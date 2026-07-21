Román Burruchaga derrotó al legendario Stan Wawrinka en Estoril y avanzó a los octavos de final

El tenista argentino Román Burruchaga, de 24 años y 60° del ranking mundial, se dio el gran gusto de derrotar a una leyenda del deporte de las raquetas: al suizo Stan Wawrinka, de 41 años, que está disputando su última temporada como profesional. Sobre el polvo de ladrillo del ATP 250 de Estoril, Portugal, el hijo de Jorge, el campeón del mundo en México 86, se impuso en la primera ronda por 6-4, 4-6 y 6-3, en 2h29m. Su rival en los octavos de final será el portugués Nuno Borges (48°).

No fue un partido más en el torneo portugués. El público pobló el court central -bautizado Estadio Millennium- para ovacionar a Wawrinka, 3° del mundo en 2014, ganador de tres Grand Slams y un atleta muy querido y respetado en el circuito. En un desafío muy demandante en el aspecto deportivo, pero sobre todo en lo emocional, Burruchaga -entrenado por el correntino Leonardo Mayer- necesitó un puñado de match-points para asegurarse el triunfo. Con un vendaje en el brazo derecho por una molestia que acarrea desde hace semanas, el porteño logró el 60% de primeros servicios, ganó el 64% de puntos con el primer saque y sumó 19 tiros ganadores.

Román Burruchaga avanzó a los 8vos de final del ATP de Estoril THOMAS SAMSON - AFP

Consumada la victoria, Burruchaga y Wawrinka se saludaron con afecto en la red y Román le dedicó unas amables palabras al oído. El legendario tenista de revés a una mano tenía la intención de convertirse en el jugador de mayor edad en ganar un partido de ATP sobre polvo de ladrillo desde Jimmy Connors, de 41 años, en Atlanta 1994; sin embargo Burruchaga, que alimenta su temporada más valiosa, se lo impidió. Wawrinka fue homenajeado dentro del court, los espectadores se colocaron máscaras con su rostro y hasta los alcanzapelotas le hicieron un pasillo para despedirlo.

La cálida despedida al suizo

Además, se trató del último torneo oficial de Wawrinka sobre polvo de ladrillo, una superficie en la que ganó siete de sus 16 títulos, incluido Roland Garros 2015 y Montecarlo 2014.

El Estoril Open volvió al calendario ATP Tour esta semana después de haber sido un Challenger en 2025. El torneo, disputado en el Clube de Ténis do Estoril, se estrenó como ATP 250 en 2015. En 2022 fue ganado por el argentino Sebastián Báez. Esta es la última semana del año con torneos ATP sobre polvo de ladrillo.

Lo mejor de Burruchaga vs. Wawrinka

Trungelliti y Báez, en Kitzbühel

En el ATP de Kitzbühel, Austria, el otro torneo de la semana sobre polvo de ladrillo, hay mucha presencia argentina. Sobre 800 metros sobre el nivel del mar, Marco Trungelliti (95°, 36 años) construyó una tarea impecable para superar a Juan Manuel Cerúndolo (50, 8° preclasificado) por 6-2 y 6-1, en 1h13m. Logró cinco quiebres y el 70% de puntos con su primer saque. El éxito le garantiza a Trungelliti continuar en el top 100 y asegurarse un lugar en el cuadro principal del US Open, el último Grand Slam del año, que comenzará a fines de agosto próximo.

En los octavos de final, el jugador santiagueño se enfrentará con el alemán Yannick Hanfmann (52°).

Gran paso para mantenerse en el Top 💯



🇦🇷 Trungelliti pudo con JM. Cerúndolo (6-2, 6-1) y sacó galones en la altitud del ATP 250 de Kitzbühel.#GeneraliOpen



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También en Kitzbühel, donde ganó el tercero de los siete títulos ATP que posee, Báez (56°) venció por 6-3, 3-6 y 6-4 al serbio Miomir Kecmanovic (58°) y este miércoles, por los octavos de final, se medirá con el francés Arthur Rinderknech (27° y tercer favorito). Báez llegó a las veinte victorias en el nivel ATP en una temporada por cuarta vez en cinco años (en 2025 fue la excepción, con un registro de 17 éxitos y 24 derrotas).

Former champions collide ⚔



2023 winner @sebaabaez7 prevails past Kecmanovic 6-3, 3-6, 6-4 in Kitzbuhel #GeneraliOpen 🇦🇹 pic.twitter.com/l33GdFgbb6 — ATP Tour (@atptour) July 21, 2026

En otros cruces por la segunda ronda del mismo torneo austriaco, este miércoles se presentarán Tomás Etcheverry (cuarto favorito) vs. el qualy local Jurij Rodionov, Mariano Navone vs. el alemán Jan-Lennard Struff y Facundo Díaz Acosta vs. el primer preclasificado, el kazajo Alexander Bublik (11° del mundo).