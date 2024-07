Roger Federer fue el concierto de Taylor Swift en Zúrich y causó furor: “En mi era Swiftie”

Escuchar

Las pruebas (y las entradas vendidas) demuestran que The Eras Tour, es no solo una de las giras más importantes de los últimos años, sino también de la historia. Taylor Swift es la estrella del momento y ya interpretó más de 100 veces su show en distintas partes del mundo, incluida la Argentina. Pero así como los fanáticos no se lo quieren perder, las celebridades tampoco. Con el correr de los meses, dijeron presente desde Blake Lively y Ryan Reynolds, hasta Julia Roberts y Paul McCartney, entre otras personalidades.

Quien tampoco se quiso perder el evento musical fue el mismísimo Roger Federer. El extenista demostró ser fan Taylor Swift y asistió al concierto que dio en Zúrich, Suiza junto a toda su familia. Pero, eso no fue todo, sino que bailó, intercambió Friendship bracelets y se sacó una selfie con la artista.

El martes, la intérprete de “Shake It Off” dio el primero de sus dos shows en Zúrich y tuvo en el sector VIP a uno de los deportistas más importantes de la historia: Roger Federer. El extenista aprovechó que Taylor Swift visitaba su país natal para asistir con su familia al concierto. Y lo cierto es que vivió el show como un fan más. No solo bailó y cantó, sino que en un video que se viralizó en redes se pudo ver el momento en el que intercambió Friendship bracelets (brazaletes de la amistad) con algunos fans. Este es un ritual en todos los conciertos de la cantante que nació a partir de la canción “You’re on Your Own, Kid”, del álbum Midnights de 2022.

Roger Federer fue a ver el show de Taylor Swift en Zúrich y hasta intercambió Friendship bracelets (Foto: Instagram @rogerfederer)

Incluso el propio Federer mostró en sus Stories de Instagram una foto de cómo quedó su brazo tras las pulseras que recibió durante el concierto. Según repararon los usuarios de X, Roger asistió al show junto a su esposa Mirka, y sus hijos, Myla, Charlene, Leo y Lenny.

Sin embargo, el suizo no solo disfrutó el show desde su ubicación preferencial, sino que cumplió el sueño de muchos. Una vez terminada la presentación, Federer accedió al backstage y saludó a la cantante. Incluso ambos posaron para una selfie que tomó la propia artista. “In my Swiftie era (En mi era Swiftie)”, escribió el exdeportista en un posteo que hizo en Instagram. Incluso sumó 10 emojis que representaban a cada una de las Eras de Taylor Swift. Este detalle dio cuenta de que es todo un fanático.

Tras el show, el extenista se tomó una selfie con la cantante (Foto: Instagram @rogerfederer)

Lo cierto es que a los seguidores de Roger les encantó verlo en modo fan y no tardaron en comentar su posteo. “Eras Tour (Roger’s Version)”; “Dos de mis artistas favoritos, en la cancha y en el escenario”, expresaron sus fanáticos. Asimismo, en la misma línea, otros expresaron: “El partido que sabíamos que necesitábamos”; “¡Estoy tan emocionada de ver que sos Swiftie!”.

El Príncipe William y sus hijos: los invitados VIP del show de Taylor Swift en Londres

Pero, lo cierto es que el 20 veces ganador de Grand Slam no fue el único que pudo llevarse una foto con Taylor Swift. El 21 de junio, la cantante tocó en el Estadio de Wembley de Londres, Inglaterra, y entre los invitados VIP estuvieron el Príncipe William y sus hijos mayores, los príncipes George y Charlotte. Ese día, el heredero a la corona británica cumplía años y decidió celebrarlo en el Eras Tour.

El príncipe William y sus hijos, George y Charlotte, se sacaron una selfie con Taylor Swift y Travis Kelce Instagram @taylorswift

La familia real visitó a Taylor en el backstage, donde también se encontraron con su novio, jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Los cinco posaron para una divertida selfie que sacó la propia cantante. “¡Feliz cumpleaños M8! Los espectáculos de Londres tuvieron un comienzo espléndido”, comentó la artista en la publicación, la cual rápidamente causó furor en las redes sociales.

LA NACION