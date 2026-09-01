Stan Wawrinka se despidió del US Open con una derrota ante Berrettini y jugó su último partido en un Grand Slam

NUEVA YORK, 31 ago (Reuters).- El excampeón del US Open Stan Wawrin ka cayó derrotado ante el italiano Matteo Berrettini ‌por 7-6 (4), 7-6 (3) y 6-0 ‌en ⁠la primera rueda del Abierto de Estados Unidos el lunes. El suizo, de 41 años, disputaba su último torneo de Grand Slam antes de ​retirarse al ⁠final de ⁠la temporada. En la cuenta oficial del torneo se se referenció el momento como el “fin de una era”.

Ante un público que abarrotaba el estadio, Wawrin ka amenazó en repetidas ocasiones con ​darle la vuelta al partido, pero Berrettini, de 30 años, encontró la ‌manera de cerrarle las puertas, en lo que fue ​otro partido lleno de altibajos tras ​su dramático enfrentamiento en Wimbledon de este año.

Berrettini, ex número seis del mundo, salió airoso de una larga batalla que puso fin a la brillante carrera de Wawrin ka en los Grand Slam. “Han pasado 20 años desde la primera vez que vine aquí. Para mí ha sido ​increíble sentir el ambiente de Nueva York a lo largo de todos estos años. Aquí he encontrado la ⁠manera de jugar mi mejor tenis”, dijo Wawrin ka.

End of an era in NYC 🫶



Berrettini puts an end to Wawrinka's final US Open appearance to book his place in Round 2. pic.twitter.com/3BmazED8DX — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026

La participación de Wawrin ka en Nueva York cobró un significado especial ‌después de que el tres veces campeón de Grand Slam quedara inicialmente fuera del cuadro de individuales a pesar de haber solicitado una invitación. La decisión provocó una oleada de protestas por parte de los aficionados, y finalmente se le concedió una plaza tras la retirada por lesión del estadounidense Patrick Kypson.

Wawrin ka, que alcanzó el tercer puesto de la clasificación mundial —el ‌mejor de su carrera—, había dicho antes del torneo que estaba en paz con ⁠su carrera y que simplemente se sentía agradecido por tener una última oportunidad ‌en el Grand Slam que ganó hace 10 años.

“Una de las razones ⁠por las que he jugado hasta los 41 ⁠años ha sido para vivir estos momentos. Estoy muy agradecido por esta invitación. Para mí era muy importante terminar aquí, donde gané un Grand Slam hace 10 años. Quiero darles las gracias a todos por todos estos años”, añadió un emocionado Wawrin ka.

Berrettini, semifinalista en ‌Nueva York en 2019, se enfrentará a ​Mariano Navone en segunda ronda después de que el argentino protagonizara la mayor sorpresa del torneo al eliminar el domingo al cuarto cabeza de serie, Novak Djokovic, en cinco sets.