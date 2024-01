escuchar

El exatacante de Francia y actual seleccionador Sub-21 de su país, Thierry Henry, afirmó que durante su etapa de futbolista y también después de ella tuvo depresión, un problema que arrastraba desde la infancia y que reapareció cuando era técnico de Montreal Impact, en Canadá, durante la pandemia. ”Mentí durante mucho tiempo porque la sociedad no estaba preparada para escuchar lo que tenía que decir”, contó el campeón mundial en 1998, de 46 años, en el podcast “The Diary of a CEO”, conducido por el periodista Steven Bartlett.

Máximo goleador de la historia de Arsenal, de Inglaterra, afirma que ese problema lo acompañó durante los años en los que brillaba en los estadios, sin ser del todo consciente. ”A lo largo de mi carrera, y desde mi nacimiento, he debido de tener depresión”, declaró Henry. “¿Lo sabía? No. ¿Hice algo para remediarlo? No. Pero me adapté a un cierto modo de vida”, relató.

Thierry Henry, en plena pandemia, durante un entrenamiento de Montreal Impact Instagram @impactmontreal

En la vida “hay que poner un pie a delante y luego otro, y andar. Eso es lo me dijeron desde muy joven”, explica. “Nunca dejé de andar”, salvo durante la pandemia, donde “ya no podía más”, lo que le hizo “comenzar a comprender” qué ocurría.

Henry se retiró como jugador en 2014. Cuando llegó la pandemia, se encontraba en Canadá, alejado de sus hijos, que estaban en Europa. Estuvo durante un año en Norteamérica, en los peores meses de la crisis sanitaria.

Entonces se ponía a llorar. “Casi cada día, sin motivo, las lágrimas venían solas. ¿Por qué? No lo sé, pero quizás estaban ahí desde hacía mucho tiempo”, se respondió a sí mismo.

Henry contó que sus inseguridades comenzaron en la infancia, cuando su padre, Antoine, lo criticaba constantemente por sus actuaciones en el campo de juego. Entonces, aludió a que esa fragilidad mental podía venir de la búsqueda constante de la aprobación de su padre, que a menudo era crítico con su rendimiento en el campo. Esa presencia paterna “ayudó en cierta medida al deportista”, pero “no ayudó tanto al ser humano”, concluyó.

Rumbo al oro olímpico

Henry fue nombrado en agosto entrenador de la Sub-21 de Francia y del combinado olímpico galo. El principal objetivo de la leyenda del Arsenal, que sucede a Sylvain Ripoll, será hacer brillar a su selección en los Juegos de París 2024.

A France national team legend at the helm of the U21 team🔥



𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙖𝙗𝙤𝙖𝙧𝙙, 𝙏𝙝𝙞𝙚𝙧𝙧𝙮 𝙃𝙚𝙣𝙧𝙮! 🙌💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/twgCLrWHs2 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) August 22, 2023

En su debut como técnico, el equipo se impuso 4-1 a Dinamarca en un amistoso. Pero no todo fue color de rosas. Después de cuatro victorias consecutivas, el equipo perdió dos partidos seguidos: ante Austria (0-2), en las eliminatorias de la Eurocopa Sub-21, y en un amistoso frente a Corea del Sur (0-3).

Henry podría dirigir a Kylian Mbappé, ya que el delantero de PSG expresó en varias ocasiones su “sueño” de disputar los Juegos Olímpicos, un deseo apoyado por la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Los Juegos Olímpicos masculinos de fútbol están reservados a jugadores de 23 años o menos, pero cada equipo puede incluir en su grupo a tres integrantes que superen esa edad.

LA NACION