boston del 24 al 26 de septiembre próximo. Lógicamente, Roger tiene intereses comerciales y allí estará. Habrá que ver en qué función lo hace: jugando o como embajador/espectador.

La osada sentencia que 10 años después se cumplió

Hace casi una década, en noviembre de 2011, Paul Dorochenko, uno de los primeros preparadores físicos del circuito profesional de tenis en los ‘80 y encargado de moldear el cuerpo de Federer durante tres años cuando el suizo aún era un adolescente y daba sus primeros pasos en el profesionalismo, visitó la Argentina para realizar una capacitación a más de 150 profesores de tenis, en el Club de Amigos. En una entrevista con LA NACION, el argelino nacionalizado francés lanzó una sentencia: “La técnica de Federer es académica. Podría jugar hasta los 40 años a muy buen nivel”. Por entonces, la aseveración sonó algo desmedida, pero -al final-, se cumplió su análisis.

Nuevamente en contacto con LA NACION, desde su hogar en Valencia, Dorochenko explicó por qué tuvo aquella convicción sobre Federer. “Por dos razones. La primera es por un tema personal de él. Es una persona que ha dedicado su vida al tenis y el circuito es su mundo, su familia, está como en su casa. Para los jugadores, entrenadores, preparadores físicos…, viajar es un cansancio brutal. Estás lejos de tu familia, cada semana tiene un hotel nuevo, una cama nueva, tienes que conocer a gente nueva; es un esfuerzo. Y cuando haces una gira de seis o siete semanas, con otros idiomas, otra mentalidad, al final es mucho cansancio. Lo que hace que los jugadores paren de jugar es la parte mental. También tiene el dinero para viajar con su familia cuando quiere y cuando lo ves en el vestuario está feliz. A diferencia de muchos jugadores, él está muy bien en el mundo del tenis”, narró el osteópata y fisioterapeuta nacido en 1953 en Batna, Argelia.

“La segunda razón es física: Roger ya tenía un físico increíble para el tenis. Tenía distancia, velocidad, explosividad, nivel de fuerza…, casi todo. Por eso cuando la gente compara a Federer con un bailarín es correcto. El tenis de Federer es un baile. A Nadal se lo compara con un toro porque emite mucha energía para generar y dar lo mejor de su tenis. Federer, al contrario de Nadal, no emite energía: absorbe la de los otros. Tiene una técnica que le permite hacer todo eso. Por eso está en la línea de saque y, Nadal, cuatro metros atrás. Por estas razones, hasta ahora, se pasó el 90% de su carrera sin lesiones. Ahora tiene 40 años y es normal que las tenga”, expresa Dorochenko, apasionado.

–Siguiendo su teoría sobre el amor que le tiene al tenis, hoy Federer debe sufrir mucho, ¿verdad?

–Sí, porque cuando ganás, cuando estás arriba, cuando sos el 1 del mundo, cuando todo está en tu favor…, es fácil. Pero cuando no ganás cambian muchas cosas. Federer ha pasado de ganar todo a que le cueste hacerlo. Mira Djokovic: hace unos días en Tokio dijo ‘la presión es un privilegio’. Perdió dos partidos y rompió raquetas. Es normal. Cuando ganás todo es muy fácil hablar. Pero cuando ya no ganás es otra cosa. Por eso Federer va a pasar por momentos difíciles. La pregunta es: ¿podemos pensar que los va a superar o no? No está acostumbrado perder. Perder con Pablo Andújar [NdR: en Ginebra], por ejemplo, para él es increíble.

El PF Paul Dorochenko, en 2011 en Buenos Aires, cuando sentenció -ante LA NACION- que Federer podría jugar hasta los 40 años. Fernando Massobrio

–En este caso hay algo más que las derrotas, ¿no? Competir con dolor o sin estar al 100%.

–Mira: yo he jugado en un nivel amateur en Francia, bastante bien y ahora tengo artrosis de cadera, 55 años y pierdo partidos con gente que no sabe jugar. Y al final te dan ganas de dejarlo, porque no te apetece jugar contra un tío que no sabe jugar, al que antes le ganabas con la raqueta en la otra mano. Cuando eso te pasa es difícil. Por eso pienso que si Federer no recupera el cien por ciento físico de su edad... Pero si recupera el físico se puede quedar unos tres o cuatro años más.

–¿Confía en que Roger podrá recuperarse?

–No sé exactamente qué tiene en su rodilla, pero no es normal que después de una operación de menisco tengas tantos meses para recuperarte. Hay algo más en esa rodilla. No sé exactamente cómo será su futuro, dependerá enteramente de esa rodilla. Si tienen algunas cosas más, por ejemplo, artrosis o lo que sea, va a ser complicado jugar para él. La gente quizás no se da cuenta pero el 80% de su tenis son sus piernas. Toda la gente habla de su brazo, pero su tenis son las piernas.

El mundo del tenis sigue con atención la evolución de Federer y se ilusiona con poder seguir viendo, al menos un un tiempo más, al suizo que hoy cumple 40 años. Kirsty Wigglesworth - AP

–¿Técnica y atléticamente ha sido el mejor jugador que observó?

–Tiene un físico que está por encima de la media. Podría haber sido atleta de alto nivel en otro deporte. Cuando en los entrenamientos yo boxeaba con Federer, tenía la sensación de que había nacido para el boxeo. En cualquier cosa que lo ves el tío es bueno. Yo trabajé con otro suizo como Marc Rosset [9° en 1995], por ejemplo, que medía dos metros y lo veías en otro deporte y era malo, no estaba coordinado. Federer lo tiene todo para todo, por eso es la diferencia con otros jugadores. Además de su mente, claro.

–¿Cómo le gustaría que finalizara su carrera?

–Voy a contar una anécdota. En 2002 yo estaba trabajando con los españoles Carlos Moya y David Sánchez, estábamos en el US Open, antes del torneo me cruzo con el fisioterapeuta de Sampras, que ahora está con Thiem [Alex Stober], y me dice: ‘¿Podrías manipular a Pete? Tiene una tortícolis brutal’. Yo le digo: ‘¿Estás loco? Yo trabajo para otros jugadores’. Le pidió autorización a mis jugadores, que se la dieron y fui a una sala a ver a Sampras, que me conocía porque habíamos entrenado con Bruguera y otros. No podía mover la cabeza, la tenía a 90 grados, con una tortícolis brutal. Lo manipulé, le hizo un ruido impresionante, me preocupé. Se sentó, empezó a mover el cuello mucho mejor, le hice otra sesión, fue ganando sus partidos, finalmente ganó el torneo y se retiró. Bueno, así me gustaría que se retirara Federer. Que ganara uno grande y dijera “adiós”.