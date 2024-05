Thiago Tirante, el primer argentino en debutar (y perder) en Roland Garros

Escuchar

El arranque de Roland Garros 2024 no fue complaciente con el tenis argentino. Este domingo de clima cambiante en París, Thiago Tirante , 109° del ranking mundial, fue el primero en pisar el polvo de ladrillo francés de los once jugadores albicelestes distribuidos en los cuadros individuales, pero no logró avanzar. En una batalla física y emocional de cuatro horas y cinco sets, el jugador platense perdió con el español Pedro Martínez (48°) por 5-7, 6-4, 3-6, 6-4 y 6-3.

En el court número 8 del Abierto de Francia, Tirante (23 años) se presentó con la ilusión de volver a triunfar en la primera ronda del Bois de Boulogne, tal como lo había hecho el año pasado (tras superar la clasificación, venció en el main draw al neerlandés Botic van de Zandschulp), pero esta vez no logró superar el obstáculo.

Con molestias en la pierna izquierda (fue atendido y recibió un vendaje), Tirante no logró sostener en el tiempo sus buenas decisiones. Martínez consiguió 51 tiros ganadores, tres menos que el argentino, sin embargo Tirante cometió 60 errores no forzados (38 del europeo). El argentino anotó nueve aces, cometió dos dobles faltas, logró el 74% de primeros servicios y ganó el 69% de puntos con el primer saque (Martínez ganó el 78%). Tirante tuvo ocho chances de quiebre, pero sólo pudo concretar tres. El español, asimismo, tuvo seis break points y logró el quiebre en cuatro oportunidades.

Martínez fue el primero de los 14 representantes del tenis español en singles (ocho hombres y seis mujeres) en avanzar a la segunda ronda. Su próximo rival será el ruso Andre Rublev (6°), que sufrió pero terminó venciendo al japonés Taro Daniel por 6-2, 6-7 (3-7), 6-3 y 7-5, en 3h11m.

Este lunes, cuatro argentinos

Tirante fue el único argentino programado durante la primera jornada de Roland Garros. Este lunes, asimismo, cuatro raquetas nacionales pisarán la terre battue francesa.

En el cuarto turno del court 7 (la acción comienza a las 6 de la Argentina), el cordobés Pedro Cachin se medirá con el estadounidense Tommy Paul (14° preclasificado).

En el segundo turno del court 8, el porteño Francisco Cerúndolo (23°) se enfrentará con el alemán Yannick Hanfmann (85°).

Francisco Cerúndolo, uno de los argentinos que jugarán este lunes en Roland Garros Dan Istitene - Getty Images Europe

En la misma cancha que Cerúndolo, pero en el cuarto turno, la pergaminense Julia Riera (115°), que superó la clasificación y hará su debut en el cuadro principal de un Grand Slam, jugará ante la rumana Irina-Camelia Begu (127°).

El bonaerense Sebastián Báez (20°) se presentará en el court 9, en el segundo turno. Su rival será el brasileño Gustavo Heide (174°), proveniente de la clasificación.

