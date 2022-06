Wimbledon. “Nunca sentí nada igual”: Francisco Cerúndolo, la ovación en la Catedral del tenis y las felicitaciones de Rafael Nadal

Más allá de lo que indique el resultado, no hay derrota dolorosa cuando el versallesco público que asiste a la cancha central de Wimbledon juzga una actuación con una ovación y una leyenda viviente como Rafael Nadal saluda a su vencido con aplausos y un “te felicito”. Francisco Cerúndolo (41° en el ranking ATP) quedó envuelto en un remolino de emociones tras caer en cuatro sets (6-4, 6-3. 3-6 y 6-4) ante el español por la primera rueda del tercer Grand Slam del año.

A los 23 años, la carrera de Cerúndolo se encontró en un mismo día con una serie de bautismos inolvidables: debut en Wimbledon, nada menos que en el estadio principal de la Catedral, y con Nadal, el dueño de 22 Grand Slams, dos de ellos en el All England, del otro lado de la red. Había pasado poco más de una hora del partido y el tenista argentino seguía con las palpitaciones altas: “Estoy todavía con algo de bronca porque me quedé con un poco de ganas de jugar un quinto set. Tuve muchas oportunidades en el cuarto, la verdad es que estaba jugando un gran tenis. Pero bueno, todavía no caigo, es mi primer Wimbledon, la cancha central, jugar contra Rafa. Hice un partidazo, me voy con eso. Con la expectativa de que puedo jugar a ese nivel. Ojalá lo pueda seguir haciendo”.

Cerúndolo pega el drive, uno de sus mejores golpes John Walton - PA Images - PA Images

Fue un partido que llevaba días ocupándole la mente y las sensaciones: “Desde que se conoció el cuadro y supe que iba a jugar con Nadal estaba muy ansioso. Quería que llegara ya el día. Y hoy sí, ya antes del partido estaba un poco nervioso porque no sabía cómo era la cancha, cómo iba a sentir el ambiente. Pero desde que pisé la cancha me sentí cómodo, me bajaron los nervios. Eso fue muy bueno. Jugué con bastante naturalidad desde el primero hasta el último punto”.

Hoy gane mucho mas de lo que perdi. Debut en wimbledon, en la cancha central y contra @RafaelNadal jugando un gran partido. Felicitar a rafa por el partido y por todo lo que viene haciendo en su carrera.

Gracias @Wimbledon Me voy con la frente en alto. A seguir! pic.twitter.com/7IDTKS1CQU — Francisco Cerúndolo (@FranCerundolo) June 28, 2022

En el saludo final, Nadal tuvo palabras que le quedaron grabadas a Cerúndolo: “Me felicitó, me dijo que había hecho un partidazo, que siguiera con mi tenis. Yo también lo felicité a él por todo lo que es y le deseé toda la suerte para su futuro”. El final también lo dejó estremecido: “Cuando salí de la cancha sentí una ovación tremenda, nunca nada igual. Después de una derrota, ver a Rafa aplaudiéndome me genera mucha alegría y emoción. Es lo mejor que me podía haber pasado, aunque es obvio que quería ganar. Me voy con que di todo y la gente lo disfrutó”.

Lo más destacado del triunfo de Nadal sobre Cerúndolo

La conformidad se extendió a su rendimiento: “Además del drive, hoy estuve sólido de los dos lados. Defendí muy bien, estoy sacando mucho mejor. En este nivel hay que mejorar todas las semanas, en eso estamos trabajando con mi entrenador (Kevin Konfederak)”. Llega el momento de hacer las valijas y diagramar los próximos pasos: “Jugaré dos o tres torneos sobre polvo de ladrillo y después iré a los Estados Unidos y Canadá para jugar los Masters 1000 y el US Open”.

Cerúndolo se mostró a favor de la inminente modificación reglamentaria, que permitirá el coaching (los entrenadores podrán comunicarse con sus tenistas durante los partidos): “Es algo que de alguna manera ya se hace. En algunos momentos, uno se comunica con su entrenador a través de miradas o gestos. Creo que está bien que el jugador tenga contacto con su entrenador, es algo que sucede en todos los deportes. Me parece bien que ahora se permita”.