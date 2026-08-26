Tras la polémica primera decisión del US Open, Stan Wawrinka sí fue invitado y jugará el torneo

En los últimos días y a pocas horas del inicio del US Open, el estado de ánimo del legendario tenista suizo Stan Wawrinka (41 años) fluctuó, una y otra vez. Con un ranking (127°) que -en su último año como profesional, según anunció- no le permite ingresar en el cuadro principal y sin intenciones de anotarse en la clasificación, el campeón de tres Grand Slams se frustró cuando la USTA (Asociación de Tenis de los Estados Unidos) no le otorgó una invitación para el main draw.

La entidad del tenis estadounidense quedó en el foco de las críticas. Pocos entendieron la decisión de no permitirle a Wawrinka, 3° del mundo en 2014 y, sobre todo, campeón del US Open 2016, tener un lugar en Flushing Meadows por última vez.

El suizo Stan Wawrinka se retirará a fines de año pero, antes, jugará el US Open, donde finalmente fue invitado WILLIAM WEST - AFP

El helvético de explosivo revés a una mano se tomó algunas horas y este martes hizo un posteo con mucha altura, despidiéndose del torneo neoyorquino. “Cuando llegué por primera vez a Nueva York desde un pequeño pueblo agrícola en Suiza, todo se sentía demasiado grande. La ciudad. El ruido. La energía. Las multitudes. Las luces. Pero año tras año, Nueva York se convirtió lentamente en uno de mis lugares favoritos en el mundo. Esta ciudad me desafió. Me impulsó. Sacó algo de mí que pocos lugares podrían haberlo hecho. Experimenté algunas de las emociones más fuertes de mi carrera aquí. Las batallas, las noches tardías, la atmósfera increíble, el amor del público… recuerdos que me acompañarán para siempre ganar el US Open, en la ciudad que nunca duerme, será para siempre uno de los momentos más grandes de mi vida. Gracias", escribió.

El posteo de Wawrinka antes de la invitación

When I first arrived in New York from a small farming village in Switzerland, everything felt too big 🇨🇭

The city.The noise.The energy.The crowds.The lights💥

But year after year New York slowly became one of my favorite places in the world🌎🙌🏻

This city challenged me. It pushed… pic.twitter.com/ci2vbWQWVT — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) August 25, 2026

Sin embargo, hubo un giro y, mejor tarde que nunca, Wawrinka finalmente recibió una invitación y será uno de los jugadores asegurados en el main draw que comenzará el próximo domingo. ¿Qué ocurrió? El jugador Patrick Kypson (116°, EE.UU.), que había recibido una invitación, se retiró por lesión. Ese lugar que dejó vacante lo tomó Stan, que agradeció esta nueva decisión: “Estoy increíblemente emocionado de aceptar la invitación para el US Open 2026 y espero con ansias competir una vez más frente a los aficionados en Nueva York”.

El anuncio del US Open

Three-time Grand Slam and 2016 US Open men's singles champion Stan Wawrinka will receive a singles main draw wild card into the 2026 US Open.



Patrick Kypson, previously awarded a main draw wild card, withdrew with an injury. pic.twitter.com/OzGGEUpEZm — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

Wawrinka, ganador de 16 títulos, jugó el US Open por primera vez en 2005, siendo 62° del ranking: llegó a la tercera ronda. En total disputó 17 veces el certamen neoyorquino: en 2016, cuando ganó el título, derrotó a Novak Djokovic (era el número 1) en la final.