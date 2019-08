Novak Djokovic y Naomi Osaka, los campeones vigentes del US Open, durante la ceremonia del sorteo de los cuadros Crédito: usopen.org

El US Open, último Grand Slam de la temporada, levantará el telón el lunes próximo, con la presencia de cinco argentinos en el cuadro principal individual de hombres: Guido Pella (20º del ranking mundial), Diego Schwartzman (21º), Juan Ignacio Londero (56º), Federico Delbonis (68º) y Leonardo Mayer (93º). Este jueves se realizó el sorteo de los partidos y los tenistas nacionales tendrán los siguientes rivales en la primera rueda del torneo neoyorquino: Pella (19º cabeza de serie) vs. el español Pablo Carreño Busta (64º), el Peque Schwartzman (20º) vs. el holandés Robin Haase (154º), Londero vs. Sam Querrey (EE.UU.; 46º), Delbonis vs. el australiano Alexei Popyrin (20 años; 106º) y el Yacaré Mayer vs. el francés Antoine Hoang (98º; recibió un wild card).

Otro argentino que puede llegar a actuar en Nueva York es el santiagueño Marco Trungelliti, 205º del ranking. En la segunda rueda de la clasificación venció por 6-4 y 6-3 al británico James #Ward (280º), en 1h21m. Su último rival de la Qualy será el holandés Tallon Griekspoor (194º).

Roger Federer, durante un entrenamiento del US Open; el suizo busca su título de Grand Slam N° 21 Crédito: usopen.org

El serbio Novak Djokovic, número 1 y defensor del título, debutará ante el español Roberto Carballes Baena (76º). Nole, tres veces campeón en Nueva York, podría medirse en la segunda ronda con el cordobés Londero, aunque Querrey -rival del Topo- es un rival sumamente complejo, con un saque poderoso que suele hacer daño en las canchas de superficie dura y rápida.

La parte superior del cuadro de varones del US Open

La zona inferior del cuadro individual de hombres del US Open

El rival que pocos quieren enfrentar es el ruso Daniil Medvedev, reciente ganador del Masters 1000 de Cincinnati. Quinto preclasificado, debutará frente a Prajnesh Gunneswaran (India), pero podría tener un potencial duelo de cuartos de final ante Djokovic. El líder del ranking, precisamente, comparte la parte alta del cuadro con Roger Federer, el tercer favorito y cinco veces campeón de Flushing Meadows (aunque la última fue en 2008, un año antes de perder la final con Juan Martín del Potro). El suizo, que podría cruzarse con Nole en las semifinales y con Rafael Nadal (2º) solamente en una hipotética definición del trofeo, se presentará frente a un rival de la clasificación.

Rafa Nadal, tres veces campeón del US Open, debutará ante el australiano John Millman (61º), que en el mismo torneo pero de 2018 dio una de las grandes sorpresas al eliminar a Federer en los 8vos de final. En un hipotético camino hacia la final, el mallorquín podría cruzarse en los cuartos de final con el alemán Alex Zverev (6º) o con el ruso Karen Khachanov (9º). El austriaco Dominic Thiem (4º) o el griego Stefanos Tsitsipas (8º) podrían ser rivales de Nadal en las semifinales.

El torneo tendrá una ausencia importante, la de Del Potro. Justo en la temporada en la que se cumplirá una década del título logrado por el tandilense. Del Potro, actual 16 del mundo, se recupera de una cirugía por la fractura de la rótula derecha y está realizando la rehabilitación, tratando de reaparecer este año en octubre durante la gira europea de torneos bajo techo.

La parte de arriba del fixture individual de mujeres del US Open

La zona inferior del cuadro femenino

Naomi Osaka, la número 1 del mundo y campeona defensora, se presentará en el certamen frente a la rusa Anna Blinkova (93º). La japonesa de 21 años quedó marcada a fuego el año pasado por ganar su primer major, pero también por las condiciones en las que lo logró: ante Serena Williams, que tuvo una actitud bochornosa, discutiendo con el umpire, el portugués Carlos Ramos.

Sharapova vs. Serena Williams, un clásico femenino para la primera rueda Fuente: AFP

La menor de las hermanas Williams, actual número 8 de la WTA, tendrá, en la primera ronda, una rival rutilante, con la que conformó un clásico en otras épocas: la rusa Maria Sharapova (actual 87º). Se enfrentaron en 21 oportunidades, con amplio dominio de la estadounidense: 19-2. Se enfrentaron por última vez en Roland Garros 2018 y ganó la moscovita.

La australiana Ashleigh Barty, número 2 del ranking, debutará en Flushing Meadows ante la kazaka Zarina Diyas (77º).