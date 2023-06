Así quedó la tabla de máximos ganadores de Grand Slam, tras el título de Novak Djokovic en Roland Garros

escuchar

Novak Djokovic es otra vez campeón de Roland Garros. Y de Grand Slam. Por eso, los espectadores del estadio Philippe Chatrier se pusieron de pie frente a la nueva coronación. Por eso el mundo del tenis en particular y el deportes en general debe aplaudirlo de pie. El serbio consiguió su 23 título major. Ningún tenista hombre ganó como él. Incluso, si se considera también a la rama femenina, quedó a tan solo uno de la máxima campeona: la australiana Margaret Court y paralelamente alcanzó la línea de Serena Williams. El español Rafael Nadal, con el que compartía cima hasta este domingo, quedó en 22.

En una final que prometía más paridad pero que finalmente no la tuvo, ‘Nole’ le tiró toda su chapa y jerarquía al noruego Casper Ruud, al que venció por 7-6 (1), 6-3 y 7-5. El balcánico no se inmutó por un comienzo con mejor rendimiento para el escandinavo, tuvo paciencia y templanza. Así, la desventaja de 4-2 en el primer set terminó siendo apenas un atisbo de peligro para él. Tras esa remontada, lo “devoró”. De esta manera sumó su tercera Copa de los Mosqueteros en París y 23 de Grand Slam, siendo el protagonista de un momento histórico que se esperaba hacía tiempo: había señales de que Djokovic podía hacer lo que nadie hasta aquí.

A los 36 años, y habiendo llegado como N° 3 del mundo a Roland Garros, ‘Nole’ recuperará el cetro mundial desde este lunes, cuando desplace a Carlos Alcaraz, al que además venció en semifinales. Ruud, en cambio, no pudo cumplir su sueño de celebrar un major. Llegó a esta misma final el año pasado y cayó con Nadal, dueño de 14 trofeos sobre el polvo de ladrillo francés y también sucumbió en la definición del abierto de los Estados Unidos 2022, ante Alcaraz. A los 24 años es uno de los jugadores más sólidos y versátiles del circuito, aunque le tocaron finales realmente dificilísimas.

Así, el tenista balcánico pisó el acelerador en su carrera de “máximos ganadores de la historia” y en su lucha particular dejó atrás a un Rafael Nadal que está más afuera que adentro del circuito: el español no jugó en París por lesión y estará alejado hasta el próximo año, temporada en la que también podría poner fin a su carrera. El suizo Roger Federer, con 20 coronas de Grand Slams, dejó el tenis profesional el año pasado. Entre los tres conforman el Big Three, la rivalidad más pareja y apasionada del tenis.

En este contexto, sólo una mujer ganó más que Djokovic: Margaret Court, la australiana retirada en la década del ‘80 festejó 24 veces, una marca que persiguió y no pudo alcanzar la estadounidense Serena Williams, quien también se habría ido de la competencia el año pasado. El potencial tiene una razón: la ex N° 1 del mundo anunció su alejamiento, interpretado como retiro. Pero al tiempo se desdijo y cada vez que puede deja la puerta abierta. Pero, la certeza de la vigencia para seguir peleando títulos grandes la tiene Djokovic: experiencia, mentalidad ganadora y una capacidad física asombrosa. La buena salud está de su lado. Wimbledon, en este sentido, aparece como una inmediata tentación desde el 3 de julio. Para seguir haciendo historia.

Los máximos ganadores de Grand Slams en la Era Abierta

Novak Djokovic (Serbia): 23 títulos.

(Serbia): 23 títulos. Rafael Nadal (España): 22.

(España): 22. Roger Federer (Suiza): 20.

(Suiza): 20. Pete Sampras (Estados Unidos): 14.

(Estados Unidos): 14. Björn Borg (Suecia): 11.

(Suecia): 11. Ivan Lendl (Checoslovaquia), Jimmy Connors (Estados Unidos) y Andre Agassi (Estados Unidos): 8.

(Checoslovaquia), (Estados Unidos) y (Estados Unidos): 8. John McEnroe (Estados Unidos) y Mats Wilander (Suecia): 7.

Todos los títulos de Grand Slam del Big Three

Novak Djokovic (23)

Australian Open : 10 títulos (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023).

: 10 títulos (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023). Roland Garros : tres (2016, 2021 y 2023).

: tres (2016, 2021 y 2023). Wimbledon : siete (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022).

: siete (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022). US Open: tres (2011, 2015 y 2018).

Rafael Nadal (22)

Australian Open : dos títulos (2009 y 2022).

: dos títulos (2009 y 2022). Roland Garros : 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022).

: 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022). Wimbledon : dos (2008 y 2010).

: dos (2008 y 2010). US Open: cuatro (2010, 2013, 2017 y 2019).

Roger Federer (20)

Australian Open : seis títulos (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018).

: seis títulos (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018). Roland Garros : uno (2009).

: uno (2009). Wimbledon : ocho (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017).

: ocho (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017). US Open: cinco (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008).

