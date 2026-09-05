US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Continúa este sábado 5 de septiembre el US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y en la séptima jornada continúan los partidos de la tercera ronda de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 12 (hora argentina) y los juegos se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Entre los protagonistas de la jornada se destacan la presencia del máximo favorito y mejor preclasificado, el alemán Alexander Zverev y del argentino Francisco Cerúndolo, quien tendrá un duro desafío ante el local Taylor Fritz. Entre las damas, aparece la bicampeona Naomi Osaka y otra reina de New York: Coco Gauff.

Alexander Zverev es el mejor clasificado en el cuadro del US Open masculino Frank Franklin II - AP

Partidos de hoy en el US Open 2026 - Estadios principales

Arthur Ashe

11.30: Taylor Fritz (USA) vs. Francisco Cerúndolo (ARG)

No antes de las 13.30: Cristina Bucsa (ESP) vs. Coco Gauff (USA)

19: Iva Jovic (USA) vs. Alexandra Eala (17°)

Alexander Zverev (ALE) vs. Alejandro Tabilo (CHI)

Louis Armstrong

11: Anastasia Potapova (AUT) vs. Amanda Anisimova (USA)

A continuación: Alexander Blockx (BEL) vs. Flavio Cobolli (ITA)

19: Naomi Osaka (JAP) vs. Elise Mertens (BEL)

A continuación: Jakub Mensik (CZE) vs. Learner Tien (USA)

Grandstand

11: Madison Keys (USA) vs. Qinwen Zheng (CHI)

A continuación: Iga Swiatek (POL) vs. Marie Bouzkova (CZE)

Michael Zheng (AUT) vs. Arthur Gea (FRA)

No antes de las 17: Yuliia Starodubtseva (UKR) vs. Elena Rybakina (KAZ).

Naomi Osaka ganó el US Open en 2018 y 2020, por lo cual también es una favorita natural al título AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cuadro del US Open masculino

Cuadro masculino del US Open - Tercera ronda

Cuadro masculino del US Open - Tercera ronda

Tabla de campeones del US Open

Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7

Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5

Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4

Cuadro del US Open femenino

Cuadro del US open femenino - Tercera ronda

Cuadro del US open femenino - Tercera ronda

Tabla de campeonas del US Open