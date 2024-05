Roland Garros 2024 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Escuchar

Este martes continúa Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada que se desarrolla sobre canchas de polvo de ladrillo del complejo Stade Roland Garros de París, Francia, con los últimos partidos correspondientes a la primera ronda de los torneos femenino y masculino. Todos los juegos se pueden ver por streaming a través de la plataforma Star+, que requiere tener una suscripción activa y ofrece la posibilidad de ver la acción en vivo en todas las canchas. A su vez, la señal televisiva ESPN, a través de sus diferentes canales, transmite los encuentros más relevantes. Las jornadas comienzan a las 6 (hora argentina) y quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play tienen la posibilidad de sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se necesita ser cliente).

En la jornada en curso debuta Novak Djokovic ante el local Pierre-Hugues Herbert. El serbio, número 1 del mundo, es el primer preclasificado y máximo favorito al título que, además, defiende porque lo obtuvo en la edición 2023. Insaciable, el balcánico quiere ganar su cuarta corona y, a la vez, su Grand Slam número 25 para ser el máximo ganador de la historia considerando tanto a hombres como a mujeres (hoy está igualado con Margaret Court en 24).

También salen a escena casi todos los argentinos: Federico Coria choca con Taylor Fritz (12°); Tomás Etcheverry vs. el local Artur Cazaux (77°); Mariano Navone vs. el español Pablo Carreño Busta; y Román Burruchaga vs. el alemán Jan-Lennard Struff.

Cuadro masculino de Roland Garros

La parte alta del cuadro masculino de Roland Garros Roland Garros

La parte baja del cuadro masculino de Roland Garros Roland Garros

En el campeonato femenino los duelos más relevantes son los que protagonizan la segunda preclasificada Aryna Sabalenka vs. Mirra Andréyeva; Elena Rybakina vs. la belga Greet Minnen; y Zheng Qinwen vs. Alizé Cornet. También debutarán dos argentinas frente a rivales de jerarquía: Nadia Podoroska vs. Victoria Azarenka y Lourdes Carlé ante la belga Elise Mertens (27°).

Cuadro femenino de Roland Garros

La parte alta del cuadro femenino de Roland Garros Roland Garros

La parte baja del cuadro femenino de Roland Garros Roland Garros

Tabla de campeones de Roland Garros

Rama masculina

El Grand Slam francés masculino tiene como máximo campeón a Rafael Nadal. El español batió todas las marcas con sus 14 coronaciones: la primera la consiguió en 2005 y la última, en 2022. Entre medio celebró en 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020. Lo sigue el galo Max Décugis, con ocho, y el sueco Bjorn Borg, con seis.

Rafael Nadal (España) - 14 títulos

Max Décugis (Francia) - 8

Björn Borg (Suecia) - 6

Henri Cochet (Francia) - 5

André Vacherot (Francia) y Paul Aymé (Francia) - 4

El español Rafael Nadal es el máximo campeón de la historia de Roland Garros con 14 títulos (AP Photo / Michel Euler)

Rama femenina

En la rama femenina, en tanto, la máxima ganadora es la estadounidense Chris Evert, con siete títulos conseguidos en 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 y 1986. Muy cerca de ella quedaron la francesa Suzanne Lenglen y la alemana Steffi Graf, con seis cada una; mientras que la francesa Adine Masson y la australiana Margaret Court completan el podio con cinco cada una.

Chris Evert (Estados Unidos) - 7

Suzanne Lenglen (Francia) y Steffi Graf (Alemania) - 6

Adine Masson (Francia) y Margaret Court (Australia) - 5

Helen Wills-Moody (Estados Unidos) y Justine Henin (Bélgica) - 4

Hilde Sperling (Alemania), Arantxa Sánchez (España), Monica Seles (Yugoslavia), Serena Williams (Estados Unidos) e Iga Swiatek (Polonia) - 3

