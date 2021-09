Schwartzman, sin excusas tras la dura derrota en la Copa Davis: “Con actitud pero sin tenis es difícil ganar”

El arranque de la serie de Copa Davis entre la Argentina y Belarús, por los playoffs de la reclasificación para el Grupo Mundial I, generó un cimbronazo inesperado. En la que fue la caída más impactante de un tenista argentino en la historia de la competencia, Diego Schwartzman (15° del mundo) perdió por 6-4 y 6-3 frente al junior Daniil Ostapenkov (18 años, 63° del ranking ITF y sin clasificación en ATP, con apenas un partido profesional). Tras el match, muy apesadumbrado, el Peque no puso excusas y se hizo cargo de su pobre rendimiento sobre el polvo de ladrillo porteño.

“Es difícil analizarlo a él porque no lo conozco, no te puedo hablar mucho, sería imprudente decir si tuvo un gran partido o no. Hice prácticamente todo mal. En ningún momento pude encontrarle la vuelta, cambiar la forma de jugar y claramente jugando peor, más allá de que en el final él bajó el nivel y me permitió acercarme. Estaba en un día en que nada iba a salir, más allá de la actitud que le ponga al partido. Con actitud pero sin tenis es difícil ganar algunos partidos” , analizó Schwartzman.

Biggest upset in Davis Cup history?!



*Junior* world No.63 Daniil Ostapenkov of Belarus 🇧🇾 STUNS world No.15 Diego Schwartzman 6-4 6-3 on the Buenos Aires clay!#DavisCup pic.twitter.com/9M6Bfh6bpB — Davis Cup (@DavisCup) September 18, 2021

“No hay ningún tipo de información sobre cómo jugaba. Ayer fui un rato a verlo entrenar y vi un poco de lo que hizo hoy: buenos saques, impactos limpios. Hizo los méritos suficientes para ganar el partido. Si yo jugaba medianamente en mi nivel debía ser un partido positivo para mí, pero no hice nada bien. No puedo rescatar ningún punto. Es la realidad, no puedo mentir”, dijo el mejor tenista sudamericano del ranking, sin esquivar su responsabilidad.

El propio Schwartzman reconoció, en algún momento desde su debut en la Copa Davis en 2015, que la competencia le generaba cierta tensión. Pero esta vez no quiso hablar de presión. “Los últimos tres años que jugué en esta cancha había perdido un partido con (Marco) Cecchinato [en la final del ATP de Buenos Aires 2019] -apuntó el hincha de Boca-. No puedo encontrar excusas porque no las hay. De un lado de la red las cosas salieron muy mal y del otro muy bien. No hay excusa del público, del polvo o no polvo de ladrillo. Tuve un día malo y nada más. Seguramente los chicos ganen sus partidos, confío en ellos, es lo que yo creo que podría pasar. De mi lado salió todo flojo. En un rato iré a pegarle de vuelta”.

El capitán Gastón Gaudio saludando a Diego Schwartzman tras la caída en el primer punto de la serie con Belarús. Mauro Alfieri

Sobre la presencia del público en el court central del BALTC, el Peque Schwartzman comentó: “Con el nivel que tuve fue difícil que la gente se contagie. El partido lo disfruté poco y nada por lo que pasó dentro de la cancha. La gente siempre es espectacular, tuvo muy buena energía”.

Quién es el verdugo de Schwartzman

El bielorruso Daniil Ostapenkov que dio, en pleno Buenos Aires Lawn Tennis Club, la gran sorpresa, tiene 18 años, es 63° del ranking junior, sin clasificación en ATP y con apenas un partido profesional disputado (caída 6-0 y 6-2 ante el alemán Dominik Koepfer, en la Davis 2020).

El último partido de Ostapenkov había sido en el torneo junior J2 de Novi Sad, en el que perdió en la primera ronda por 6-0 y 6-3 ante el serbio Nikola Jovanovic (804° en la categoría).

“La verdad que los vi poco, estuve todos los días en la cancha con los chicos [argentinos] y no tengo muchas referencias”, había dicho el viernes el capitán argentino, Gastón Gaudio, para las plataformas digitales de la Copa Davis, en referencia a los jóvenes rivales europeos. Durante la semana, el subcapitán Gustavo Marcaccio intentó encontrar videos de partidos completos del joven bielorruso, pero no logró y reunió información viendo algunos entrenamientos.