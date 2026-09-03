Adrian Mannarino, crítico con las condiciones del US Open: “Se está convirtiendo en un zoológico”

El tenista francés Adrian Mannarino, de 38 años, no suele pasar inadvertido dentro del court por su forma de jugar: se mueve con mucha paciencia y en puntas de pie, encuerda su raqueta con una tensión extremadamente baja y, lejos de generar potencia a partir de sus impactos, la provoca aprovechando la velocidad de la pelota del rival. Esta vez, en el Abierto de los Estados Unidos, el último grande de la temporada, tampoco pasó inadvertido por sus declaraciones.

Después de eliminar en la primera ronda al argentino Thiago Tirante (en cinco sets), cayó en el segundo desafío, contra el kazajo Alexander Bublik, por 6-3, 6-1 y 6-1. Ante los micrófonos de Eurosport, Mannarino admitió haber sido “un desastre de principio a fin” frente a Bublik, pero también quiso abordar el deterioro de las condiciones de juego en Flushing Meadows. “Se está convirtiendo en un zoológico”, lamentó Mannarino.

A los 38 años, Adrian Mannarino no tiene problemas de expresar su disconformidad y lo hizo por las condiciones en Flushing Meadows IRIS VAN DEN BROEK - ANP

El actual número 67 del tour reconoció que tuvo “muchos problemas con las condiciones de juego”, aunque dijo que eso no justificaba su bajo rendimiento, ya que su rival padecía las mismas condiciones. “No es fácil jugar de noche, con el ruido, las luces artificiales y todo eso (...) Las cosas están cambiando”, observó el europeo. Y no para mejor. “Ahora, la gente puede moverse libremente por las tribunas durante los puntos”, expresó.

Desde la edición del US Open 2024, las normas que regulan el movimiento de los espectadores se flexibilizaron. Existen zonas de circulación “controladas”, donde se puede acceder a los asientos entre cada game (no solo durante los cambios de lado, como era habitual) y zonas de circulación libres que permiten el acceso a los aficionados en cualquier momento, según informó el propio major neoyorquino, que ya era más bullicioso de los cuatro Grand Slams.

Miles de espectadores de todo el mundo visitan diariamente el US Open Jason DeCrow - FR103966 AP

“Hay ruido por todas partes”, se quejó el francés. Y también se mostró sensible -como otros jugadores- a los olores que hay en el complejo tenístico. “Huele a marihuana en la cancha, se está convirtiendo en un zoológico. Son condiciones realmente inusuales. La gente entra como le da la gana, se mueve, habla... El torneo lo tolera, no sé si es lo mejor para los jugadores y para el deporte en general. Creo que hay muchas reglas que se podrían cambiar en el tenis, pero esta sin duda no es la que debería haberse cambiado ahora mismo”, añadió Mannarino.

Esto último no es nuevo. Durante el US Open 2022, el fuerte olor a marihuana en las canchas se convirtió en uno de los temas más comentados del torneo. Varios jugadores expresaron su incomodidad por este fenómeno, el cual se vio favorecido por la legalización del consumo recreativo de cannabis en el estado de Nueva York en 2021.

En 2023, distintos jugadores ya se quejaron del olor al cigarrillo de marihuana que se filtró por los courts del complejo, el USTA Billie Jean King National Tennis Center. “El olor, oh Dios mío... Creo que era marihuana y que el olor venía del parque”, le dijo, por ejemplo, la griega Maria Sakkari al juez de silla durante su partido. Luego, en la rueda de prensa, detalló: “No podemos controlarlo, hay un parque detrás (el Corona Park, contiguo al complejo tenístico) y la gente puede hacer lo que quiera”.

“Olor desde el parque”

Maria Sakkari smells weed during tennis match. pic.twitter.com/JDRvAV8NXc — MMA Cardinal🥇🥊 (@MmaCardinal) August 28, 2023

En 2021, el australiano Nick Kyrgios se mostró muy molesto por el “olor a porro” durante su partido. “La gente no lo sabe, pero soy asmático. Cuando corro de lado a lado me cuesta respirar y la marihuana, posiblemente, no sea algo que quiero respirar entre puntos”, expresó en ese momento el jugador que acaba de ser suspendido por doping de cocaína.

El consumo de cannabis (marihuana) recreativo es legal para los adultos en el estado de Nueva York. Las personas de 21 años o más pueden “fumar o vapear” el cannabis en la mayoría de los lugares donde se permite fumar tabaco. En marzo de 2021, el distrito neoyorquino se unió a otros 14 estados de los Estados Unidos que ya permitían el uso del cannabis.

Interrupción por el ruido de influencers

Otro asunto, esta vez ocurrido en los palcos de Arthur Ashe, generaron críticas hacia el torneo. Fue durante el partido entre Naomi Osaka y Anastasia Zakharova, por la primera ronda. El umpire tuvo que interrumpir el partido para llamarle la atención a un grupo de “influencers” que estaban haciendo ruido y generando contendido mientras se jugaban los puntos.

This was one of the cringiest things I’ve ever seen live. The US Open used to be an actual tennis tournament https://t.co/1kAYND6VOe pic.twitter.com/c1jbi4lUlQ — Danny Singer (@michiganboy310) September 2, 2026

“Por favor, el palco detrás mío, tomen asiento”, dijo el juez de silla. Las imágenes del incidente se viralizaron y despertaron críticas porque las entradas para los espectadores están agotadas mientras que muchos influencers -sin grandes conocimientos de tenis- están presentes en los asientos y palcos del US Open sin prestarle atención al juego.