Wimbledon. Una tenista francesa desató el escándalo al afirmar que “en Roland Garros hubo una epidemia de Covid y nadie dijo nada”

Apenas van dos días de Wimbledon y a la par de algunas deserciones forzosas surgió la controversia. Alize Cornet, francesa, 32 años y 37a del ranking mundial, acababa de pasar a la segunda rueda en el All England. Había derrotado a Yulia Putintseva, de Kazalhstán, de 27 años y 33a de la clasificación, por 6-3 y 7-6 (7-5). Tras algunas preguntas de rutina, se le consultó sobre el incremento de casos positivos de coronavirus en el tercer Grand Slam de la temporada. Y soltó la bomba...

“En Roland Garros hubo una epidemia de Covid y nadie dijo nada”, aseguró la tenista francesa sobre el Grand Slam de su país. El italiano Matteo Berrettini, vigente subcampeón del torneo londinense y uno de los favoritos de la presente edición, y el croata Marin Cilic renunciaron a participar antes incluso de jugar su primer partido tras ser ambos positivos al nuevo coronavirus. Bajas sensibles por cierto: Berrettini llegaba de ganar dos torneos en césped, la superficie de Wimbledon, y Cilic de cumplir un muy buen Roland Garros, además de ser un jugador con un saque determinante, lo cual lo posiciona como un jugador de riesgo para cualquiera en Londres.

Alize Cornet saca ante Yulia Putintseva, de Kazakhstán, en el partido del récord SEBASTIEN BOZON - AFP

“Cuando les pasa a grandes jugadores de esta manera, amenaza con poner todo patas para arriba y eso me inquieta un poco”, estimó la número 1 francesa sobre los recientes casos que sacudieron al certamen sobre pasto que tiene a Novak Djokovic, defensor del título y a Rafael Nadal, máximo campeón de torneos de Grand Slam, como grandes aspirantes a la coronación. El español tuvo un debut complicado en la cancha central y finalmente pudo este martes derrotar al argentino Francisco Cerúndolo en cuatro sets.

“No quiero subestimar el efecto Covid, pero siempre hubo baja de jugadores por enfermedad. Tenistas con gastroenteritis, gripes. En el pasado hubo hecatombes provocadas por la gastroenteritis con dos, tres o cuatro jugadores que tenían que retirarse. Simplemente es mala suerte y no se había puesto en práctica el protocolo. El Covid ha pasado a ser aceptado en los torneos con las vacunas”, añadió.

Para enfatizar sus palabras, Cornet aseguró que “en Roland Garros hubo una epidemia de Covid y nadie dijo nada”.

“En los vestuarios, todo el mundo lo tuvo y no se dijo nada. Yo he visto a chicas llevar mascarilla, quizá porque lo sabían y no querían contagiarse. Hace falta también un espíritu cívico”, añadió la número 37 del ranking femenino.

Matteo Berrettini con Novak Djokovic, los finalistas en el All England en 2022; el italiano se bajó por tener Covid

Según una fuente cercana al torneo parisino contactado por la agencia noticiasa AFP, se registraron tres casos positivos durante la edición de 2022, aunque no se excluye que otros tenistas se realizasen test fuera de la supervisión de los organizadores de Roland Garros. Uno de esos tres casos fue el de la campeona en 2021, la checa Barbora Krejcikova, la única que lo hizo público.

La Federación Francesa de Tenis (FFT), organizadora de Roland Garros, recordó a AFP que en virtud de las consignas gubernamentales vigentes a finales de mayo, ya no era necesario el certificado de vacunación y que no podía obligar a nadie a hacerse un test.

¿Psicosis? ¿Protocolos de emergencia?

En este certamen, Cornet disputa su 62º Grand Slam consecutivo, con lo que igualó el récord de la japonesa Ai Sugiyama. “Si todo va bien, espero superarlo en el US Open. Sigue siendo una gran prueba de longevidad. Es difícil no perderse un Grand Slam durante tanto tiempo, no lesionarse y tampoco salir del Top 100. También es una prueba de consistencia en las clasificaciones. Siempre he estado en los 50, en los 100, y eso me ha permitido entrar en los Grand Slams sin un wild card. Por supuesto que estoy orgullosa de ello. Por supuesto que me hubiera gustado tener mejores resultados en los Grand Slams, pero ya soy algo grande”, le dijo Cornet a L’Equipe.

Alize Cornet contó cómo se manejaban los jugadores en el vestuario en Roland Garros DAVE HUNT - https://twitter.com/AustralianOpen

A su vez, fue consultada sobre si temía que los casos de Berrettini y de Cilic puedan llevar a poner en marcha un protocolo de emergencia para el resto del torneo. “Espero que tengan la inteligencia de no hacerlo. Ya nos han quitado los puntos”, dijo sobre la decisión de jugar Wimbledon sin otorgar puntos debido al veto de la organización a los jugadores rusos y bielorrusos en virtud de la invasión de ese país a Ucrania.

“¿Si siento una psicosis por este tema? Hemos pagado el precio, hemos estado en una burbuja durante un año y medio, nos hemos vacunado todos, está bien. En algún momento, hay que intentar ser un poco coherente en la forma de hacer las cosas. El Covid forma parte de nuestra vida. Creo que la psicosis no existe, está fuera de lugar”, sostuvo la francesa.

La checa Barbora Krejcikova se retiró de Roland Garros por Covid

Que volvió sobre lo sucedido en Roland Garros. “Cuando ves que Krejcikova se retira diciendo que ‘tengo el Covid’, y todo el vestuario está enfermo... Tal vez todos tenemos la gripe. El caso es que tenemos tres síntomas, picor de garganta, jugamos y todo está bien, no pasa nada. En Roland Garros, sí, creo que hubo algunos casos y es un acuerdo tácito entre nosotros. ¡No vamos a autoexaminarnos y meternos en problemas! Después, he visto a chicas con máscarillas, quizá porque lo sabían y no querían delatarse. También hay que ser cívico”.

Wimbledon se abre a una polémica que seguramente se extenderá en estos días. Y tal vez aparezca algún caso más de Covid y por qué no, medidas extraordinarias si la cuestión se complica demasiado. La denuncia de Cornet sobre el comportamiento en el Grand Slam previo encendió los alertas

Fuentes: AFP y L’Equipe