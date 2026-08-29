El US Open levanta el telón, con el regreso de Alcaraz, la vigencia de Djokovic y un ejército de argentinos

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner hicieron que el Abierto de Estados Unidos del año pasado se tratara de dos semanas de matar el tiempo hasta lo inevitable. Se habían distanciado del resto en el tenis masculino mientras se enfrentaban en las finales de Roland Garros y Wimbledon. Parecía una conclusión cantada que lo harían tres veces seguidas, que es exactamente lo que ocurrió.

Con Sinner, número 1 del ranking, fuera de competencia, Alcaraz regresando recién ahora para defender su título tras perderse cuatro meses y Novak Djokovic quizá mostrando por fin su edad, el US vuelve a sentirse... un “abierto”.

Todo puede pasar.

Carlos Alcaraz llega con lo justo en el último entrenamiento JULIAN FINNEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nole está de vuelta en el US Open, donde alzó su último gran título, con una oportunidad única de cumplir su máxima obsesión: el trofeo 25 de Grand Slam que le daría el récord del tenis.

Desde este domingo, el gigante serbio hará un nuevo intento en Nueva York de romper el empate que mantiene con la australiana Margaret Court, dueña de 24 trofeos grandes como Djokovic.

Será la vigésima participación del balcánico en el cuadro principal del US Open, el escenario donde dio caza a Court en 2023, una temporada en la que devoró casi todos los trofeos grandes.

Novak Djokovic, tal vez, juegue su último US Open Mike Lawrence - USTA

Solo Carlos Alcaraz, que lo inclinó en una memorable final en Wimbledon, impidió un pleno de Nole en los cuatro máximos torneos. En Nueva York, Djokovic celebró su triunfo en la final ante Daniil Medvedev con una chaqueta en la que brillaba el número 24.

Esa noche parecía inevitable que coronaría su carrera con el récord de todos los tiempos pero, tres años después, la 25° sigue guardada en el armario.

Fiel a su espíritu indomable, el serbio trató de rebelarse ante la hegemonía del nuevo “Big 2”, como hizo en sus inicios ante el dominio de Roger Federer y Rafael Nadal. Desde 2024 lanzó 11 asaltos al récord en los que sólo se rindió tres veces antes de semifinales.

Novak reflected back on his first US Open match against Gael Monfils in 2005 ⏪ pic.twitter.com/rPAwHsIRPd — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2026

Aunque no faltan dudas a su alrededor, las circunstancias de Nueva York podrían ser más favorables que nunca para la hazaña que persigue Djokovic. Por primera vez las lesiones atacaron a la vez a los dos patrones del circuito.

En Flushing Meadows no faltarán aspirantes a aprovechar esta oportunidad, como Alexander Zverev o los jóvenes Ben Shelton y Arthur Fils, pero el mayor obstáculo que puede encontrar Djokovic es su físico y la propia lógica del tiempo.

Ningún jugador obtuvo un Grand Slam a los 39 años, la edad de Nole. El campeón más veterano sigue siendo el australiano Ken Rosewall, que conquistó en 1972 el Abierto de Australia con 37 años.

La bielorrusa Aryna Sabalenka, la atracción de la rama femenina Yuki Iwamura - AP

La preparación de Djokovic tampoco fue la esperada. Tras su caída en semifinales de Wimbledon contra Sinner en julio, Nole renunció a jugar el Masters 1000 de Montreal y sufrió una derrota en su debut en Cincinnati ante el argentino Thiago Tirante, cuando no pudo resistir el asfixiante calor. En el veraniego Nueva York, donde triunfó en cuatro ocasiones, se estrenará este domingo, a las 20, ante otro argentino, Mariano Navone.

La Argentina contará con 13 representantes directos en el cuadro principal (11 hombres y 2 mujeres). El US Open guarda un valor afectivo especial para el tenis nacional, al ser el único Grand Slam sobre pista dura donde se consagraron tres tenistas albicelestes: Guillermo Vilas (1977), Gabriela Sabatini (1990) y Juan Martín del Potro (2009).

Novak Djokovic perdió con el calor y con Thiago Tirante en Cincinnati y este domingo choca con Navone EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El azar arrojó una suerte muy diversa para los compatriotas. Mariano Navone protagonizará, seguramente, el desafío más complejo de su carrera. Thiago Tirante llega con el envión de haber derrotado a Nole en el Masters 1000 de Cincinnati y se medirá frente al experimentado francés Adrian Mannarino.

En la rama femenina, Solana Sierra tendrá una prueba de fuego de entrada contra la ucraniana Elina Svitolina (9° del mundo), mientras que Nadia Podoroska, amparada en su ranking protegido, debutará ante la suiza Simona Waltert.