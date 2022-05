Roland Garros: Novak Djokovic fue contundente en su opinión sobre el veto de Wimbledon a los rusos y la quita de puntos

PARIS – La invasión de Rusia a Ucrania tuvo, finalmente, su correlato en el mundo del tenis, que no pudo quedar al margen de las decisiones políticas. Hace unas semanas, Wimbledon, uno de los torneos más prestigiosos y tradicionales del tour, anunció que este año iba a excluir del certamen a jugadores de Rusia y Bielorrusia. Una determinación que llegó tras la presión que ejerció el ministro de Deportes, Nigel Huddleston, que insistía en que los tenistas de esos países debían al menos declarar por escrito su rechazo a la invasión decretada por Vladimir Putin.

Así, la prueba que se juega en el All England, y que comenzará el 27 del mes próximo, se convirtió en la primera en cerrarle la puerta a deportistas en lo individual, ya que Rusia y Bielorrusia habían sido ya marginadas de varios torneos y disciplinas, pero sólo en la parte colectiva. Esta medida afecta sobre todo a los rusos Daniil Medvedev (2º del ranking mundial), Andrey Rublev (7º), Karen Khachanov (25º) y Aslan Karatsev (41º) y al bielorruso Ilya Ivashka (50º), entre los varones, y por la rama femenina, a las bielorrusas Aryna Sabalenka (7ª) y Victoria Azarenka (15ª), y a las rusas Daria Kasatkina (20ª), Anastasia Pavlyuchenkova (21ª), Ludmila Samsonova (27ª), Veronika Kudermetova (29ª) y Ekaterina Alexandrova (31ª), entre otras.

Djokovic celebra tras vencer a Yoshihito Nishioka en su estreno en el Court Philippe-Chatrier en París THOMAS SAMSON - AFP

Días atrás, la ATP, la WTA y la ITF, el trío de entidades que gobiernan el ambiente del tenis, tomaron, a modo de respuesta contra la discriminación hacia rusos y bielorrusos, la decisión de quitar los puntos en juego en Wimbledon, lo que le restaría muchísimo interés a decenas de tenistas. Porque, para muchos y más allá de la fortuna dispuesta en el premio monetario, ¿qué sentido tendría preparar semanas de juego en césped, si allí no estarán los puntos necesarios para crecer en el ranking? La japonesa Naomi Osaka fue directa en este asunto: “Soy de las jugadoras que se motivan más cuando puedo sumar puntos”.

En lo que va de Roland Garros, varios jugadores fueron consultados sobre esta medida, y también si acudirán al All England o no bajo estas condiciones. En varios casos, las respuestas fueron intermedias, diplomáticas. No fue lo que sucedió con Novak Djokovic: el número 1 del mundo, declaró que tiene la intención de defender su título en Wimbledon y que también está de acuerdo con la decisión de la ATP de no repartir puntos como muestra de unidad entre los jugadores, aun cuando esta medida lo afecta de manera directa en su condición de líder del ranking, ya que el 11 de julio próximo restará 2000 puntos al no poder revalidar lo conseguido como campeón el año pasado.

Después de un triunfo holgado sobre el japonés Yoshihito Nishioka por 6-3, 6-1 y 6-0 en la primera ronda, Djokovic consideró como un error el veto que el All England dispuso contra los jugadores de Rusia y Bielorrusia y criticó a los organizadores de Wimbledon por su falta de comunicación. “No se consultó a nadie de la ATP ni se comunicaron con ningún jugador para iniciar un diálogo o comprender si había un espacio común para que ambas partes pudieran llegar a un acuerdo”, evaluó. Y luego fue más directo: “Fue una decisión equivocada. Estoy por completo en desacuerdo. Es una situación en la que todos pierden”. Pero, además, Djokovic dijo que se enteró de que había otras opciones a las que el All England Club podía recurrir, como la posibilidad de hacer partidos de exhibición para recaudar fondos a beneficio de los ucranianos con mayores necesidades, y no las contempló.

Novak Djokovic, campeón de Wimbledon 2021; el serbio defiende la corona en el All England Kirsty Wigglesworth - AP

Más allá de sus divergencias con la conducción de la ATP, esta vez el número 1 serbio expresó: “En lo colectivo me alegra que los jugadores estén alineados con la ATP y le hayan mostrado a un Grand Slam que, cuando se comete un error, debemos mostrar que habrá consecuencias”. Y eso que Djokovic es el primer perjudicado por la determinación que tomó la entidad que rige el tour masculino. La ATP ya informó que todos los jugadores que sumaron puntos en el Wimbledon de 2021 no podrán revalidarlos en esta temporada. “En mi caso, y el de otros jugadores que tuvieron buenos resultados el año pasado, no sólo no podremos sumar puntos, sino que tampoco podremos defenderlos. Es una situación particular y extraña, debo admitirlo”, expresó Nole. Pero, al mismo tiempo, dejó en claro que no piensa renunciar al torneo que ganó en seis ocasiones entre 2011 y la temporada pasada: “Aun sin puntos, sigue siendo un Grand Slam. Wimbledon, para mí, fue mi torneo soñado cuando era pequeño. No lo veo pensando en puntos o dinero. Para mí, siempre será otra cosa”.

Novak Djokovic devuelve contra Yoshihito Nishioka durante la primera ronda del Abierto de Francia, el lunes 23 de mayo de 2022. (AP Foto/Michel Euler)

Así, Djokovic se distanció de lo dicho por Osaka y también de Rafael Nadal, que adujo: “No tengo una opinión clara, pero lo evidente es que los jugadores tenemos un problema, porque cada uno tiene una opinión diferente y no conseguimos cierta unidad. Yo lo que haré es aceptar las decisiones que se han tomado, respeto a todas las partes y no creo que haya alguien que hace las cosas bien y otro que las hace mal, sino que todos tienen sus razones para tomar sus decisiones. Pero me gustaría que se sentaran a hablar y encontrar una solución mejor para todos”.