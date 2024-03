Escuchar

Subido en una confianza inquebrantable, sostenido en un envión ganador, Sebastián Báez dio otro paso enorme y coronó dos semanas increíbles con la conquista del Chile Open. Sobre el cuestionado polvo de ladrillo del club Universidad Católica, en Santiago, el jugador surgido de San Martín obtuvo el sexto título de su carrera, y el segundo en semanas consecutivas, al remontar su duelo contra el local Alejandro Tabilo, al que superó por 3-6, 6-0 y 6-4, en dos horas y 14 minutos de acción en San Carlos de Apoquindo.

Y eso que el arranque fue desfavorable para el argentino. Porque Tabilo fue más agresivo en el comienzo, generó temprano chances para sacar diferencia. No pudo en el segundo game el jugador chileno, pero sí en el sexto presionó hasta conseguir el break (4-2). Esa distancia fue suficiente para que el jugador local se adelantara por 6-3 para cerrar el primer parcial, para alegría del público chileno, que se esperanzaba con un nuevo título en casa.

Báez, ganador en San Carlos de Apoquindo con una gran victoria sobre Tabilo RODRIGO ARANGUA - AFP

Sin embargo, en el momento más complicado, Báez demostró que estaba en condiciones de dar pelea. Lejos de desanimarse, volvió del descanso muy concentrado y aprovechó que su rival bajó un poco la intensidad. El argentino consiguió su primer quiebre en la tarde-noche de Santiago, y empezó la remontada. Implacable, Báez se encargó de silenciar a los seguidores de Tabilo con un 6-0 inapelable en 26 minutos para llevar el partido a un tercer set.

Atento y firme, el argentino salvó un punto de quiebre en el primer juego y quebró a continuación para ponerse luego 3-0, con un parcial de nuevo games consecutivos en el bolsillo. Siguió un sexto game muy largo, en el que que Tabilo sostuvo su servicio a duras penas (2-4). Empujado por la gente, el chileno no se rindió. Báez tuvo la chance de sacar por el campeonato, pero el zurdo se jugó a todo o nada, y en su segunda oportunidad, quebró y se acercó: 4-5. Ese contratiempo no hizo dudar al de San Martín, que se recompuso a continuación, presionó con la devolución y sentenció el duelo en el segundo match-point, con un derechazo ganador paralelo. Su gran actuación fue rubricada con los aplausos que le tributó el público chileno.

Esta victoria le permite a Báez subir al 19º puesto del ranking, la mejor posición de su carrera, que alcanzará este lunes. Será, entonces, el argentino mejor ubicado, por delante de Francisco Cerúndolo (22°), y a la vez, el vigésimo jugador de nuestro país en ser parte del Top 20 desde la puesta en marcha del ranking oficial, en 1973. En cuanto al Race -la clasificación que toma los torneos desde el 1° de enero-, aparece en el quinto escalón, sólo superado por Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Alex de Miñaur y Alexander Zverev. Y con seis títulos iguala en la tabla histórica de los máximos campeones argentinos a Juan Ignacio Chela, con la diferencia de que el Flaco tiene más finales (6) en total.

Tras recibir el trofeo principal, Báez felicitó a Tabilo, y luego declaró: “Siempre que vengo a Chile me siento muy cómodo y eso es gracias a ustedes, que llevan adelante este torneo. Es importante tener estos torneos en Sudamérica. Esperamos tener más, porque los merecemos. Esto es para la gente que me apoyó durante toda la semana, aquí me hacen sentir muy bien para sacar mi mejor tenis, y eso lo valoro mucho. Gracias a los que me desean lo mejor y también para los que no, que eso es lo que me da fuerza para seguir adelante”.

Báez y su revés en acción en el encuentro decisivo en Santiago, una ciudad en la que tuvo varias alegrías RODRIGO ARANGUA - AFP

Así, Báez selló su segundo título de 2024, y se sumó a la lista de ganadores múltiples en esta temporada, junto a Jannik Sinner (Australian Open y Rotterdam) y Ugo Humbert (Marsella y Dubai). Además, es el primer jugador multicampeón en la gira sudamericana de canchas lentas en cuatro años, desde los triunfos en 2020 de Cristian Garín en Córdoba y en Río de Janeiro, y acumula ahora nueve victorias en fila, desde su derrota en los cuartos de final del Argentina Open frente a Federico Coria.

Báez tuvo otra gran semana en Chile, un país en el que cosechó varias alegrías: allí había conquistado tres títulos Challengers, dos en Santiago y otro en Concepción (todos en 2021), mientras que en el nivel ATP había sido finalista en 2022 (perdió en tres sets con el español Pedro Martínez); dos años más tarde, regresó a la final para coronarse. Su récord global en suelo chileno es ahora de 32 victorias y 4 derrotas en el campo profesional.

El drive de Sebastián Báez, que acumula nueve victorias seguidas en el circuito Rodrigo Aljaro - Prensa Chile Open

Además, Báez sumó su nombre a una extensa lista de campeones argentinos en el ATP chileno, y se convirtió en el décimo ganador de nuestro país en ese certamen, detrás de Guillermo Vilas (1977), José Luis Clerc (1978), Javier Frana (1993), Hernán Gumy (1996), Guillermo Coria (2001), Gastón Gaudio (2005), José Acasuso (2006), Juan Mónaco (2012) y Horacio Zeballos (2013). Pero, sobre todo, un triunfo que ratifica un gran momento, el mejor de su carrera, que lo acerca a la elite del circuito.