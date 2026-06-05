Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El segundo Grand Slam de la temporada continúa este viernes con las semifinales masculinas; entre los cuatro aspirantes que quedan al título hay uno que sobresale
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Este viernes continúa la actividad en la edición 2026 de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Se disputan las dos semifinales masculinas, que definirán a los finalistas. En la Argentina, se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
En el primer turno, a partir de las 9.30 (horario argentino), se enfrentan el alemán Alexander Zverev (3° del ranking ATP) y el checo Jakub Mensik (27°), en un mano a mano que tiene a ‘Sascha’ con ventaja en el historial tras ganar la única vez que se cruzaron. Luego, desde las 14 de la Argentina, se verán las caras los italianos Flavio Cobolli (14°) y Matteo Arnaldi (104°), que están empatados a uno en los enfrentamientos entre sí.
Los ganadores de ambos compromisos avanzarán a la definición, programada para este domingo a las 10 (horario argentino) en el Court Philippe Chatrier del Stade Roland Garros de París, Francia. La particularidad es que ninguno de los cuatro semifinalistas sabe lo que es ganar un Grand Slam y únicamente Zverev tiene la experiencia de haber disputado finales: US Open 2020 (perdió con Dominic Thiem), Roland Garros 2024 (cayó ante Carlos Alcaraz) y Australian Open 2025 (no pudo con Jannik Sinner).
Cómo ver online Roland Garros 2026
Roland Garros 2026 se extiende hasta este domingo 7 de junio, día en el que se disputará la final individual masculina, en el Stade Roland Garros de París, Francia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Máximos ganadores de Roland Garros
- Rafael Nadal (España) - 14 títulos
- Max Décugis (Francia) - Ocho
- Björn Borg (Suecia) - Seis
- Henri Cochet (Francia) - Cinco
- André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - Cuatro
- Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - Tres
- Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - Dos
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