Zlatan Ibrahimovic es la cara principal de la última campaña contra el Covid-19 que lanzó la región de Lombardía Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2020 • 16:23

El futbolista Zlatan Ibrahimovic es el protagonista de la última campaña contra el Covid-19 que lanzó el gobierno de Lombardía para concientizar sobre el impacto del coronavirus.

"El virus me desafió y le vencí. Pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus. Usa la cabeza. Respeta las reglas. Distanciamiento y mascarilla, siempre. Venceremos", dice Ibrahimovic en el video que dura 30 segundos y donde se coloca el tapabocas.

Ibrahimovic, de 39 años, es la estrella del AC Milan. El mes pasado fue diagnosticado con Covid-19. El propio jugador comunicó la noticia en redes sociales con su habitual estilo: "Di negativo a Covid y hoy positivo. Sin síntomas en absoluto. El Covid tuvo el coraje de desafiarme. Mala idea".

Tras pasar un tiempo en aislamiento, retornó a la actividad con dos goles que le dieron la victoria a su equipo frente al Inter en el Derby Della Madonnina. "Milán nunca tuvo un rey, tienen un Dios", celebró aquel día el atacante en redes sociales.

El delantero sueco es el máximo artillero de la Serie A con seis tantos, producto de tres dobletes. Además, su equipo lidera la tabla de posiciones con 13 puntos luego de haberse disputado cinco partidos.

Italia es uno de los lugares más afectados por la pandemia. Hasta el momento, registra casi 38.000 muertos y más de 550.000 infectados desde febrero. En tanto, la región de Lombardía continúa siendo el epicentro de la enfermedad en dicho país europeo. En las últimas horas, se computaron allí 7558 nuevos casos positivos.