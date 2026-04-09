Tomás Etcheverry vs. Carlos Alcaraz, por el Masters 1000 de Montecarlo

Tomás Etcheverry afronta uno de los mayores desafíos de su carrera en el Masters 1000 de Montecarlo: se mide con Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, por un lugar en los cuartos de final. El platense llega en alza tras una trabajada remontada en la ronda anterior y busca dar el golpe ante el principal candidato al título en la antesala de Roland Garros.

El argentino, ubicado en el puesto 30 del ranking, construyó su acceso a los octavos de final con una victoria de carácter frente al francés Térence Atmane. Luego de ceder el primer set, logró recomponerse con solidez desde el fondo de la cancha y terminó por imponerse en tres parciales.

Carlos Alcaraz dejó en el camino a Sebastián Báez en este Masters 1000 de Montecarlo VALERY HACHE - AFP

Con 24 años, el platense fue campeón en el verano del ATP 500 de Río de Janeiro. Viene de obtener un gran triunfo en el debut en el certamen ante el búlgaro Grigor Dimitrov, exnúmero 10 del mundo. Esa victoria confirmó su buen presente sobre polvo de ladrillo, superficie en la que ya obtuvo resultados destacados en la temporada.

Del otro lado está el defensor del título, Carlos Alcaraz, que comenzó su camino en Montecarlo directamente en la segunda ronda y resolvió su presentación con contundencia. El español venció al argentino Sebastián Báez por 6-1 y 6-2, con una actuación dominante que ratificó su condición de máximo favorito en el certamen.

Es el primer duelo en el Tour ante el español. Solo se habían encontrado en 2020 en el Challenger de Trieste, donde Alcaraz se impuso en dos sets. Además, Charly exhibe un dominio marcado frente a tenistas de la Argentina. Desde su debut como profesional en 2018, registra un balance de 21 triunfos y apenas dos derrotas ante jugadores argentinos. Las únicas caídas fueron ante Federico Coria, en los octavos de final de Río de Janeiro 2020, y frente a Marco Trungelliti, en un Challenger en Gran Canaria en 2021.