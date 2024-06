Wimbledon levanta el telón: la guía de arranque para los argentinos del prestigioso Grand Slam británico sobre césped

Escuchar

El atractivo de Wimbledon es inigualable. Más allá del magnetismo histórico que tiene Roland Garros, sobre todo para los jugadores de nuestra región, formados y potenciados sobre polvo de ladrillo, el Grand Slam británico se encumbra como el certamen más prestigioso y fulgurante del circuito. Porque se juega sobre césped, una superficie fundacional y escasamente utilizada en el tour; porque los tenistas sólo deben vestir de blanco; porque el All England es un predio que tiene una elegante mixtura entre el pasado y lo moderno. Es verdad que el “pasto” es la superficie que más dolores de cabeza le genera a los jugadores argentinos, pero -así y todo- coinciden: la experiencia es única.

Este lunes, Sebastián Báez buscará su segundo éxito en un main draw de Wimbledon SEBASTIEN BOZON - AFP

Este lunes, con un pronóstico de jornada nublada y 22 grados de máxima, se levantará el telón en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, una porción mágica en el suroeste de Londres. Entre los hombres, el campeón defensor, el español Carlos Alcaraz (actual número 3 del mundo) será protagonista en la apertura del court central. El murciano, desde las 13.30 locales (las 9.30 de la Argentina; ESPN y Disney+), se medirá con el estonio Mark Lajal (262°), que superó la clasificación. También se presentará el italiano Jannik Sinner, número 1 del ranking: será en el tercer turno del court 1, ante el alemán Yannick Hanfmann. La jornada inicial tendrá, además, a pesos pesados como Coco Gauff (2°), Aryna Sabalenka (3°), Daniil Medvedev (5°) y Stan Wawrinka, entre otros.

En esta temporada habrá diez raquetas argentinas en el cuadro principal individual del Grand Slam británico. Y este lunes, puntualmente, serán tres los debutantes. Sebastián Báez , número 18 del mundo (su posición más destacada), competirá en el segundo turno del court 17 (la acción comienza a las 7 de la Argentina, con un match del cuadro femenino). El jugador nacido en Billinghurst, partido de San Martín, se medirá con el estadounidense Brandon Nakashima (64°).

La rosarina Nadia Podoroska jugará este lunes en Wimbledon Alberto Pezzali - AP

Será el tercer main draw de Wimbledon para Báez: en 2022 alcanzó la segunda ronda y, el año pasado, perdió en su debut. Esta vez llega al All England sin éxitos en la gira previa sobre césped, con tropiezos en Queen’s y Eastbourne.

La rosarina Nadia Podoroska (65°) debutará en el primer turno del court 4 (a las 7 de nuestro país) ante la ucraniana Dayana Yastremska (27° del mundo y 28° preclasificada en Londres). Las dos veces que Podoroska actuó en el cuadro principal de Wimbledon alcanzó la segunda ronda: en 2021 y 2023. En su único desafío sobre césped antes de llegar al All England, cayó en la primera ronda de Bad Homburg.

Mariano Navone , el tenista nacional que esta temporada tuvo una explosión inédita (comenzó el año siendo 125° y actualmente es 32°), debutará este lunes en el main draw de Wimbledon. Lo hará en el cuarto turno del court 5, ante ante el italiano Lorenzo Sonego (57°). El jugador de 9 de Julio, de 23 años, perdió sus dos partidos previos sobre césped: en Queen’s y Eastbourne.

El español Carlos Alcaraz, campeón defensor, jugará este lunes en el All England John Walton - PA

El debut de los otros argentinos en Wimbledon continuará a partir del martes. Julia Riera vs. la checa Marie Bouzkova, María Lourdes Carlé vs. la estadounidense Katie Volynets, Francisco Comesaña vs. el ruso Andrey Rublev (6°), Federico Coria vs. el australiano Adam Walton, Facundo Díaz Acosta vs. el británico Cameron Norrie, Francisco Cerúndolo (26°) vs. el ruso Roman Safiullin y Tomás Etcheverry (30°) vs. el italiano Luca Nardi.

En dobles, además, los preclasificados número 1 serán el catalán Marcel Granollers y el marplatense Horacio Zeballos (que inexplicablemente no fue citado por Guillermo Coria y la Asociación Argentina de Tenis para los Juegos Olímpicos de París 2024). Andrés Molteni y Máximo González , 11° preclasificados y elegidos para París 2024, también actuarán en Wimbledon.

