Tras el choque de Colapinto, Alpine condenó las agresiones en redes sociales

Luego del choque provocado por Franco Colapinto, que lo dejó fuera de carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán junto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, la escudería Alpine salió nuevamente a condenar las agresiones en redes sociales que sufren los pilotos de Fórmula 1.

“Como equipo, sentimos que es necesario volver a alzar la voz contra el odio y los abusos en internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigidos contra uno de nuestros propios pilotos, sino también contra miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos los medios de comunicación, y contra nuestros rivales en la pista, a quienes respetamos, admiramos y disfrutamos enfrentando en la máxima categoría del automovilismo”, afirmó la escudería a través de su cuenta de X.

El choque de Colapinto con Gasly en la curva, tras el relanzamiento

Y añadió: “Los errores ocurren cuando se compite al límite y, independientemente del resultado o del desenlace, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos”.

Franco Colapinto largó desde el noveno puesto en el circuito. Durante el relanzamiento de la carrera en la vuelta 36, tras la salida del auto de seguridad, el piloto argentino estiró la frenada en la curva 1. Colapinto bloqueó los neumáticos, pasó de largo e impactó de lleno contra su compañero de equipo Pierre Gasly y contra Lando Norris (McLaren). El choque provocó el abandono inmediato de los tres pilotos y dejó a Alpine sin puntos en la fecha.

“Condenar los abusos en las redes sociales no está dirigido contra ninguna base de aficionados en particular ni contra los seguidores de un equipo o piloto. Se trata de algo universal que debe ser señalado y reconocido por todos los aficionados al deporte”, continuó en su descargo Alpine.

Asimismo, condenó se solidarizó con la Fórmula 1, la FIA y los demás equipos en el objetivo de erradicar estos comportamientos. “Se convirtió en algo habitual en las últimas carreras y no puede ser tolerado”, expresó.

Y concluyó: “Sabemos que, como participantes y parte interesada del deporte, del que nos sentimos orgullosos, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución.

El episodio de Baku, tras el que Alpine queda 15 puntos por detrás de Racing Bulls, llega después situaciones en las que las redes sociales y grupos de fans argentinos, creyendo ayudar a Franco (o solo dar rienda suelta a un odio sin sentido), criticaron, amenazaron esparcieron rumores contra Pierre Gasly y al equipo.

Colapinto pidió disculpas tras su grave error Darko Bandic - AP

Para evitar una escalada que no ayuda para nada a Franco y al equipo, Alpine ha puesto en marcha un grupo de WhatsApp para el periodismo nacional. Se supone que es para informar más rápidamente y mantener una comunicación fluida.