Wimbledon: Novak Djokovic empieza la búsqueda de otra consagración histórica, casi sin rivales a la vista

No por repetidas dejan de impactar las cifras que ostenta Novak Djokovic en Wimbledon. El serbio empieza este lunes en el All England la ruta hacia su octava consagración en el césped sagrado. Si lo logra, igualará el récord de conquistas de Roger Federer en este escenario. Hay mucho en juego para el actual número del mundo, que ya es el máximo ganador de Grand Slams (23), pero está en condiciones de empatar la histórica marca de Margaret Court (24), la que más grandes sumó en la rama femenina, y de dar otro paso hacia el Grand Slam: obtener los cuatro títulos mayores en un mismo año. Una hazaña que logró Rod Laver por última vez en 1969. Hace dos años, Djokovic tropezó a centímetros de la meta, cuando perdió la final del US Open.

Ahora, va por su quinto Wimbledon en fila, luego de sus victorias en 2018, 2019, 2021 y 2022; en 2020, pandemia mediante, no hubo tenis en el suburbio londinense. Si lo consigue, igualará los récords de Federer (2003-2007) y Björn Borg (1976-1980). Su último tropiezo fue en los cuartos de final de 2017, ante el ya retirado Tomas Berdych. Sólo dos de los 128 nombres en el main draw han sido campeones en el All England: Djokovic y Andy Murray. La edad no es un impedimento ni mucho menos: el serbio, que cumplió 36 años hace poco, ya se había convertido hace doce meses en el campeón de mayor edad en el All England. Como también es el jugador que más Grand Slams obtuvo (11) después de cumplir 30 años.

Novak Djokovic, durante una de las sesiones de practica en el All England GLYN KIRK - AFP

Desde las 9.30 de nuestro país, abrirá el juego, de la mano de una de las tantas tradiciones de Wimbledon: el campeón vigente inaugura The Championships (tal el nombre oficial del torneo, tal como reza en su escudo) en el court central. Lo hará frente a uno de los nueve argentinos: el cordobés Pedro Cachin. Será el primer choque oficial entre el balcánico y el 68° del ranking. Por lógica, el siete veces campeón en el césped londinense parte como amplio favorito. “Los Grand Slams son su objetivo. No sé cuántos, pero tiene para ganar más”, declaró Goran Ivanisevic, el entrenador de Djokovic. “Ahora tiene 23, pero encontrará la motivación para ganar más. Acaso 24, quizás 25. ¿Quién sabe dónde está el final?”, amplió el croata, que también supo brillar en Wimbledon, y fue campeón en 2001, en una recordada definición, cuando casi nadie lo esperaba. Esto es distinto: ahora, todos imaginan a su pupilo en la definición.

Le sobran argumentos a Djokovic en su candidatura: la devolución de saque (la mejor del tour, acaso la más destacada de la historia), un revés de dos manos que se ha convertido en un arma letal; la intensidad de su juego, capaz de exigir durante horas, la elasticidad y su enorme capacidad de defensa. Y, sobre todo, la mentalidad. “Trato de visualizar cada cosa en mi vida. No es sólo creer en ello, sino también sentirlo en cada célula en mi cuerpo. Quiero mandar un mensaje a todos los jóvenes: vivan en el presente y olvídense del pasado. El futuro es algo que está por ocurrir. Si quieres un mejor futuro, tienes que crearlo. Toma la iniciativa y cree en ello”, expresó el serbio cuando contó sobre sus sueños cuando era un chico de siete años. Entonces mencionó dos objetivos esenciales: ser el número 1 y ganar el título de Wimbledon. Ya es el jugador con más semanas en la historia al frente del ranking y levantó siete veces el trofeo mayor en el All England.

Esa tenacidad es la que mencionan muchos de sus colegas. “La cosa que tienes que admirarle es que ha sido bien claro en lo que pretende lograr y eso es el récord del Grand Slam. Al quedar en posición de conseguirlo, se encargó de responder. No le tembló la mano ni dudó más de la cuenta. Fue por ello y lo consiguió. Te demuestra la clase de temple que tiene”, lo elogió Andy Murray, que justamente le ganó una final en el All England al serbio, hace diez años.

Será, también, un Wimbledon singular, ya sin dos excampeones allí, como Federer y Rafael Nadal, que no se retiró aún, pero no jugará por lo que resta de 2023. ¿Podría Carlos Alcaraz, el número 1, convertirse en un posible contendiente al título? El murciano, hace unos días, ganó el torneo de Queen’s, uno de los más prestigiosos del tour sobre césped. Eso le permitió llegar como máximo preclasificado a Wimbledon. Pero, por ahora, el español delegó la chapa de favorito a Nole. “Vengo con mucha confianza, pensando que soy capaz de lograr buenos resultados. Mis expectativas son altas. Creo que puedo presionar a los demás jugadores, incluso a Djokovic. Pero, obviamente, el favorito es él. Siempre hace que todo parezca fácil. Es muy difícil encontrar algún punto débil en su juego”.

Novak Djokovic y su último festejo: listo para levantar vuelo tras derrotar a Nick Kyrgios en la final de 2022

Desde su lado, Djokovic sabe que todos los focos están puestos sobre él. ¿Presión? No es algo que lo afecte. Y, en todo caso, lejos está de confiarse. “Apenas habían pasado unos días después de Roland Garros y ya estaba preparándome para el césped, y lo que se necesita hacer. No me siento relajado, siendo realista. Tengo más hambre de títulos, de más Grand Slams, más logros en el tenis. Mientras tenga esa ambición, sé que podré competir en el más alto nivel”, dijo Djokovic. Dentro de dos semanas, se verá si Nole agiganta su leyenda, o surgirá otro nombre para el recuerdo.