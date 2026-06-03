Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este miércoles 3 de junio continúa Roland Garros 2026, el segundo Grand Slam de la temporada que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del complejo Stade Roland Garros de París, en Francia, con los últimos partidos de cuartos de final de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 6 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tanto en el campeonato de varones como en el de mujeres hay dos encuentros y se disputan en el estadio Philippe Chatrier. En el primero, desde las 8.20 el canadiense Félix Auger-Aliassime (4°) juega vs. Flavio Cobolli (10°) mientras que a las 15.15 cierran la jornada los italianos Matteo Berrettini y Matteo Arnaldi.

La etapa comenzó este martes con la victoria de Alexander Zverev (2°), el máximo favorito al título por la eliminación de Jannik Sinner (1°) más la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, vs. el español Rafael Jódar (27°) por 7-6 (3), 6-1 y 6-3. Luego, el checo Jakub Mensik (26°) eliminó al brasileño João Fonseca (28°) por 6-4, 6-3 y 7-6 (3).

Partidos de Roland Garros este miércoles 3 de junio

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

15.15: Matteo Berrettini vs. Matteo Arnaldi.

8.20: Félix Auger-Aliassime (4°) vs. Flavio Cobolli (10°).

Cuadro de Roland Garros masculino

El cuadro del torneo masculino de Roland Garros 2026

Tabla de campeones de Roland Garros

Rafael Nadal (España) - 14 títulos

Max Décugis (Francia) - 8

Björn Borg (Suecia) - 6

Henri Cochet (Francia) - 5

André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - 4

Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 3

Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - 2

Rafael Nadal ganó 14 veces Roland Garros y tiene su propia estatua en el predio ALAIN JOCARD - AFP

En el certamen femenino Anna Kalinskaya (22ª) y Maja Chwalinska abren la jornada y, a continuación, Aryna Sabalenka (1ª), la máxima candidata al título, se mide con la rusa Diana Shnaider (25ª).

Los cuartos de final arrancaron el martes con los triunfos de Marta Kostyuk (15ª) y Miirra Andreeva (8ª). La ucraniana le ganó a su compatriota Elina Svitolina (7ª) por 6-3, 2-6 y 6-2 mientras que la moscovita se impuso a Sorana Cirstea (18ª) por 6-0 y 6-3.

Partidos de Roland Garros femenino este miécoles 3 de junio

7.10: Aryna Sabalenka (1ª) vs. Diana Shnaider (25ª).

6: Anna Kalinskaya (22ª) vs. Maja Chwalinska.

Cuadro de Roland Garros femenino

El cuadro de Roland Garros femenino, con dos semifinalistas definidas

Tabla de campeonas de Roland Garros femenino