Venus Williams cayó en dos sets en la primera ronda de US Open ante Sofía Kenin

Venus Williams perdió 6-2 y 7-6 (6) en el duelo de la primera ronda del US Open ante Sofia Kenin, pero su derrota tiene un trasfondo: podría haber sido su último partido individual en un Grand Slam. Fue la decimoquinta derrota consecutiva de la tenista de 46 años en singles desde su última victoria, en Washington, en julio de 2025.

Williams acumula seis derrotas seguidas en el US Open desde que ganó en la primera ronda en 2019. Con el dobles programado más adelante esta semana junto a su hermana Serena, Venus habló tras el partido y no contempló cuál puede ser su futuro en el tenis.

Venus Williams saluda a su compatriota Sofia Kenin, que le ganó en dos sets el duelo de la primera ronda del US Open Frank Franklin II - AP

“No creo que tenga que hacerlo. Mi mente está completamente enfocada en esto: cómo me recupero de esta noche completamente demencial y me preparo para la siguiente”, dijo Williams ante un pequeño grupo de periodistas tras el partido.

Williams y su rival de 27 años debieron esperaron mucho tiempo para salir a la cancha en el estadio Arthur Ashe a jugar su partido. El retraso se debió a que el partido entre Mariano Navone y Novak Djokovic en la Arthur Ashe se prolongó por 4 horas y 36 minutos. Incluso, el partido entre las dos estadounidenses amenazó con trasladarlas al estadio Louis Armstrong, pero la acción masculina terminó justo a tiempo para jugar en el Ashe, pero no sin antes dejar algo de historia.

El duelo de primera ronda comenzó a las 0.13 del lunes y se trató del inicio más tardío de un encuentro en el US Open, seis minutos después del récord anterior, establecido por Aryna Sabalenka contra Ekaterina Alexandrova en la tercera ronda en 2024.

Venus Williams showing off the net skills as she looks to force a third set! pic.twitter.com/bRf9EebIR9 — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026

“No es lo ideal. Habría preferido otra cosa, definitivamente”, dijo Williams, respecto del horario de comienzo de partido. ”No fue bueno para ninguna de las dos, así que creo que ambas hicimos lo mejor posible”.

Kenin necesitó apenas 32 minutos para ganar el primer set, pero Williams aprovechó errores y conectó algunos golpes en el segundo que dieron al público, que se quedó hasta tarde, motivos para animar: remontó un 4-2 en contra para forzar un desempate, antes de desperdiciar varios puntos de set y enviar la pelota a la red para cerrar el encuentro.

“Venus obviamente estaba jugando un tenis increíble. Yo solo intenté seguir luchando”, señaló Kenin. ”No me sentía al 100% en cuanto al juego, con algunos nervios, pero traté de hacer lo mejor para mantenerme fuerte en esos momentos”.

Al concluir a las 2.01 de la mañana del lunes, se convirtió en el final más tardío de un partido de primera ronda en la historia del Abierto de Estados Unidos. Es el tercer desenlace que terminó más tarde de un duelo femenino en cualquier instancia del torneo.

Venus Williams saluda al público; su partido de primera ronda finalizó a las 2.01 de la madrugada del lunes Frank Franklin II - AP

“Tuve muchos momentos grandiosos. A medida que avanzaba el partido, seguí exigiéndome para tratar de encontrar mi mejor tenis y mi ritmo”, expresó Williams. ”No es fácil hacerlo en la primera ronda. No es fácil hacerlo a la 1 o 2 de la madrugada para tratar de encontrar tu ritmo y jugar lo mejor posible, pero lo intenté”.

Williams está a un cuarto de siglo de distancia de su segundo de dos campeonatos consecutivos en Nueva York, donde se impuso en 2000 y 2001. También ganó Wimbledon cinco veces entre 2000 y 2008, para sumar siete títulos individuales de Gry and Slam.

Venus intentó disfrutar la experiencia de la noche del domingo y la madrugada del lunes tanto como pudo, aunque en su mayoría estaba preocupada por su desempeño en la cancha. “Siempre trato de apreciarlo, pero definitivamente es todo negocios y no hay margen de error”, manifestó Williams.