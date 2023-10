escuchar

Cada vez que se habla de Zlatan Ibrahimovic se lo asocia a dos palabras: ídolo y polémico. De un nivel superlativo, su carrera como futbolista se destacó por goles de todas las maneras posibles, por momentos que incluyeron piruetas que parecían extraídas de técnicas correspondientes a las artes marciales, y una calidad muy por encima de la media. A la vez, como él mismo se reconocía como uno de los mejores futbolistas de la historia, cada vez que opina sobre algún tema, deja un título.

En esta ocasión se refirió al desembarco de Lionel Messi en la MLS, una liga inferior a los grandes torneos que se disputan en Europa y en donde el sueco también se dio el gusto de competir. Invitado a un evento organizado por el reconocido diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport, fue consultado acerca del impacto que puede tener la llegada del crack rosarino a Estados Unidos. Lejos de eludir la respuesta, fue categórico. Y polémico, claro: ¿Sobre Messi en la MLS? Me alegro por ellos porque ahora volverán a ver fútbol. Desde que yo me fui solamente miraban béisbol”, disparó.

Después de una larga trayectoria en los mejores clubes del mundo (Ajax, Inter, Milan, Juventus, PSG, Manchester United y Barcelona, entre otros), Ibrahimovic revolucionó la liga de Estados Unidos cuando en 2018 se fue a jugar a Los Ángeles Galaxy. Allí marcó 53 goles en 58 partidos, antes de regresar a Europa para retirarse en Milan, a los 41 años.

No solo habló de Messi y de los gustos de los estadounidenses por el fútbol. En la entrevista con La Gazzetta, el goleador criticó a dos ex compañeros de Inter: Romelu Lukaku y Mario Balotelli. “Cuando uno tiene la oportunidad de transformar su talento en el futuro, y ni siquiera aprovecha una oportunidad... Hay muchos que sólo tienen una oportunidad, él en cambio tuvo muchas. Y las desperdició”, señaló sobre Balotelli.

Acerca del belga, que dejó Inter para sumarse a Roma, opinó: “¿Lukaku en la ciudad del Papa? Lo conozco, jugué con él durante un año y no es la persona que vi aquella vez en el clásico. Esperaba otra actitud. La culpa es de medios, que lo hicieron sentir como lo que no es. Fue una cosa extraña, no era propio de él, no es un mal tipo”.

Sobre su actualidad, alejado de las canchas, Ibrahimovic compartió: “Pasaron unos meses desde mi retiro. Tengo total libertad, me tomo mi tiempo y no tengo a nadie que me diga qué hacer. Me estoy tomando tiempo para entender qué hacer. Tengo más ofertas ahora que cuando jugaba... Si me meto en algo quiero marcar la diferencia, pero ser yo mismo. Algo haremos. Estamos hablando con el Milan, a ver hasta dónde llegamos”.

Messi e Ibrahimovic, cuando todo era armonía en Barcelona

El día que su ego se rindió ante Messi

“Felicitaciones, hoy fuiste mejor que Zlatan”.

Ocurrió el 6 de abril de 2010, en Barcelona. Fue después de un 4-1 que le permitió al equipo catalán dejar en el camino a Arsenal y avanzar a las semifinales de la Champions League. El receptor de esa frase fue Lionel Messi. El emisor… el propio Ibrahimovic.

No existen situaciones iguales a aquella en la carrera profesional del extraordinario delantero sueco, que el 4 de junio de este año anunció oficialmente su retiro, luego del triunfo de Milan (su último club) ante Hellas Verona por 3 a 1. “En 2010, antes del partido de Vuelta de la Champions League frente al Arsenal, sufrí una lesión en la pierna derecha y no pude jugar la vuelta, después del 2-2 en la ida, donde yo había anotado dos goles para Barcelona como visitante”, le contó Ibrahimovic al diario The Sun años más tarde.

“Antes del partido de vuelta, fui a ver a Messi y le dije: ‘Escuchá pequeño, hoy no voy a jugar. Es tu turno de ponerte el equipo al hombro. Marqué dos goles preciosos en el partido de ida, así que es tu turno para terminar el trabajo’”, compartió el sueco. Y remató: “En ese juego Messi fue monstruoso. Anotó un póquer (cuatro goles) y realizó una de las mejores actuaciones individuales que jamás se han visto. Después del juego, fui al vestuario y le dije: ‘¡Felicitaciones, hoy fuiste mejor que Zlatan!’”.

LA NACION