Roland Garros: Camilo Ugo Carabelli sufrió un pico de estrés antes de su despedida frente a Auger-Aliassime

PARIS – Este Roland Garros 2022 tuvo de todo para Camilo Ugo Carabelli, días inolvidables que le dejaron marcas... en todo sentido. Este miércoles hubo un adiós lógico, esperable por razones de jerarquía, ranking y experiencia en esta clase de encuentros, ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, que lo derrotó por 6-0, 6-3 y 6-4, en 2 horas y 15 minutos de juego. Dentro del bolso, el Brujo se llevó los aplausos por su entrega de principio a fin, el ingreso en el cuadro principal desde la clasificación, un inolvidable triunfo en cinco sets frente a Aslan Karatsev -un Top 40 consolidado-, muchas vivencias valiosas para aprender, confianza para lo que viene... y varios magullones en el rostro.

¿Qué sucedió? El domingo, después de su enorme triunfo sobre Karatsev en cuatro horas de acción, Ugo Carabelli regresó al hotel y se puso a responder algunos de los cientos de mensajes de felicitación que recibió por su debut fenomenal en París. En algún momento, no se sintió bien, se desplomó y se golpeó la cabeza. Hoy, después de la derrota frente a Auger-Aliassime, le contó a LA NACION: “Me desmayé. Fue después del partido del otro día. Recibí una cantidad de mensajes que fue impresionante, nunca me habían escrito tanto, en Instagram, en el Face... Y como siempre, trato de responderles a todos, pero el otro día no pude, se me hizo imposible. Y justo me desmayé apenas dejé el teléfono. Recuerdo que me dolía la cabeza. Cuando me levanté estaba boca arriba, sangrando. Así me encontró Leo [Olguín, su entrenador]”.

Ugo Carabelli jugó por primera vez frente a un top 10, y tuvo pocas chances frente a Felix Auger-Aliassime Jean-Francois Badias - AP

“Me pasó algo similar una vez, pero eso fue porque estaba deshidratado, pero ahora no fue así. Me hice unos estudios hace unas semanas y me dio todo perfecto. Por lo que hablé con mi médico, le conté lo que me pasó, y me dijo que fue un pico de estrés y que el cuerpo reaccionó así, pero supongo que sabré más cuando vuelva a casa”, amplió.

“Ayer me dolía la cabeza, jugué solamente una hora de tenis. Tomé algunas pastillas, pero estaba medio bombeado antes de entrar a jugar, creo que la tomé un poco tarde. Supongo que me desmayé por la adrenalina del otro día, nunca había jugado cinco sets, se dio todo junto”, remarcó el argentino sobre lo que le sucedió antes de su cotejo por la segunda rueda.

Camilo Ugo Carabelli, en acción en París Twitter

Es cierto que, más allá de este problema físico inesperado, era difícil esperar un nuevo batacazo de Ugo Carabelli frente al canadiense, un adversario casi de su misma edad (21, contra los 22 del argentino), pero con mucha más experiencia: Auger-Aliassime lleva más de 200 partidos en el nivel ATP, este Roland Garros es su duodécimo torneo de Grand Slam, y ya lleva 23 victorias en las citas grandes. Para Ugo Carabelli, todo era nuevo sobre el polvo de ladrillo parisino. También la posibilidad de medirse contra un Top 10.

Un duelo de esta máxima exigencia requería estar al ciento por ciento, y más aún de ser posible. Hizo lo que pudo Ugo Carabelli, que perdió el primer set en 26 minutos. “Estoy mareado”, les comentó a sus entrenadores en un pasaje del primer parcial, cuando el partido estaba demasiado cuesta arriba. Recibió aplausos cuando ganó su primer game, ya durante el segundo set. Hubo un poco más de juego cuando el canadiense levantó un poco el pie del acelerador. Pero las distancias entre el 9º del ranking y el 155º quedaron expuestas; a puro esfuerzo, el argentino derrochaba energía para devolver cada impacto de su rival, mientras Auger-Aliassime parecía flotar sobre la tierra batida, en una cancha 7 repleta desde media hora antes del partido, en un miércoles a puro sol sobre París, y con miles de fanáticos dispuestos a empacharse de tenis.

Camilo Ugo Carabelli se despidió con una derrota en tres sets del polvo de ladrillo francés Twitter

Entonces, casi por decantación llegó la victoria para el canadiense, que tomó nota y corrigió luego de una primera rueda compleja, en la que estuvo dos sets abajo antes de ganarle al peruano Juan Pablo Varillas. Esta vez, arrancó a todo vapor y luego ajustó detalles cuando lo necesitó. El pupilo de Toni Nadal sacó distancias en el servicio (73 por ciento de primeros saques, contra sólo el 51% del argentino) y en la devolución (6 quiebres, Ugo Carabelli falló sus 5 break-points), y sobre todo, en el juego agresivo: 40 tiros ganadores del canadiense, contra apenas 6 del argentino, al que le costó encontrar caminos para lastimar a un adversario encumbrado.

“La verdad es que me sentía más o menos. Él es un rival que le pega a todo muy fuerte, es un gran jugador, y yo no jugué mi mejor tenis, tuve varios break-points y no los jugué bien, y él cuando estuvo abajo sí jugó perfecto. Lo positivo que me llevo es la experiencia de jugar contra un Top 10, en una cancha llena. En general, y con la cabeza fría, hice un gran torneo, pero me quedé con ganas de más. Jugando mejor, hoy podría haber hecho mucho mejor partido de lo que hice; no sé si podía ganar, pero quizá podía sacarle uno o dos sets. Para mí, tenía chances. Tampoco saqué muy bien. Pero me quedo con haber pasado la qualy y ganarle a Karatsev, me quedo con eso”, destacó Ugo Carabelli, que ahora disputará un par de Challengers y luego acudirá a Wimbledon para disputar la clasificación del tercer Grand Slam de la temporada.