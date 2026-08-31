US Open: Tomás Etcheverry cortó la mala racha en el cemento norteamericano con una victoria contundente

Empezó el US Open, último Grand Slam de la temporada, con una importante delegación argentina. Flushing Meadows volvió a lucir, como es habitual, una primera jornada con mucho calor, humedad, y también la lluvia, que hizo su irrupción por la noche. Para el grupo albiceleste, la primera alegría llegó en la cancha 10. Allí, Tomás Martín Etcheverry (32°) se llevó un valioso triunfo a expensas del checo Vit Kopriva (69°), al que superó por 6-3, 6-4 y 6-0, en 2 horas y 2 minutos de juego. Más allá de lo que asoma como un resultado lógico por la diferencia en el ranking de ambos, a Tomy le vino bien cortar una mala racha de tres primeras ruedas seguidas (Washington, Montreal y Cincinnati), ya que llegaba sin triunfos hasta aquí en la gira norteamericana y con la semifinal en el polvo de ladrillo de Kitzbühel como último buen resultado.

Dentro de una temporada con altibajos -24 victorias y 21 tropiezos-, Etcheverry también busca enderezar el rumbo en las grandes citas, en un 2026 en el que llegó a la tercera rueda en el Australian Open, pero se despidió a las primeras en Roland Garros -donde fue cuartofinalista en 2023- y en el pasto de Wimbledon. En el balance del partido, el de La Plata anotó 10 aces, ganó el 77 por ciento de sus primeros servicios, capturó 7 veces el saque de su rival, y totalizó 21 winners y apenas 10 errores no forzados, contra 19 aciertos y 25 fallos de su adversario. Claras diferencias para cerrar un estreno sin problemas. El próximo rival de Etcheverry surgirá del duelo entre el español Martín Landaluce (65°) y el británico Jacob Fearnley (101°).

Tomás Etcheverry se impuso en sets corridos frente a Kopriva Gentileza Dino Garcia

“Lo había hecho mejor en el dobles que en el single en la gira, je”, recordó Etcheverry, que efectivamente había llegado a las semifinales del torneo por parejas en Montreal, con Francisco Cerúndolo como compañero. “Ganar en sets corridos es importante en las primeras rondas para el físico, y hacerlo de la manera que lo hice. Venía entrenándome bien, estuve toda la semana practicando, jugando muy bien, y quería llevar eso al partido, y lo pude hacer. Después, hay momentos. Para ser Top 20, uno tiene que ser mucho más regular y constante, jugar bien en todas las superficies, eso lo tengo claro. Este año encadené un par de rachas negativas, pero lo importante es luchar para salir adelante”, agregó el de La Plata en una rueda de prensa con los periodistas argentinos en Nueva York.

“Hay momentos en los que uno se siente bien físicamente, momentos con menos energía. yo gané muchos partidos en los primeros cuatro meses del año, después tuve un bajón. Por ahí uno a veces piensa que es el físico, o que es la mente, o termina siendo un combo de cosas, pero si la cabeza está bien, el físico también. Cuando uno está con confianza es más fácil, todo se encadena, empieza a jugar en modo automático, uno cierra los ojos y la pelota entra”, agregó en su análisis.

Etcheverry avanzó a la segunda ronda en Nueva York Gentileza Dino Garcia

Etcheverry, por otro lado, quedó fuera del equipo de la Copa Davis que recibirá en las próximas semanas a Turquía en Neuquén. Al respecto, Tomy explicó: “Sinceramente, fue una decisión de Javi (Frana, el capitán). Yo estaba para jugar, me encanta la Copa Davis. Siempre intenté dar la mejor. Es una decisión dura, porque tenía la ilusión, pero hablé con Javi, tomamos un café, y entiendo su decisión como capitán. Esta vez me toca estar afuera y digerirlo, es un proceso distinto”.

La de Etcheverry era la única victoria por el momento. Thiago Tirante (42°) suspendió por la lluvia su cotejo en la cancha 6 ante el francés Adrian Mannarino (67°), que estaba al frente por 4-6, 3-6, 6-3, 6-3 y 5-2. Zurdo, de 38 años, con pasado de Top 20 -llegó a ser 17°-, Mannarino ha ido de mayor a menor en la temporada, con una final en Montpellier (bajo techo, en febrero pasado) y una semifinal en el césped de ‘s-Hertogenbosch como último buen resultado, pero con una racha negativa de tres primeras rondas previas a su desembarco en el cemento neoyorquino. Lo contrario sucedía con Tirante: arribó con su mejor ranking, luego de alcanzar los octavos de final en el Masters 1000 de Canadá, en Montreal, y los cuartos en Cincinnati.

