Roger Federer y su recuperación tras la tercera operación de rodilla derecha: “Lo peor quedó atrás”

El mundo del tenis se sacudió el 15 de agosto pasado cuando Roger Federer anunció que debía operarse nuevamente en la rodilla derecha después de haber sufrido daños en la zona durante la gira de césped. “Sé que me quieren ver jugar, pero lamentablemente los médicos me dijeron que mi rodilla necesitará otra cirugía. Durante un período de tiempo largo estaré en muletas y voy a atender esta situación”, se lamentó el suizo. En las últimas horas, el ex N° 1 brindó cierta tranquilidad.

“Lo peor quedó atrás, estoy deseando que llegue todo lo que venga (...) Cuando vuelves después de una lesión, cada día es un día mejor. Un momento emocionante. Pasé por eso el año pasado [cuando recibió dos cirugías en la misma rodilla], no es un problema mental”, expresó una de las mayores leyendas de la historia del tenis, en el medio helvético SRF.

Roger Federer, tras caer con Hubert Hurkacz en los cuartos de final de Wimbledon, rumbo al vestuario. ¿Habrá sido su última vez en el All England? Alberto Pezzali - AP

Federer, que el 8 de agosto pasado cumplió 40 años y compitió por última vez el 7 de julio [cayó en los cuartos de final de Wimbledon contra el polaco Hubert Hurkacz], ve el regreso a la gira profesional como un “desafío”. Quiere “volver al entrenamiento físico y al court lo antes posible”, “pero eso todavía requiere un poco de paciencia”, reconoció el actual número 9 del ranking.

La Laver Cup, el torneo exhibición que impulsa su compañía (Team 8) y que este año (del viernes al domingo próximos) se jugará en Boston, tendrá que prescindir de su presencia. “Eso me duele mucho, por supuesto”, dijo Federer.

Roger Federer y Rafael Nadal, en Praga, durante la Laver Cup de 2017: este año, en Boston, ninguno de los dos podrá jugar. MICHAL CIZEK - AFP

Seguirá desde lejos los partidos entre los representantes de Europa y del resto del mundo: “Serán tres días duros”. En 2022, cuando el certamen se realice en Londres, quiere volver a estar allí: “Uno de mis objetivos es involucrarme de verdad para volver y poder jugar allí” .

Eso es lo que desea todo el mundo del tenis: que Federer, el hombre que revolucionó el deporte de las raquetas y se convirtió -probablemente- en el tenista más valioso de la historia, pueda reponerse y volver a jugar, al menos durante un tiempo más.