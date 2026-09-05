US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

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En la séptima jornada en Flushing Meadows se juegan partidos de la tercera ronda; se destaca la presencia del máximo favorito y de dos campeonas del certamen
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Continúa este sábado 5 de septiembre el US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y en la séptima jornada continúan los partidos de la tercera ronda de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 12 (hora argentina) y los juegos se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Entre los protagonistas de la jornada se destacan la presencia del máximo favorito y mejor preclasificado, el alemán Alexander Zverev y del argentino Francisco Cerúndolo, quien tendrá un duro desafío ante el local Taylor Fritz. Entre las damas, aparece la bicampeona Naomi Osaka y otra reina de New York: Coco Gauff.
Partidos de hoy en el US Open 2026 - Estadios principales
Arthur Ashe
- 11.30: Taylor Fritz (USA) vs. Francisco Cerúndolo (ARG)
- No antes de las 13.30: Cristina Bucsa (ESP) vs. Coco Gauff (USA)
- 19: Iva Jovic (USA) vs. Alexandra Eala (17°)
- Alexander Zverev (ALE) vs. Alejandro Tabilo (CHI)
Louis Armstrong
- 11: Anastasia Potapova (AUT) vs. Amanda Anisimova (USA)
- A continuación: Alexander Blockx (BEL) vs. Flavio Cobolli (ITA)
- 19: Naomi Osaka (JAP) vs. Elise Mertens (BEL)
- A continuación: Jakub Mensik (CZE) vs. Learner Tien (USA)
Grandstand
- 11: Madison Keys (USA) vs. Qinwen Zheng (CHI)
- A continuación: Iga Swiatek (POL) vs. Marie Bouzkova (CZE)
- Michael Zheng (AUT) vs. Arthur Gea (FRA)
- No antes de las 17: Yuliia Starodubtseva (UKR) vs. Elena Rybakina (KAZ).
Cuadro del US Open masculino
Tabla de campeones del US Open
- Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7
- Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5
- Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4
Cuadro del US Open femenino
Tabla de campeonas del US Open
- Molla Bjurstedt (Noruega / Estados Unidos) - 8
- Helen Wills (Estados Unidos) - 7
- Chris Evert (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) - 6
- Margaret Court (Australia) - Steffi Graf (Alemania) - 5
- Martina Navratilova (República Checa) - 4
- Billie Jean King (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) - 3
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