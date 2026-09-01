US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

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En la tercera jornada en Flushing Meadows se cierra la primera ronda de los torneos masculino y femenino
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Continúa este martes el US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y en la tercera jornada se disputan los últimos partidos correspondientes a la primera ronda de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 12 (hora argentina) y los juegos se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
En el certamen de varones, en el estadio Arthur Ashe, desde no antes de las 13.40 (hora argentina) juega el estadounidense Taylor Fritz (9°) vs. su compatriota Darwin Blanch (WC) mientras que a las 21.10 lo hace Alexander Zverev (1°), el primer preclasificado ante la ausencia de Jannik Sinner, vs. el italiano Lorenzo Sonego.
En el estadio Louis Armstrong abren la jornada el argentino Francisco Comesaña ante el italiano Flavio Cobolli (5°). El otro tenista albiceleste que debuta este martes es Francisco Cerúndolo (24°) quien, en simultáneo a Comesaña pero en el Court 5, choca con el austríaco Filip Misolic. Su hermano Juan Manuel, en tanto, se mide con el francés Arthur Gea (LL) desde no antes de las 14.20 en el Court 6.
El otro albiceleste que inicia su camino en el último Grand Slam de la temporada en la tercera jornada es Camilo Ugo Carabelli, quien enfrenta desde no antes de las 13.10 al germano Jan-Lennard Struff en el Court 13.
Cuadro del US Open masculino
Tabla de campeones del US Open
- Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7
- Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5
- Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4
En el torneo de mujeres también hay duelos atractivos. En el Arthur Ashe abren el día Madison Keys (22ª) y Alina Korneeva mientras que desde no antes de las 20 chocan Coco Gauff (4ª) y la tunecina Zeynep Sönmez.
En el Louis Armstrong, en tanto, Miirra Andreeva (5ª) se enfrenta a la indonesa Janice Tjen mientras que en el Grandstand juega Elena Rybakina (2ª) vs. la estadounidense Thea Frodin (WC).
Cuadro del US Open femenino
Tabla de campeonas del US Open
- Molla Bjurstedt (Noruega / Estados Unidos) - 8
- Helen Wills (Estados Unidos) - 7
- Chris Evert (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) - 6
- Margaret Court (Australia) - Steffi Graf (Alemania) - 5
- Martina Navratilova (República Checa) - 4
- Billie Jean King (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) - 3
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