En la cancha 6, fue mejor el arranque del veterano francés, que quebró de movida, mientras que Tirante se mostraba errático, con varias dobles faltas, incómodo con su servicio. Fue de menor a mayor el platense, corriendo de atrás en el resultado, pero pasó del 2-4 a llevarse el primer set con cuatro games en fila, en la medida que sus tiros empezaron a encontrar más consistencia y a desequilibrar a su rival.

Esa recuperación le permitió ganar confianza a Tirante, que se llevó el segundo parcial. Pero, lejos de ser una ventaja tranquilizadora, el duelo cambió. El francés no se rindió, batalló y sorprendió al argentino en el comienzo del tercer parcial, se mantuvo firme a su vez con el servicio, bajó la cantidad de errores y empezó a estirar el desarrollo para quedarse con el tercer y el cuarto set, al mismo tiempo que Tirante se enredaba en el juego variado del jugador galo. En la próxima ronda, el vencedor de este choque se enfrentará con el ganador del choque entre el kazajo Alexander Bublik (15° favorito) y el invitado local J.J. Wolf.

Thiago Tirante, en una ardua batalla contra Mannarino en el US Open Gentileza Dino Garcia

Por otro lado, y en la rama femenina, hubo amplias diferencias entre Elina Svitolina y Solana Sierra. En el estadio Louis Armstrong, la ucraniana, novena del ranking mundial, estableció una clara ventaja sobre la marplatense (91ª) y se impuso por 6-1 y 6-2, en apenas 52 minutos. La europea estuvo intratable con su primer servicio (ganó el 92 por ciento) contra apenas el 50% de Solana, sumó 9 tiros ganadores y 11 errores no forzados, un balance mucho más equilibrado que el de Sierra, con apenas 5 winners y 25 equivocaciones en su cuenta. De hecho, y lo que no es usual, Svitolina dobló en cantidad de puntos a la argentina: 56 contra 28. Una despedida temprana y lógica para Solana, en cierto modo, y con un score contundente frente a una rival experimentada y en gran forma.

Este lunes se presentan otros cinco argentinos, con este detalle:

Sebastián Báez (51°) vs. Brandon Nakashima (Estados Unidos, 16° favorito), 2° turno, Estadio 17

vs. Brandon Nakashima (Estados Unidos, 16° favorito), 2° turno, Estadio 17 Román Burruchaga (59°) vs. Karen Khachanov (Rusia, 50°), 4° turno, cancha 11

vs. Karen Khachanov (Rusia, 50°), 4° turno, cancha 11 Nadia Podoroska (449ª) vs. Simona Waltert (Suiza, 89ª), 2° turno, cancha 13

vs. Simona Waltert (Suiza, 89ª), 2° turno, cancha 13 Marco Trungelliti (83°) vs. Juncheng Shang (China, 228°), 3° turno, cancha 13

vs. Juncheng Shang (China, 228°), 3° turno, cancha 13 Facundo Díaz Acosta (82°) vs. Quentin Halys (Francia, 52°), 4° turno, cancha 13

Otros resultados de la primera jornada:

Varones

Daniil Medvedev (Rusia, 7°) a Hugo Gaston (Francia) 6-4, 6-2, 6-4

Jiri Lehecka (Chequia, 18°) a Pablo Carreño Busta (España) 6-1, 7-6 (7-5), 4-6, 6-2

Tommy Paul (Estados Unidos, 20°) a Coleman Wong (Hong Kong) 6-7 (3-7), 6-1, 6-3, 6-3

Arthur Rinderknech (Francia, 26°) a Sho Shimabukuro (Japón) 6-7 (4-7), 6-2, 7-6 (7-4), 6-2

Luca Van Assche (Francia) a Cameron Norrie (Gran Bretaña, 29°) 6-7 (6-8), 6-2, 6-2, 6-3

Kamil Majchrzak (Polonia) a Hamad Medjedovic (Serbia) 6-3, 6-3, 6-3

Daniel Mérida (España) a Marton Fucsovics (Hungría) 6-4, 6-4, 6-2

Yibing Wu (China) a Adam Walton (Australia) 7-6 (7-2), 6-2, 7-5

Lloyd Harris (Sudáfrica) a Jack Kennedy (Estados Unidos) 6-4, 6-2, 6-2

Dino Prizmic (Croacia) a Aleksandr Shevchenko (Rusia) 2-6, 6-3, 6-3, 5-7, 7-5

Toby Samuel (Gran Bretaña) a Tomas Machac (Chequia) 6-2, 6-3, 6-2

Mujeres